به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) و گرامیداشت رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره)، و شهید والامقام دکتر علی لاریجانی، با سخنرانی آیت‌الله رمضانی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیئت امنای دانشگاه، و حجت‌الاسلام والمسلمین جازاری، رئیس دانشگاه، برگزار شد.

رهبر شهید؛ الگویی در ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و تحکیم وحدت اسلامی

آیت‌الله رمضانی با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، ایشان را شخصیتی اثرگذار در تقویت مکتب اهل‌بیت(ع)، تحکیم وحدت امت اسلامی و احیای هویت و کرامت ملت‌ها توصیف کرد. وی با اشاره به سال‌های رهبری ایشان، بر نقش این شخصیت در ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و طرح الگویی از رهبری مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، عدالت‌خواهی و توجه به سرنوشت امت اسلامی تأکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به چالش‌های جامعه جهانی، از جمله فقر، تبعیض، بی‌عدالتی، استعمار و بهره‌کشی از ملت‌ها، خاطرنشان کرد که شکل‌گیری جامعه‌ای انسانی و پیشرفته، تنها با قدرت مادی و توسعه ظاهری محقق نمی‌شود؛ بلکه علم، عدالت، کرامت انسانی، معنویت و توجه به فطرت انسان از مؤلفه‌های بنیادین تمدن حقیقی هستند.

وی تأکید کرد: پیشرفت پایدار ملت‌ها به رشد علمی و توانمندی نسل جوان وابسته است و علم باید در کنار ایمان، اخلاق و احترام به حقوق و کرامت انسان قرار گیرد.

دانشگاه‌ها؛ بستر پرورش نسل آگاه و تقویت استقلال علمی

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر ضرورت بازخوانی اندیشه‌های رهبر شهید برای نسل جوان، دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین بسترهای پرورش انسان‌های آگاه، متخصص و مسئول در برابر جامعه دانست.

وی همچنین بر اهمیت استقلال علمی کشورها و نقش دانشگاه‌ها در توانمندسازی ملت‌ها تأکید کرد و یادآور شد که رشد علمی جوانان، زمینه‌ساز پیشرفت و ارتقای جایگاه جوامع در عرصه جهانی است.

شهید علی لاریجانی؛ پیوند دانش، خردورزی و مسئولیت اجتماعی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تجلیل از شهید والامقام دکتر علی لاریجانی، از ایشان به‌عنوان شخصیتی دانشمند، حکیم، سیاست‌مدار و برخوردار از فضائل اخلاقی یاد کرد.

رئیس هیئت امنای دانشگاه با اشاره به جایگاه علمی و فکری این شهید و عضویت مؤثر وی در هیئت امنای دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع)، بر ضرورت معرفی ابعاد علمی، اخلاقی و اندیشه سیاسی او به دانشجویان و نسل جوان تأکید کرد و پیشنهاد داد نشست ویژه‌ای برای بررسی و تبیین میراث فکری و علمی وی برگزار شود.

آیت‌الله رمضانی همچنین با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی شهید لاریجانی، بر پیوند میان دانش، خردورزی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و شناخت چنین شخصیت‌هایی را فرصتی برای آشنایی دانشجویان با الگوهای علمی و اخلاقی دانست.

ضرورت تدوین سند تحول دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع)

رئیس هیئت امنای دانشگاه ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع)، گسترش رشته‌ها، افزایش تنوع ملیتی دانشجویان و توسعه زیرساخت‌ها را از اقدامات قابل تقدیر ریاست و اعضای هیئت‌رئیسه برشمرد؛ با این حال، تأکید کرد که دستیابی به جایگاه مطلوب، نیازمند تدوین «سند تحول دانشگاه اهل‌بیت(ع)» و مشارکت هماهنگ همه بخش‌ها در تحقق اهداف علمی، فرهنگی و بین‌المللی دانشگاه است.

تأکید بر تحصیل عمیق، تخصص‌گرایی و خودسازی دانشجویان

وی در ادامه، خطاب به دانشجویان، بر ضرورت تحصیل عمیق، کسب تخصص و تلاش برای تبدیل‌شدن به افرادی اندیشه‌ورز و اثرگذار تأکید کرد و گفت که رشد علمی باید با تقویت ایمان، اخلاق و خودسازی همراه باشد.

وی همچنین از استادان خواست با آموزش تفکرمحور، به‌روزرسانی دانش تخصصی و گسترش فعالیت‌های پژوهشی، زمینه رشد فکری دانشجویان و تربیت نیروهای توانمند برای خدمت به جامعه را فراهم کنند.

تدوین سند زیست جمعی برای تقویت تعامل فرهنگی دانشجویان بین‌المللی

آیت‌الله رمضانی با اشاره به حضور دانشجویانی از ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع)، بر اهمیت فراهم‌کردن زمینه همزیستی سازنده، تعامل فرهنگی و تقویت درک متقابل میان دانشجویان تأکید کرد.

وی تدوین «سند زیست جمعی دانشجویی از ملل مختلف» را برای سامان‌دهی بهتر روابط اجتماعی و فرهنگی دانشجویان بین‌المللی ضروری دانست و خواستار توجه جدی به نیازها و اقتضائات زندگی دانشجویان با پیشینه‌های فرهنگی متفاوت شد.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری نشست‌های منظم میان مسئولان دانشگاه، اعضای هیئت علمی و نمایندگان دانشجویان تأکید کرد تا مسائل و نیازهای دانشگاه از نزدیک بررسی شود و تصمیم‌گیری‌ها با مشارکت و هم‌افزایی بیشتر صورت گیرد.

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