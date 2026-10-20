به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این نشست علمی و تخصصی، ابعاد گوناگون دیدگاه‌ها و آرای برجسته علمی شهید آیت‌الله محمدباقر صدر در حوزه‌های تخصصی کلام اسلامی، فلسفه و اخلاق مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و حاضران و صاحب‌نظران به تبادل نظر پیرامون آثار ماندگار، روش‌شناسی نوین و رویکردهای پویای علمی وی در تبیین و تحلیل مسائل علوم دینی پرداختند.

توانمندی‌های کم‌نظیر فکری و علمی شهید آیت‌الله محمدباقر صدر و ظرفیت‌های عظیم اندیشه‌های این متفکر بزرگ جهان اسلام در حوزه مطالعات کلامی و فلسفی از دیگر محورهای کلیدی این نشست علمی بود که سخنرانان به تبیین و تشریح آن پرداختند.

در این هم‌اندیشی، کارشناسان حاضر با اشاره به جامعیت علمی شهید صدر تأکید کردند که اندیشه‌های این متفکر برجسته شیعه، مرزهای میان علوم عقلی و نقلی را درنوردیده و توانسته است پاسخی دقیق، متقاعدکننده و کارآمد به چالش‌های فکری و فلسفی عصر مدرن ارائه دهد.

آثار گران‌بهای این شهید والامقام نظیر «الفلسفه لنا» و «الاقتصاد لنا» همواره به عنوان منابعی غنی و راهگشا در مراکز علمی و حوزوی مطرح بوده و نیازمند بازخوانی و پژوهش‌های عمیق‌تر است.

همچنین در بخش دیگری از این نشست، به نقش برجسته شهید صدر در تربیت شاگردان نامدار و پایه‌گذاری مکاتب فکری جدید در حوزه‌های علمیه نجف اشرف اشاره شد و حاضران بر ضرورت استمرار این مسیر علمی و ترویج اندیشه‌های مترقی وی در میان نسل جوان پژوهشگران و حوزویان تأکید کردند.

در پایان این مراسم، پس از طرح پرسش‌های علمی از سوی حاضران و پاسخگویی اساتید و کارشناسان، بر استمرار برگزاری چنین نشست‌های تخصصی با هدف بهره‌گیری بیش از پیش از میراث علمی و فکری اندیشمندان بزرگ جهان اسلام تأکید شد.

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