اگر جنگ جهانی سوم آغاز نشود، باید آن را معجزه دانست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان، در اظهاراتی درباره احتمال وقوع جنگ جهانی سوم، افزایش قابل توجه هزینه‌ها و ظرفیت‌های نظامی کشورهای اروپایی را نشانه‌ای نگران‌کننده دانست و گفت اروپا در حال حرکت به سمت یک بازآرایی گسترده نظامی است.

ووچیچ گفت: «اگر نمی‌بینید که اروپا چگونه خود را مسلح می‌کند، در واقع وانمود می‌کنید که نمی‌بینید. چرا اروپا در حال تسلیح خود است؟ برای چه هدفی؟»

رئیس‌جمهور صربستان در ادامه برای توضیح نگرانی خود به نمایشنامه‌های آنتون چخوف اشاره کرد و گفت: «این مانند نمایشنامه‌های چخوف است؛ اگر در پرده اول اسلحه‌ای به دیوار آویزان باشد، در پرده سوم شلیک خواهد کرد.»

ووچیچ همچنین با اشاره به رشد صنایع دفاعی آلمان مدعی شد این کشور پیشرفت «فوق‌العاده‌ای» در این حوزه داشته و سود شرکت‌های فعال در این صنعت «۱۷ برابر» افزایش یافته است.

او تأکید کرد منظورش افزایش ۱۷ درصدی نیست، بلکه سود این بخش ۱۷ برابر شده است.

رئیس‌جمهور صربستان افزود: اروپا با این استدلال که باید از خود در برابر روسیه دفاع کند و برای آینده آماده باشد، در مقیاسی گسترده در حال بازسازی و تقویت ظرفیت‌های نظامی خود است.

وی گفت: «اگر کسی این موضوع را نمی‌بیند، نمی‌دانم چه باید بگویم. این مسئله کاملاً آشکار است. آن‌ها خودشان نیز درباره آن صحبت و به آن افتخار می‌کنند.»

رئیس‌جمهور صربستان در بخش دیگری از اظهارات خود، نگرانی‌اش از احتمال وقوع یک جنگ بزرگ در اروپا و فراتر از آن را صریح‌تر بیان کرد و گفت: «اگر جنگ جهانی سوم آغاز نشود، معجزه خواهد بود.»

ووچیچ در عین حال تأکید کرد که امیدوار است ارزیابی‌اش اشتباه باشد و افزود: «اگر اشتباه کرده باشم، خوشحال‌ترین مرد جهان خواهم بود. اما می‌ترسم که اشتباه نکرده باشم.»

اظهارات ووچیچ در شرایطی مطرح می‌شود که اروپا در سال‌های اخیر، به‌ویژه در پی ادامه جنگ روسیه و اوکراین، توجه بیشتری به افزایش هزینه‌های دفاعی و تقویت صنایع تسلیحاتی خود نشان داده است. رئیس‌جمهور صربستان پیش‌تر نیز نسبت به تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و نزدیک شدن قدرت‌های جهانی به یک رویارویی گسترده‌تر هشدار داده بود.

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