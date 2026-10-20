به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد بن حمد الخلیلی مفتی اعظم عمان به‌دلیل مواضع خود در قبال اشغالگری اسرائیل و مسئله فلسطین، هدف انتقادها و تحریک رسانه‌های اسرائیلی قرار گرفته است.

شبکه ۱۱ تلویزیون اسرائیل مدعی شد که مفتی عمان هیچ فرصتی را برای حمله به اسرائیل و اعلام حمایت از مخالفان آن از دست نمی‌دهد.

الخلیلی در ماه مه گذشته، در دیدار با شرکت‌کنندگان عمانی ناوگان جهانی صمود، اظهار کرد که این حرکت دریایی واکنشی جهانی برانگیخته و تأثیر چشمگیری بر جای گذاشته است.

وی در ماه ژوئن نیز خواستار تداوم و گسترش کاروان‌های دریایی با هدف شکستن محاصره نوار غزه شد و تأکید کرد که تحرکات مردمی و بین‌المللی اخیر، توانایی این اقدامات برای تأثیرگذاری و جلب توجه افکار عمومی جهان را نشان داده است.

الخلیلی پیش‌تر در ماه مارس نیز به تجاوز اسرائیل حمله کرده بود. وی ضمن محکوم کردن تعطیلی مسجدالاقصی و نقض حقوق فلسطینیان از سوی اسرائیل، سکوت کشورهای اسلامی در برابر تحولات را نیز مورد انتقاد قرار داد.

مواضع او در ماه سپتامبر نیز ادامه یافت؛ زمانی که بیانیه‌ای درباره تحولات یمن، فلسطین، لبنان و ایران صادر کرد.

الخلیلی در این بیانیه اظهارات برخی علمای مسلمان درباره صنعا را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که اولویت باید همچنان مقابله با اشغالگری اسرائیل باشد.

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