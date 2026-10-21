شیخ ماهر حمود: نبرد امروز، نبرد حق و باطل است؛ این مذاکره نیست، واگذاری اختیار به آمریکا و رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست سالانه احزاب و گروه‌های لبنانی با عنوان «اللقاء الوطنی» در در هتل لو گری در مرکز بیروت برگزار شد. این نشست با حضور شماری از وزیران و نمایندگان فعلی و پیشین پارلمان، نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی، شخصیت‌های دینی و فعالان رسانه‌ای و فرهنگی به بررسی تحولات لبنان و چالش‌های پیش روی این کشور اختصاص داشت.

شرکت‌کنندگان در این نشست با انتقاد از دولت لبنان خواستار اصلاح رویکرد دولت دقبال اشغالگری رژیم صهیونیستی شدند.

شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت، در سخنانی با بیان اینکه «نبرد امروز ما، نبرد حق و باطل است»، بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن دستاوردهای مقاومت لبنان تأکید کرد و گفت کسانی که پیروزی مقاومت در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ و توازن ایجادشده به‌واسطه آن طی بیش از دو دهه را نپذیرفته‌اند، حق ندارند مدعی پایان مقاومت یا بی‌فایده بودن سلاح آن شوند.

وی همچنین با رد توصیف روند سیاسی مطرح‌شده به‌عنوان مذاکره، آن را واگذاری اختیار به آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در پایان سخنان خود ابراز اطمینان کرد که پیروزی از آنِ مقاومت، لبنان، توافق طائف، همزیستی مشترک و انسانیت خواهد بود و این جبهه بر توحش و گذشته غلبه خواهد کرد.

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تأکید بر حق لبنان برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی

در ادامه این نشست، یوسف فنیانوس، وزیر پیشین و نماینده سلیمان فرنجیه، با اشاره به شرایط لبنان در سایه اشغالگری توسعه‌طلبانه و شهرک‌سازی، از تداوم تلاش‌ها برای آواره‌کردن ساکنان جنوب لبنان و تخریب سازمان‌یافته روستاهای این منطقه انتقاد کرد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ طرفی نمی‌تواند طرف دیگر را حذف کند، گفت مقاومت در پی حذف دیگران نیست، اما در برابر انتخاب میان تسلیم و رویارویی، تسلیم را انتخاب نخواهد کرد.

سرکیس ابراهامیان، نماینده آرام اول، جاثلیق ارامنه، نیز بر ضرورت وحدت طوایف و مذاهب لبنان تأکید کرد و خواستار عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از تمامی سرزمین‌های اشغال‌شده و بازگرداندن آنها به صاحبانشان شد.

مخالفت با توافق تحمیلی و تأکید بر حاکمیت لبنان

در بیانیه پایانی این نشست، توافق طائف و اصلاحات قانون اساسی مبتنی بر آن به‌عنوان مرجع ملی برای حفظ وحدت، حاکمیت و استقلال لبنان معرفی شد. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که این توافق به معنای تسلیم در برابر اشغالگری یا عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست، بلکه باید زمینه‌ساز حفظ حقوق ملی لبنان، تکمیل روند آزادسازی سرزمین‌ها و تقویت توانایی دولت در حمایت از کشور باشد.

این نشست همچنین آنچه را «توافق چارچوب» نامیده می‌شود، رد کرد و آن را مغایر با اولویت‌های ملی لبنان در شرایط تداوم اشغالگری و تجاوز دانست. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که هرگونه روند سیاسی یا مذاکره‌ای باید غیرمستقیم باشد و بر احترام کامل به حاکمیت لبنان و حقوق ملی این کشور استوار شود.

بر اساس بیانیه پایانی، توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی، پایان اشغالگری، آزادی اسیران لبنانی، بازگشت امن و شرافتمندانه آوارگان به شهرها و روستاهای خود و آغاز بازسازی مناطق آسیب‌دیده، از اولویت‌های اساسی لبنان به شمار می‌رود.

این نشست همچنین بر حق لبنان برای اتخاذ اقدامات لازم به‌منظور آزادسازی تمامی سرزمین‌های اشغالی و پیگیری قضایی تجاوزات رژیم صهیونیستی و مطالبه غرامت خسارات انسانی، مادی و اقتصادی تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان در پایان خواستار گفت‌وگوی ملی متوازن و صریح برای عبور از بحران لبنان شدند؛ گفت‌وگویی که بر اجرای کامل توافق طائف، تقویت وحدت ملی و تدوین راهبرد امنیت ملی با هدف صیانت از حاکمیت، استقلال، وحدت و ثبات لبنان استوار باشد.

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