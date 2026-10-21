به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن روز گذشته وارد شهر «تعز» در جنوب‌غربی این کشور شدند و با تکیه بر راهبرد پیشروی تدریجی از چندین جهت در محله‌های شهر تعز پیش رفتند. هم‌زمان، حزب «اصلاح» ــ که شهر تعز را پایگاه اصلی خود در شمال یمن می‌داند ــ خواستار میانجی‌گری منطقه‌ای شد. این حزب پیشنهاد داده است که اداره شهر تعز به‌صورت مشترک میان آن و دولت یمن انجام شود. همچنین رهبران حزب اصلاح در تعز تحت پیگرد قرار نگیرند و اموالشان مصادره نشود.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، منابع محلی گزارش دادند که تازه‌ترین درگیری‌ها در سه محور شهر تعز رخ داده است. نیروهای مسلح یمن در جنوب، شرق و شمال شهر تعز، پیشروی کرده‌اند و پیش‌تر نیز چندین محله در بخش غربی این شهر را تأمین کرده بودند.

به گفته این منابع، درگیری‌ها در شرق شهر تعز بر مناطق «کلابه» و «الجحملیه» و در شمال این شهر بر مناطق «پدافند هوایی» و «عصیفره» متمرکز بود. منابع افزودند که نیروهای مسلح یمن، مناطق «عنقبه»، «الوقعه» و کوه «الجمیمه» را در غرب کوه «صبر» در جنوب شهر تعز به کنترل خود درآوردند. این مناطق، بخش‌هایی از محدوده شهرستان «صبر» را نیز دربر می‌گیرد. منطقه‌ای که بر بخش مرکزی شهر تعز اشراف دارد. هم‌زمان، نبرد در جبهه‌های «صبر»، «مشرعه» و «حدنان» ادامه یافت.

در شمال شهر تعز نیز نیروهای مسلح یمن به چندین محله از جمله «وادی الزنوج» و «عصیفره»، نفوذ کردند.

بر اساس اطلاعات موجود، نیروهای مسلح یمن در داخل شهر تعز به‌تدریج وارد درگیری شدند و تلاش کردند از چند جهت به خیابان «جمال» واقع در مرکز شهر تعز، برسند. آن هم بدون آنکه خسارت گسترده‌ای به غیرنظامیان وارد شود.

در حالی که نیروهای مسلح یمن طی روزهای گذشته توانسته بودند تأمین امنیت محله‌های غربی شهر تعز را تکمیل کنند و کوه راهبردی «هان» و محله‌های «المطار»، «حذران» و «غراب» را به کنترل خود درآورند و تا محله «بیر باشا» پیش بروند، فعالان حامی گروه‌های مسلح مورد حمایت عربستان نیز به دشواری نبرد در تعز، اذعان کردند. آنان پیشروی نیروهای مسلح یمن تا خیابان «عصیفره» را عملیاتی برای رخنه و نفوذ توصیف کردند. این فعالان همچنین رسیدن درگیری‌ها به خیابان «الاربعین» را تأیید کردند و نبردهایی را که از صبح روز گذشته در «وادی الزنوج» و «عصیفره» جریان داشت، سنگین و سهمگین خواندند.

تلاش حزب اصلاح برای توافق با دولت یمن

با افزایش نشانه‌های سقوط مواضع بیشتر گروه‌های مسلح همسو با عربستان در محور تعز، شماری از نیروهای این گروه‌ها از ادامه جنگ دست کشیدند. به‌ویژه آنکه پشتیبانی هوایی عربستان کاهش یافت و درگیری‌ها از اطراف تعز به داخل این شهر، منتقل شد.

به گفته منابع، پوشش هوایی عربستان عمدتاً بر مناطق پیرامونی شهر تعز متمرکز بود با این حال، با وجود حملات هوایی گسترده به کوه هان و ادعای گروه‌های مسلح مبنی بر خارج کردن این کوه از کنترل نیروهای مسلح یمن، رسانه جنگی وابسته به نیروهای مسلح یمن شامگاه روز گذشته تصاویری منتشر کرد که، عملیات تسلط بر کوه هان را مستند می‌کرد.

حزب «اصلاح» به‌طور مشخص به این نتیجه رسیده است که در نبردی شکست‌خورده قرار دارد. به‌ویژه پس از آنکه نیروهای مسلح یمن، کنترل حدود ۲۰ شهرستان از شهرستان‌های استان تعز را به دست گرفتند. این استان از اهمیت راهبردی برخوردار است، استان‌های شمالی و جنوبی یمن را به یکدیگر پیوند می‌دهد و رشته‌کوه‌های آن بر تنگه باب‌المندب اشراف دارند.

در چنین شرایطی، حزب اصلاح تلاش کرده است تضمین‌هایی برای جلوگیری از پیگرد رهبرانش و مصادره اموال آنان به دست آورد.

بر اساس گزارش منابع دیپلماتیک در شهر صنعاء پایتخت یمن، هیئتی از حزب اصلاح برای دیدار با هیئت مذاکره‌کننده دولت یمن وارد شهر مسقط پایتخت عمان شده است. این سفر هم‌زمان با تماس‌های فشرده قطر با طرف عمانی صورت گرفت. تماس‌هایی که هدف آن‌ها تسهیل آشتی میان این حزب و دولت یمن عنوان شده است.

از سوی دیگر، منابع نزدیک به حزب اصلاح در تعز اشاره کرده‌اند که این حزب در پی امضای توافقی با دولت یمن درباره شهر تعز با میانجی‌گری عمان، است.

پیش‌تر نیز منابع نزدیک به «حمود المخلافی» فرمانده گروه‌های مسلح وابسته به حزب اصلاح در تعز که در ترکیه اقامت دارد، گفته بودند هیئت این حزب پیشنهادی برای توقف درگیری‌ها، بازگشایی مسیر ارتباطی عدن، تعز و صنعاء و نیز تقسیم کنترل شهر با خود به همراه دارد.

به گفته ناظران، بحران اعتماد میان حزب اصلاح و عربستان، این حزب را به سمت درخواست میانجی‌گری منطقه‌ای سوق داده است تا بتواند منافع خود در شهر تعز را حفظ کند و تضمین‌هایی برای جلوگیری از پیگرد رهبرانش در این شهر به دست آورد. این در حالی است که برخی از این رهبران به دلیل اقدامات خرابکارانه در استان‌های دیگر یمن، تحت تعقیب امنیتی دولت این کشور قرار دارند.

مقام‌های محلی وابسته به دولت یمن پیش‌تر اعلام کرده بودند که شمار زیادی از فرماندهان نظامی و رهبران حزبی، پیشنهاد خروج امن از شهر تعز را پذیرفته‌اند. این مقام‌ها طی دو روز گذشته نیز بار دیگر از گروه‌های مورد حمایت ریاض خواسته بودند از خون‌ریزی جلوگیری کنند و مانع از آن شوند که شهر تعز گرفتار پیامدهای جنگ شود.

کارکنان نهادهای دولتی شهر تعز به کار خود ادامه می‌دهند

در همین راستا، نیروهای مسلح یمن تماس‌های خود را با تمامی فرماندهان نظامی و امنیتی و شخصیت‌های اجتماعی داخل شهر تعز افزایش داده و از آنان خواسته‌اند به تشدید تنش‌ها پایان دهند.

این نیروها همچنین اطمینان داده‌اند که قصد ندارند به شهروندان آسیبی برسانند و تأکید کرده‌اند کارکنان نهادهای دولتی شهر تعز در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

مقام‌های محلی تعز وابسته به دولت یمن نیز ادعای بسته‌شدن مسیرهای اصلی تأمین تدارکات این شهر را رد کردند. وزارت خارجه یمن هم همین موضع را در بیانیه‌ای اعلام کرد. بیانیه‌ای که در واکنش به درخواست «لوران بوکیرا» هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن، صادر شد.

بوکیرا از این مقام‌ها خواسته بود به‌سرعت گذرگاه‌های امنی را باز کنند تا امکان ورود کالاهای اساسی، مواد غذایی، دارو و تمامی کمک‌های بشردوستانه به شهر تعز فراهم شود.

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