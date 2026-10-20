به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) و گرامیداشت رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره) و شهید والامقام دکتر علی لاریجانی ، با سخنرانی آیت‌الله رمضانی، عضو مجلس خبرگان رهبری و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جازاری، رئیس دانشگاه، برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جازاری، رئیس دانشگاه، در آغاز این مراسم با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهید دکتر علی لاریجانی، بر اهمیت پاسداشت اندیشه و میراث علمی، اخلاقی و مدیریتی این شخصیت‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه علمی و سیاسی شهید لاریجانی و سابقه حدود ۲۵ سال همکاری و بهره‌مندی از تجربیات ایشان، از وی به‌عنوان شخصیتی حکیم، فیلسوف و سیاست‌مداری برخوردار از خرد و بینش عمیق یاد کرد و برگزاری مراسمی ویژه برای معرفی ابعاد شخصیتی و فکری این شهید به دانشجویان و استادان را ضروری دانست.

رئیس دانشگاه در ادامه، گزارشی از تحولات و دستاوردهای دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) در حوزه‌های توسعه کمی، ارتقای کیفیت و اصلاح ساختارها ارائه کرد و از تلاش و همراهی مجموعه دانشگاه، از اعضای هیئت علمی و کارکنان تا بخش‌های اجرایی و پشتیبانی، قدردانی کرد.

وی توسعه فضاها و زیرساخت‌های فیزیکی، بازآفرینی ساختار اداری و فعال‌سازی معاونت‌ها و اداره‌ها، تقویت جایگاه نهادی دانشگاه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تغییر ماهیت حقوقی دانشگاه به یک دانشگاه حاکمیتی را از مهم‌ترین اقدامات سال‌های اخیر برشمرد.

دکتر جازاری با اشاره به تقویت ارتباطات دانشگاه با وزارت علوم و حضور در جلسات و کمیسیون‌های تخصصی، این تحولات را زمینه‌ساز افزایش جایگاه و نقش‌آفرینی دانشگاه در مجموعه‌های علمی و حاکمیتی کشور دانست.

وی همچنین نوسازی نیروی انسانی، بهره‌گیری از نیروهای جوان و توانمند، تقویت ترکیب اعضای هیئت علمی و توسعه ظرفیت‌های چندزبانه و تخصصی دانشگاه را از دیگر محورهای این تحول عنوان کرد.

به گفته رئیس دانشگاه، تکمیل زنجیره مقاطع تحصیلی از کارشناسی تا دکتری، توسعه هدفمند رشته‌ها و ورود به حوزه‌های میان‌رشته‌ای از اقدامات مهم آموزشی دانشگاه بوده است.

وی با اشاره به برنامه توسعه دوره‌های دکتری، از پیش‌بینی فعالیت رسمی ۹ رشته دکتری تا اسفندماه خبر داد و گسترش رشته‌های پرمتقاضی و متناسب با نیازهای علمی را از نتایج برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دانست.

وی گسترش ابعاد بین‌المللی دانشگاه و جذب دانشجویانی از کشورهای مختلف، از جمله کوبا، اکوادور و برزیل را از دستاوردهای قابل توجه این دوره معرفی کرد و با اشاره به بازتاب این اقدام در وزارت علوم، بر اهمیت تقویت جایگاه بین‌المللی دانشگاه تأکید کرد. همچنین عضویت در بیش از ۱۲ کمیسیون مرتبط با مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی و پیگیری دریافت کد استخدامی برای استادان و کارکنان، از دیگر موارد مطرح‌شده در گزارش وی بود.

دکتر جازاری همچنین از اخذ مجوز آموزش مجازی در رشته‌های مربوط خبر داد و آن را گامی مهم در افزایش آمادگی دانشگاه برای تداوم آموزش در شرایط عادی و بحرانی دانست.

رئیس دانشگاه در تشریح اقدامات کیفی، تقویت ساختار هیئت علمی و پژوهش‌محوری را از اولویت‌های دانشگاه عنوان کرد و گفت که فعالیت علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی در ارتقای سطح علمی دانشگاه نقش مؤثری داشته است. وی با اشاره به بهبود جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی داخلی، از ارتقای نزدیک به ۳۰ رتبه‌ای دانشگاه نسبت به دوره پیشین یاد کرد.

ورود به رشته‌های میان‌رشته‌ای، توسعه طرح‌های پژوهشی ملی و داخلی، تقویت فعالیت‌های علمی در حوزه‌هایی همچون فلسفه، عرفان، ادبیات فارسی و حقوق و ارتقای نشریات علمی از دیگر محورهای این گزارش بود. دکتر جازاری با اشاره به برنامه افزایش شمار نشریات علمی ـ پژوهشی دارای رتبه‌های الف و ب وزارت علوم، اعلام کرد که با اضافه‌شدن سه نشریه جدید، تعداد این نشریات تا پایان بهمن‌ماه و ابتدای اسفندماه به هشت عنوان خواهد رسید.

وی اخذ گواهینامه بین‌المللی ایزو در خدمات آموزشی، بازنگری و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی، بازطراحی سرفصل دروس متناسب با اهداف و رسالت دانشگاه و برگزاری بیش از ۳۰ دوره آموزش ضمن خدمت برای کارکنان را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد.

به گفته وی، توسعه زیرساخت‌های آموزش مجازی در سه بستر، فعال‌سازی انجمن‌های علمی دانشجویی و تقویت نهادهای فرهنگی نیز در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌های دانشگاه دنبال شده است.

رئیس دانشگاه همچنین با اشاره به تغییر فرایند جذب دانشجویان، از انجام مصاحبه‌های جداگانه علمی، فرهنگی و حفاظتی برای ارزیابی دقیق‌تر متقاضیان و حرکت به سوی جذب هدفمند استعدادها خبر داد.

دکتر جازاری با تأکید بر اینکه دستاوردهای موجود پایان مسیر تحول دانشگاه نیست، تربیت دانشجوی تراز تمدن اسلامی و تقویت فرایند نخبه‌گزینی را از مهم‌ترین اولویت‌های آینده دانست. وی بر ضرورت ارزیابی مستمر دانشجویان، استادان و کارکنان و ایجاد تناسب میان رشته تحصیلی، استعدادها و نیازهای علمی تأکید کرد.

وی همچنین تلفیق آموزش و پژوهش، توسعه منابع مالی پایدار با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، ارتقای جایگاه فرهنگی دانشگاه و بازمهندسی وضعیت معیشتی و رفاهی استادان و کارکنان را از دیگر برنامه‌های پیش‌رو عنوان کرد.

به گفته وی، توجه به آرامش و رفاه اعضای خانواده دانشگاه، زمینه‌ساز بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و فعالیت‌های اجرایی خواهد شد.

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