به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تقدیر از صاحبان پایان‌نامه‌های برتر سطح ۳ و ۴ حوزه‌های علمیه با موضوعات مرتبط با اندیشه امامان انقلاب، با حضور جمعی از پژوهشگران و صاحبان آثار برگزیده در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار امام شهید خامنه‌ای در شهر مقدس قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید صلح‌میرزایی، مدیر دفتر موسسه فرهنگی، پژوهشی انقلاب اسلامی در قم، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که دفتر نشر آثار امام شهید در قم پیگیری کرده، هدایت پژوهش‌های حوزوی به سمت اندیشه امامان انقلاب است. این اقدام در سطح ۳ و ۴ حوزه‌های علمیه و در زمینه تعیین موضوعات، بررسی طرح‌نامه‌ها و ارائه کمک‌های پژوهشی مورد نیاز انجام می‌شود.

وی افزود: منابع مورد نیاز نیز در اختیار طلاب گرانقدر قرار می‌گیرد و این روند به‌خوبی انجام شده است. در حال حاضر، فکر می‌کنم نزدیک به ۳۰۰ طرح‌نامه در حوزه علمیه قم با کمک بخش پژوهش دفتر قم مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی تأیید شده و از این تعداد، نزدیک به ۱۰۰ پایان‌نامه دفاع شده است.

آغاز طرح تدوین پایان‌نامه‌ها از سال ۱۳۹۸

حجت‌الاسلام والمسلمین گرامی، رئیس اداره پژوهش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم،اظهار کرد: طرح تدوین پایان‌نامه‌ها و رساله‌های سطح ۳ و ۴ حوزه‌های علمیه حدود سال ۱۳۹۸ آغاز شد و تعدادی از موضوعات به‌وسیله کمیته‌های مدارج علمی حوزه علمیه قم به تصویب رسید و در اختیار طلاب قرار گرفت.

وی افزود: طلاب این موضوعات را در چارچوب روندی ویژه می‌پذیرند و زیر نظر استادان راهنما و مشاور تدوین می‌کنند. ما هر سال مراسم ویژه‌ای برای تقدیر از پایان‌نامه‌های منتخب برگزار می‌کنیم که امروز نیز این جلسه با حضور استادان و طلاب برگزار شد و الحمدلله در خدمت این عزیزان بودیم.

معرفی ۱۳ رساله برتر در سطح ۳ و ۴

رئیس اداره پژوهش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در پاسخ به این سؤال که در این جلسه چند رساله علمی در سطح ۳ و ۴ به‌عنوان رساله برتر معرفی شد، گفت: حدود ۱۳ رساله معرفی شد که ۱۱ رساله در سطح ۳ و دو رساله در سطح ۴ دفاع شده بود.

گرامی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین موضوعات بررسی‌شده در رساله‌های برتر نیز اظهار داشت: عمده این رساله‌ها که به‌وسیله طلاب پذیرفته و نگارش می‌شوند، در حوزه موضوعات معارفی و روش‌شناسی اجتهادی رهبر معظم انقلاب قرار دارند و برخی از موضوعات نیز فقهی هستند.

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