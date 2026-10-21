انتشار رُمان «سوباشن»؛ روایتی حماسی از پیوند میان خانواده، باور و سرزمین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشارات زائر آستان مقدس از انتشار رمان «سوباشن» خبر داد.

این کتاب داستان یک پسر نوجوان است که تمام تلاش خود را برای نجات پدرش به کار می‌گیرد، اما در این مسیر با اتفاقاتی روبه‌رو می‌شود که چشم‌انداز زندگی‌اش را تغییر می‌دهد و او را به سمت حفظ سرزمین، طبیعت و باورهای خودش سوق می‌دهد.

رمان «سوباشن» در ۱۶۰ صفحه و با سبک روایی و حادثه‌محور نگاشته شده است و مخاطب را تا آخرین صفحه با خود همراه می‌کند.

این کتاب برای نوجوانان علاقه‌مند به داستان‌های متفاوت، دوستداران ادبیات اقلیمی و داستان‌های واقع‌گرایانه و همچنین کسانی که به دنبال یادگیری شیوه‌های حفاظت از سرمایه‌های ملی و طبیعی هستند، مناسب است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این کتاب از طریق سایت mahsulatfatemi.ir/checkout?vid=389 اقدام کرده یا به صورت حضوری از حرم مطهر، ورودی درب ۱۷ تهیه کنند.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت سفارش می‌توانند به آیدی @mahsulat_fatemi_admin پیام داده یا با شماره 09937696469 تماس بگیرند.

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