حزب مؤتلفه اسلامی خواستار رعایت حقوق دینی و آموزشی شهروندان جمهوری آذربایجان شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب مؤتلفه اسلامی، در بیانیه‌ای درباره محدودیت‌های مرتبط با حجاب در جمهوری آذربایجان، بر احترام به حاکمیت ملی این کشور و رعایت حقوق بنیادین شهروندان تأکید کرد و خواستار تضمین آزادی باورهای دینی و فرصت‌های برابر آموزشی شد.

حزب موتلفه اسلامی، در این بیانیه، حجاب را جلوه‌ای از اعتقاد دینی، هویت فرهنگی و التزام به ارزش‌های اسلامی برای بخش قابل‌توجهی از زنان مسلمان دانست و بر ضرورت توجه به ابعاد حقوقی، اجتماعی و انسانی این موضوع تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است که اجرای مقررات حکومتی باید با رعایت حقوق اساسی شهروندان، آزادی وجدان، عدالت و تناسب همراه باشد و اختلاف درباره ضوابط پوشش نباید به محرومیت دانش‌آموزان از حق تحصیل یا تضییع حقوق قانونی آنان منجر شود.

حزب مؤتلفه اسلامی همچنین خواستار بازنگری در رویه‌های مناقشه‌برانگیز و تضمین حقوق دینی و فرصت‌های برابر آموزشی شد و گفت‌وگو با خانواده‌ها، نهادهای آموزشی و نمایندگان جامعه دینی و پرهیز از برخوردهای تنش‌زا را زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی و همزیستی مسالمت‌آمیز دانست.

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