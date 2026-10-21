تشدید فشارها بر مقاومت؛ از نشست امنیتی بیروت تا درخواست وزیر خارجه لبنان از ایران!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در نشست امنیتی با حضور فرماندهان دستگاه‌های نظامی و امنیتی در کاخ بعبدا، بر اجرای قوانین، مقابله با مظاهر مسلحانه و تقویت هماهنگی میان نهادهای امنیتی تأکید کرد.

طبق گزارش «العربی الجدید» این نشست در شرایط افزایش اختلافات داخلی درباره انحصار سلاح در دست دولت برگزار شد و یکی از موضوعات مورد بحث، بازداشت دو نفر به همراه محموله‌ای از مواد منفجره در منطقه ضهرالبیدر بود؛ موضوعی که حزب‌الله درباره آن اعلام کرده است محموله مذکور برای مقابله با رژیم صهیونیستی در نظر گرفته شده و خواستار بازگرداندن آن و آزادی افراد بازداشت‌شده شده است.

هم‌زمان با این تحولات، یوسف رجّی، وزیر خارجه لبنان، در پنجاه‌ودومین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در عراق، از ایران خواست حمایت تسلیحاتی و مالی از حزب‌الله را متوقف کند و به گفته وی، در امور داخلی لبنان مداخله نکند.

رجّی با تأکید بر تصمیم دولت لبنان برای انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی، مدعی شد که حزب‌الله این کشور را وارد جنگ‌های ویرانگر کرده است.

وی در عین حال تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و اشغال بخش‌هایی از خاک این کشور را محکوم کرد و بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت تأکید داشت.

رجّی همچنین از توافق بر سر چارچوبی سه‌جانبه با مشارکت آمریکا و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۶ سخن گفت که به گفته او، هدف آن عقب‌نشینی کامل نیروهای اشغالگر، بازگشت آوارگان، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و قرار گرفتن سلاح در اختیار نهادهای رسمی است.

این مواضع در شرایطی مطرح می‌شود که انتقادها از بی‌کفایتی دولت لبنان در قبال اشغالگری رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور هر روز تشدید می‌شود و از سوی دیگر اختلاف بر سر نقش مقاومت و آینده ترتیبات امنیتی لبنان همچنان یکی از محورهای اصلی مناقشه سیاسی این کشور است.

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