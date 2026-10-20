به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین رستمی با حضور در میان مردم مبعوث در میدان تجریش تهران با اشاره به شرایط کنونی کشور عنوان کرد: همانطور که می دانید ما در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ ایران، منطقه و جهان قرار داریم؛ و شما مردم عزیز و ملت شریف ایران، با تشخیص درست از این موقعیت، مسیر صحیح را برگزیدید، درست عمل کردید، از ملامت‌ها هراسی به خود راه ندادید و اجازه ندادید خستگی بر شما غلبه کند.

وی در ادامه افزود: اگر زمانی مطرح می‌شد که امام راحل (ره) و امام شهید ما، ایران‌دوست‌ترین حاکم تاریخ این سرزمین است و عده‌ای ممکن بود در آن تردید کنند، امروز این حقیقت بر همگان ثابت شده است. مرحوم تیمسار غلامعلی ظهیرنژاد، رئیس وقت ستاد ارتش، چنین روایت می‌کرد: «در محضر امام (ره) بودیم و روی یک نقشه عملیاتی، نحوه آزادسازی مناطق اشغال‌شده از دست بعثی‌ها را توضیح می‌دادیم که ناگهان ایشان دست خود را بر روی نقشه گذاشتند و فرمودند: من راضی‌ام دستم قطع شود، اما حتی یک وجب از خاک این کشور در دست دشمن نماند.»

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: ما شاهان و پادشاهانی را دیدیم که با یک تهدید انگلیسی ها تسلیم شدند و به سفارتخانه‌ها و کشورهای بیگانه پناهنده شدند. اما نیم قرن است که ملت شریف ایران، در همراهی با امام خویش، در برابر سخت‌ترین دشمنان تاریخ ایستاده است. اگر در دوران باستان، کوروش در برابر بابلی‌ها می‌جنگید، یا خشایارشاه با یونانیان در نبرد بود، یا زمانی که اسکندر و مغول به ایران یورش آوردند، ایران همواره حکومتی بزرگ در سطح یک امپراتوری بود که در برابر امپراتوری دیگری می‌ایستاد. اما امروز، شما با کشوری روبه‌رو هستید که بزرگ‌ترین تجهیزات نظامی، رسانه‌ای، جاسوسی، دیپلماسی و دستگاه‌های تبلیغاتیِ جهان در اختیار آن قرار گرفته است و مدعی است که قدرت اول دنیا است. شما مردم ایران بدون تکیه به هیچ قدرتی با توکل بر خداوند در مقابل آنها ایستادید و آن ها را عقب راندید و تحقیر کرده و شکستشان دادید. خود مقامات آمریکای اذعان دارند که پایگاه های آنها در منطقه از بین رفته است و کارایی ندارد از سوی دیگر دیدیم که ناوهای آمریکای مجبور به عقب نشینی شدند و این اتفاق در طول تاریخ بی‌نظیر است.

وی در ادامه افزود: تنها در چهار روز نخست جنگ، کافی است مصاحبه‌های ترامپ و وزرای خارجه، جنگ و خزانه داری او را مشاهده کنید؛ هدف اصلی آن‌ها در به شهادت رساندن رهبر عزیز و فرماندهان و ملت ایران، به معنای واقعی کلمه، سقوط نظام، تجزیه کشور و نابودی کامل ایران بود.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی گفت: وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای اخیر، با اشاره به پیشینه تاریخی، اظهار داشت دشمنی ما با ایران به زمانی بازمی‌گردد که ۴۷۰ سال پیش از میلاد (حدود ۲۵۰۰ سال پیش)، ایرانی‌ها با ورود خشایارشاه به آتن، آن شهر را فتح کردند. اگر اکنون در برابر ایران نایستیم، همان صحنه تکرار خواهد شد. به نظر می‌رسد این سخنان، ماهیتِ تقابل را از مفاهیمی همچون نبرد اسلام و غرب، یا تقابل میان استقلال و مقاومت، فراتر برده و آن را به نوعی تداوم یا انتقام‌جویی در برابر فتح آتن توسط خشایار شاه در دوران هخامنشیان تقلیل می‌دهد؛ بدین معنا که او مدعی است در صورت عدم ایستادگی در برابر ایران، همان وقایع تاریخی دوباره تکرار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: رهبر معظم انقلاب در پیامی فرمودند که با مقاومت عظیمی که ملت ایران در این جنگ از خودشان نشان دادند بعد از این جنگ به عنوان ابر قدرت چهارم دنیا به حساب می آیند و این سخن از زبان تحلیلگران آمریکایی و اروپایی هم شنیده می شود. کشور ما با تکیه به توان داخلی خودش علم دانشمندان و تجهیزات موشکی و دفاعی و آفندی و پدافندی که به دست خود ساخته بود در مقابل ابر قدرت مدعی قدرت اول دنیا ایستاد و او را شکست داد و تحقیر کرد. بنابراین ملت ایران ملتی است که به خدا تکیه کرده است و شکست ناپذیر است و با محاسبات الهی تبدیل به قدرت اول جهان شده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: ایران امروز در یکی از سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ مقطعی که شما مردم عزیز، بیش از ۲۲۰ شب است که در میدان حضور یافته و ایستادگی و مقاومت خود را به نمایش گذاشته‌اید. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، ۴۴ درصد از کسانی که در تجمعات حضور نیافته‌اند، اذعان می‌دارند که این تجمعات در مسیر پیروزی و دستیابی به اهداف ملی در برابر تجاوز دشمن، مؤثر بوده و باید با قوت ادامه یابد؛ به بیان دیگر، حتی کسانی که حضور فیزیکی ندارند، معتقدند اقدامات شما راهگشا و پیروزمندانه است. در این تجمعات، تنها ما که در میدان حضور فیزیکی داریم، تنها نیستیم؛ بلکه تمامی کسانی که دل‌هایشان با این جمعیت است، در کنار ما ایستاده و مشارکت کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: رهبر شهید انقلاب در آخرین دیدار اربعینی با دانشجویان خطاب به آنها فرمودند اگر مقاومت و ایستادگی کردید آن روزی را که ۱۴۰۰ سال است همه منتظر آن هستند خواهید دید، آن روز حاکمیت حق و عدل است و اگر مقاومت کنید آن روز را خواهید دید. سخنِ رهبر شهید انقلاب، سخنی نبود که بدون محاسبه، یا بدون توجه و اشراف بر سنت‌های الهی و قواعد تاریخی بیان شده باشد. امام راحل ما بر این اصل تأکید داشتند که رسالت انقلاب با برکناری شاه و خاندان پهلوی توسط مردم به پایان نمی‌رسد، بلکه این انقلاب باید مسیر را برای تحقق ظهور هموار سازد. در همین راستا، امام شهیدمان نیز در بیانیه گام دوم انقلاب، تصریح فرمودند که چهل‌ساله‌ی دوم باید زمینه‌ساز ظهور باشد.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی گفت: رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به مسئولان فرمودند: بروید و در جهان جستجو کنید؛ یک کشور در دنیا پیدا نمی‌کنید که مدعی شود ایران شکست خورده است. هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که بگوید ایران در این جنگ با آمریکا و تمام غرب، شکست خورده است. از سوی دیگر، متفکران آمریکایی نیز همگی در حال اعتراف به این واقعیت هستند که دوران افول امپراتوری آمریکا آغاز شده و روند خروج ایالات متحده از منطقه آسیای جنوب غربی شروع گشته است. همچنین، تسلط آمریکا بر آبراه‌ها، تنگه‌ها و منابع انرژی جهان رو به پایان است؛ و این به معنای آغاز همان سراشیبی است که آمریکا در آن قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: این ملت، تسلط و اقتدار خود را از طریق اتکا به خویشتن و با نمایش قدرت، عزت درونی، ایستادگی و شکست‌ناپذیری و خستگی‌ناپذیری خویش به اثبات رسانده است. در مقاطعی که ما اکنون در آن قرار داریم و دشمن تمام توان خود را به کار می‌گیرد، فشارهای اقتصادی نیز در حداکثر شرایط خود قرار دارد؛ لذا طبیعتاً یکی از درخواست‌های ما از مسئولان این است که در چنین شرایطی، باید تمام‌قد و با توانی مضاعف به یاری خداوند در خدمت مردم قرار گرفته و برای رفع مشکلات آنان تمام تلاش خود را به کار بندند. اتفاق کمی رقم نخورده شما آمریکا را از مهم‌ترین منطقه دنیا بیرون کرده اید. مگر آمریکا به این راحتی ایران را رها می کند. البته اگر مجددا غلطی از آنها سر بزند رزمندگان ما سردار عظمایی‌های ما شیر بچه‌های هوا و فضا و ارتش و مجموعه های نظامی ما پاسخشان را خواهند داد. اما بدانید دشمن از حمله مستقیم نظامی نا امید شده است و راهکاری که در نظر دارد اختلاف افکنی، ایجاد آشوب، نارضایتی و ناراحت کردن مردم است و باید در این زمینه مواظب باشیم. در حال حاضر تمام طیف‌های مردم، گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، زبانی و قومی و مذهبی وظیفه دارند که پای پرچم ایران و پای محور وحدت بایستند و ان شالله از این قله و این پیچ تاریخی با سربلندی عبور خواهیم کرد.

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