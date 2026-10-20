مرکز امداد و نجات غزه: به ۸ سال زمان نیاز داریم تا همه پیکرها را از زیر آوار بیرون بیاوریم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی مرکز امداد و نجات غزه، اعلام کرد: شدت تخریب‌ها در نوار غزه به حدی است که برای بیرون کشیدن همه پیکرهای باقی‌ مانده زیر آوار ساختمان‌های ویران‌ شده، حدود هشت سال زمان نیاز خواهد بود.

محمود بصل افزود: بر اساس اطلاعات موجود، دست‌ کم ۸ هزار پیکر همچنان زیر آوار قرار دارد، اما شمار واقعی بیش از این رقم است؛ زیرا هر روز پیکرهای بیشتری کشف می‌شود. شمار زیادی از پیکرها زیر آوار ساختمان‌ها و منازلی قرار دارد که نیروهای امدادی تاکنون امکان دسترسی به آن‌ها را نداشته‌اند.

وی همچنین گفت: برخی پیکرها در نتیجه شدت حملات به‌ طور کامل از بین رفته‌اند و هیچ نشانه یا اثری از آن‌ها باقی نمانده است.

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