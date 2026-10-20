به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست روز دوشنبه، ۲۷ مهرماه، به نقل از شماری از مقام‌های کنونی و پیشین نظامی آمریکا گزارش داد که وزارت دفاع این کشور احتمالاً نتایج بررسی‌های تازه درباره خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان را پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره منتشر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، شماری از مقام‌های آگاه انتظار دارند یافته‌های تحقیقات پنتاگون در روزهای آینده علنی شود؛ با این حال، هنوز تصمیم قطعی درباره زمان انتشار گزارش اعلام نشده است.

منابع واشنگتن‌پست گفته‌اند که نتایج این بررسی ممکن است پیشنهادهایی برای برخورد انضباطی با ژنرال‌ها و فرماندهانی داشته باشد که در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در مرداد ۱۴۰۰ نقش داشته‌اند.

این اقدامات احتمالی می‌تواند از صدور توبیخ رسمی و کاهش درجه نظامی تا فراخواندن برخی افسران بازنشسته به خدمت برای رسیدگی انضباطی را شامل شود.

با این حال، هنوز مشخص نیست که دولت دونالد ترامپ چه تصمیمی درباره مقام‌های نظامی دخیل در عملیات خروج اتخاذ خواهد کرد و آیا یافته‌های نهایی تحقیقات به برخورد انضباطی با فرماندهان منجر خواهد شد یا خیر.

شائبه بهره‌برداری انتخاباتی از پرونده افغانستان

به نوشته واشنگتن‌پست، شماری از مقام‌های آگاه معتقدند انتشار احتمالی گزارش در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ممکن است با ملاحظات سیاسی دولت ترامپ ارتباط داشته باشد.

این منابع تأکید کرده‌اند که انتشار یافته‌های تحقیقات درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، در شرایطی که رقابت‌های انتخاباتی شدت گرفته است، می‌تواند بار دیگر عملکرد دولت جو بایدن را به یکی از موضوعات مناقشه سیاسی در آمریکا تبدیل کند.

دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴، بارها از نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و دولت بایدن را مسئول آشفتگی عملیات تخلیه، فروپاشی حکومت پیشین افغانستان و پیامدهای امنیتی آن معرفی کرده بود.

وی همچنین وعده داده بود مقام‌هایی را که در تصمیم‌گیری‌های منتهی به خروج نیروهای آمریکایی نقش داشته‌اند، پاسخ‌گو کند.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز پس از آغاز فعالیت دولت دوم ترامپ، دستور بررسی مجدد عملیات خروج از افغانستان را صادر کرد و شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، را مسئول نظارت بر این روند قرار داد.

پارنل پیش‌تر اعلام کرده بود که هدف از این تحقیقات، تهیه گزارشی جامع و شفاف درباره حوادث اوت ۲۰۲۱، شناسایی ناکامی‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری و جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی است.

در جریان این بررسی‌ها، با شماری از فرماندهان ارشد نظامی آمریکا از جمله ژنرال کنت مکنزی، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، ژنرال مارک میلی، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش، و ژنرال اسکات میلر، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفت‌وگو شده است.

برخی از این فرماندهان پیش‌تر اعلام کرده بودند که درباره پیامدهای خروج کامل نیروهای آمریکایی و احتمال فروپاشی سریع حکومت افغانستان به مقام‌های سیاسی هشدار داده بودند.

حمله مرگبار فرودگاه کابل؛ یکی از محورهای تحقیقات

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی پنتاگون، حمله انتحاری گروه تروریستی داعش خراسان در نزدیکی ورودی «ابی‌گیت» فرودگاه بین‌المللی کابل در ۲۶ اوت ۲۰۲۱ است.

در این حمله که هم‌زمان با عملیات گسترده تخلیه شهروندان خارجی و همکاران افغان نیروهای آمریکایی رخ داد، حدود ۱۷۰ شهروند افغانستان و ۱۳ نظامی آمریکایی کشته شدند.

این رویداد به یکی از مرگبارترین حوادث روزهای پایانی حضور نظامی آمریکا در افغانستان تبدیل شد و انتقادهای گسترده‌ای را درباره نحوه تأمین امنیت فرودگاه کابل و مدیریت عملیات خروج برانگیخت.

پنتاگون اکنون در تلاش است نقش تصمیم‌گیران نظامی و ضعف‌های احتمالی مدیریتی در روند خروج و تخلیه شهروندان را بار دیگر بررسی کند.

توافق دوحه؛ مسئولیت خروج افغانستان بر عهده ترامپ بود یا بایدن؟

در حالی که ترامپ، دولت بایدن را مسئول خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان معرفی می‌کند، شماری از فرماندهان نظامی و مقام‌های دولت پیشین آمریکا بر نقش توافق دوحه در تحولات منتهی به سقوط حکومت افغانستان تأکید دارند.

توافق دوحه در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰، در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، میان دولت آمریکا و طالبان در قطر امضا شد.

بر اساس این توافق، آمریکا متعهد شده بود نیروهای نظامی خود و متحدانش را در چارچوب جدول زمانی تعیین‌شده از افغانستان خارج کند.

برخی فرماندهان آمریکایی معتقدند این توافق در تضعیف موقعیت حکومت پیشین افغانستان و تغییر موازنه سیاسی و نظامی به سود طالبان نقش داشته است.

در مقابل، مقام‌های دولت بایدن همواره تأکید کرده‌اند که توافق دولت ترامپ با طالبان، گزینه‌های دولت بعدی آمریکا را محدود کرده بود و تصمیم خروج از افغانستان در چارچوب شرایط به‌جامانده از این توافق اتخاذ شد.

با این حال، شماری از منتقدان معتقدند که حتی با وجود توافق دوحه، دولت بایدن می‌توانست برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای خروج نظامیان، تخلیه شهروندان و جلوگیری از آشفتگی روزهای پایانی حضور آمریکا در افغانستان انجام دهد.

واشنگتن‌پست همچنین گزارش داده است که مقام‌های ارشد دولت بایدن، از جمله لوید آستین، وزیر دفاع پیشین، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه سابق، و جیک سالیوان، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، در مصاحبه‌های مربوط به تحقیقات جدید پنتاگون شرکت نکرده‌اند.

این موضوع پرسش‌هایی را درباره دامنه بررسی‌ها و میزان مشارکت تصمیم‌گیران سیاسی در فرایند تحقیقات ایجاد کرده است.

انتظار برای گزارشی که می‌تواند اختلافات واشنگتن را تازه کند

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا قرار است روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵، برابر با سوم نوامبر ۲۰۲۶، برگزار شود.

انتشار احتمالی گزارش پنتاگون پیش از این انتخابات، می‌تواند پرونده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را بار دیگر به صدر مناقشات سیاسی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بازگرداند.

با گذشت بیش از پنج سال از سقوط حکومت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، اختلاف‌نظر درباره مسئولیت این رویداد همچنان در محافل سیاسی و نظامی آمریکا ادامه دارد.

اکنون باید دید تحقیقات تازه پنتاگون به شناسایی مسئولیت‌های نظامی و مدیریتی در یکی از پرمناقشه‌ترین عملیات‌های خروج ارتش آمریکا منجر خواهد شد یا انتشار آن، بیش از هر چیز، به دور تازه‌ای از اختلافات سیاسی بر سر میراث جنگ بیست‌ساله افغانستان دامن خواهد زد.

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