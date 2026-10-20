به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ العربی الجدید در گزارشی عنوان کرد، دولت عراق پس از سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، به عربستان سعودی، محدودیت‌هایی را بر فعالیت اعضای جنبش انصارالله یمن در عراق اعمال کرده است.

بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد عراقی اعلام کرد که به نمایندگان انصارالله ابلاغ شده است از هرگونه فعالیت رسانه‌ای و سیاسی، برگزاری نشست و کنفرانس خبری و تحرکات خارج از چارچوب قوانین اقامت خودداری کنند. همچنین، محل اقامت اعضای دفتر این جنبش مشخص شده و از آنان خواسته شده است اطلاعات رفت‌وآمدهای خود در بغداد و سایر استان‌ها را ارائه دهند.

این مقام عراقی تأکید کرد که فعالیت علیه عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه از خاک عراق نیز مشمول این محدودیت‌هاست. وی دلیل این تصمیم را پایبندی به اصل حسن همجواری و جلوگیری از مداخله در امور کشورهای دیگر عنوان کرد.

دفتر انصارالله یمن از سال ۲۰۱۸ در منطقه جادریه بغداد فعالیت داشته و شماری از چهره‌های این جنبش نیز در عراق حضور داشته‌اند. اعضای انصارالله پیش‌تر با برخی مقام‌های سیاسی عراق، فرماندهان حشدالشعبی و گروه‌های مسلح این کشور دیدار کرده بودند.

این تصمیم حدود یک هفته پس از سفر الزیدی به عربستان و دیدار وی با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، اتخاذ شده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق، الزیدی در این دیدار حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و تأسیسات غیرنظامی عربستان را محکوم کرد و بر مخالفت بغداد با استفاده از خاک عراق برای اقدام علیه امنیت عربستان و دیگر کشورهای منطقه تأکید داشت.

سعد الجغیفی، سرهنگ بازنشسته ارتش عراق، این اقدام را در چارچوب فشارهای بین‌المللی برای جلوگیری از حمایت از گروه‌های همسو با ایران در منطقه ارزیابی کرد. وی همچنین مدعی شد که طی ماه‌های گذشته، دسترسی برخی اعضای ارشد حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن به نظام مالی عراق محدود شده و این محدودیت‌ها بانک‌ها، شرکت‌های صرافی و انتقال پول و شرکت هواپیمایی عراق را دربر گرفته است.

به گفته این کارشناس عراقی، این اقدامات با هدف جلوگیری از تحمیل محدودیت‌های مالی بین‌المللی و پیامدهای اقتصادی آن بر عراق صورت می‌گیرد.

دولت عراق تاکنون جزئیات این محدودیت‌ها را به‌صورت رسمی اعلام نکرده است.

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