به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز سه‌شنبه، ۲۸ مهرماه، با هشدار نسبت به تشدید بحران گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان اعلام کرد که به دلیل کاهش شدید منابع مالی، حدود یک‌سوم مراکز ارائه خدمات تغذیه در این کشور تعطیل شده یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

اولگا چرویکو، سخنگوی اوچا در افغانستان، در نشست خبری مجازی از کابل با خبرنگاران در ژنو، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده امنیت غذایی این کشور اعلام کرد که میلیون‌ها شهروند افغانستان در آستانه زمستان با خطر تشدید گرسنگی مواجه هستند.

وی گفت که بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌ها، در فاصله سپتامبر تا اکتبر سال جاری میلادی، حدود ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، معادل نزدیک به یک‌سوم جمعیت افغانستان، در وضعیت ناامنی غذایی بحرانی یا شدیدتر قرار داشته‌اند.

از این میان، سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر با وضعیت اضطراری گرسنگی مواجه بوده‌اند؛ شرایطی که به گفته مقام‌های سازمان ملل، با آغاز فصل سرما می‌تواند وخیم‌تر شود.

چرویکو با هشدار نسبت به افزایش شمار گرسنگان در ماه‌های آینده گفت: «پیش‌بینی می‌شود شمار افرادی که با ناامنی حاد غذایی روبه‌رو هستند، به ۱۹٫۲ میلیون نفر افزایش یابد که انتظار می‌رود پنج میلیون نفر از آنان با گرسنگی در سطح اضطراری مواجه شوند؛ وضعیتی که یک مرحله با قحطی فاصله دارد.»

بر اساس ارزیابی سازمان ملل، شمار افراد گرفتار ناامنی غذایی حاد در دوره کمبود فصلی مواد غذایی، از نوامبر ۲۰۲۶ تا آوریل ۲۰۲۷، به حدود ۳۸ درصد جمعیت افغانستان خواهد رسید.

بیش از چهار میلیون کودک در معرض سوءتغذیه حاد

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد بحران انسانی افغانستان، افزایش شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه است.

بر اساس تازه‌ترین ارزیابی طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی (IPC)، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۷ بیش از چهار میلیون کودک شش‌ماهه تا پنج‌ساله در افغانستان به درمان سوءتغذیه حاد نیاز پیدا کنند.

سخنگوی اوچا در این‌باره هشدار داد: «انتظار می‌رود بیش از یک میلیون کودک از این میان به سوءتغذیه حاد شدید مبتلا باشند.»

وی با اشاره به شرایط دشوار خانواده‌های افغانستان افزود: «این آمار نشان‌دهنده‌ی وضعیت کودکانی است که والدین‌شان توانایی خرید غذای مغذی را ندارند و خانواده‌هایی که توان مقابله با بحران‌ها، در نتیجه‌ی سال‌ها جنگ، مشکلات اقتصادی، خشک‌سالی و شوک‌های دیگر، در آن‌ها تضعیف شده است.»

این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که بر اساس گزارش مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برنامه جهانی غذا، استان‌های بدخشان، بادغیس، دایکندی، غور، سمنگان، سرپل و مناطق روستایی غزنی از جمله مناطق پیش‌بینی‌شده با شدیدترین وضعیت ناامنی غذایی در زمستان پیش‌رو هستند.

تعطیلی مراکز تغذیه؛ بحران در زمانی که نیازها افزایش یافته است

هم‌زمان با افزایش شمار کودکان نیازمند درمان، سازمان ملل اعلام کرده است که نزدیک به یک‌سوم مراکز تغذیه افغانستان به دلیل کاهش بودجه و نبود امکانات کافی، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

این مراکز نقش مهمی در شناسایی و درمان کودکان مبتلا به سوءتغذیه و ارائه خدمات به مادران و خانواده‌های آسیب‌پذیر دارند.

چرویکو با هشدار درباره پیامدهای تعطیلی این مراکز گفت: «پس از توقف این خدمات، پی‌آمدهای آن می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد، به‌ویژه برای کودکان.»

کاهش حمایت‌های بین‌المللی در حالی ادامه دارد که نیازهای بشردوستانه افغانستان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در نتیجه مشکلات اقتصادی، بلایای طبیعی، خشکسالی و بازگشت گسترده مهاجران افزایش پیدا کرده است.

بر اساس اعلام سازمان ملل، تا اواخر ماه اوت سال جاری، کمتر از ۳۰ درصد بودجه موردنیاز برای اجرای برنامه‌های کمک‌رسانی حیاتی در افغانستان تأمین شده بود.

کمبود منابع مالی موجب شده است نهادهای امدادرسان ناچار به کاهش خدمات، محدودکردن برنامه‌های حمایتی و تعطیلی برخی مراکز درمانی و تغذیه شوند.

هشدار سازمان ملل: پیش از زمستان باید اقدام کرد

سخنگوی اوچا تأکید کرد که جامعه جهانی باید پیش از فرارسیدن زمستان و دشوارترشدن دسترسی به مناطق نیازمند، اقدامات فوری برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی افغانستان انجام دهد.

وی گفت: «ما باید پیش از زمستان اقدام کنیم، نه پس از آن‌که خانواده‌ها تمام گزینه‌های خود را از دست داده باشند.»

به گفته وی، افزایش کمک‌های غذایی، حمایت از کشاورزان و دامداران، حفظ منابع معیشتی خانواده‌ها و تقویت خدمات درمانی، تغذیه‌ای و دسترسی به آب سالم، از مهم‌ترین اقدامات ضروری برای مقابله با بحران پیش‌رو است.

چرویکو همچنین هشدار داد که کمک‌های اضطراری، هرچند برای نجات جان انسان‌ها ضروری است، اما نمی‌تواند برای همیشه جایگزین فرصت‌های شغلی، فعالیت‌های اقتصادی و خدمات عمومی شود.

وی توضیح داد که بحران گرسنگی در افغانستان تنها ناشی از کمبود مواد غذایی نیست، بلکه کاهش قدرت خرید، بیکاری و ناتوانی خانواده‌ها در تأمین نیازهای اولیه نیز نقش مهمی در تشدید آن دارند.

در همین حال، محدودیت‌های آموزشی و شغلی طالبان علیه زنان و دختران، به‌ویژه در بخش‌های بهداشت و درمان، از دیگر موانعی است که به گفته نهادهای سازمان ملل، ظرفیت افغانستان برای مقابله با بحران‌های انسانی را تضعیف کرده است.

برداشت بهتر محصولات کشاورزی هم گرسنگی را مهار نکرد

سازمان ملل اعلام کرده است که افزایش بارندگی و بهبود نسبی تولیدات کشاورزی در سال جاری، تا اندازه‌ای به وضعیت تأمین مواد غذایی افغانستان کمک کرده است؛ با این حال، این بهبود نتوانسته آثار چندین سال بحران اقتصادی و خشکسالی را جبران کند.

سخنگوی اوچا در این‌باره تأکید کرد: «یک برداشت خوب نمی‌تواند خسارت ناشی از چندین سال خشک‌سالی را جبران کند».

به گفته نهادهای امدادرسان، بازگشت گسترده مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان، افزایش هزینه حمل‌ونقل و محدودیت فرصت‌های شغلی نیز فشار بیشتری بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد کرده است.

در چنین شرایطی، هشدار تازه سازمان ملل نشان می‌دهد که افغانستان در آستانه زمستان با بحرانی دوگانه مواجه است؛ از یک‌سو شمار گرسنگان و کودکان مبتلا به سوءتغذیه رو به افزایش است و از سوی دیگر، مراکز امدادی و درمانی که باید پاسخ‌گوی این نیازها باشند، به دلیل کمبود بودجه یکی پس از دیگری از چرخه خدمات‌رسانی خارج می‌شوند.

در حالی که نزدیک به ۲۰ میلیون شهروند افغانستان در ماه‌های آینده با خطر ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد، تعطیلی مراکز تغذیه می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای میلیون‌ها کودک به همراه داشته باشد؛ کودکانی که ادامه زندگی آنان بیش از هر زمان دیگری به دسترسی فوری به غذا و خدمات درمانی وابسته شده است.

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