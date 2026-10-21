به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هماهنگی و راهبردی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور رئیس سازمان، معاونان، مدیران کل ستادی، رؤسای فرهنگسراها و مدیران مراکز تخصصی برگزار شد تا ضمن بررسی چالش‌های پیش‌رو، سیاست‌ها و نقشه‌راه این سازمان برای نیمه دوم سال تبیین شود.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این نشست، با قدردانی از تلاش‌های فعالان خط مقدم جبهه فرهنگی پایتخت، نیمه دوم سال را مقطعی فشرده، حساس و سرنوشت‌ساز خواند.

وی با اشاره به تقویم غنی این ایام شامل مناسبت‌های مذهبی از جمله ماه‌های رجب، شعبان، رمضان و ایام فاطمیه، قله‌های هویت ملی و انقلابی همچون سیزدهم آبان، هفته مقاومت و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و دهه فجر، و همچنین نخستین سالگرد عروج ملکوتی شهید امام خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه) و فرماندهان شهید، تأکید کرد که این مناسبت‌ها فراتر از یک تکلیف اداری، فرصت‌های تمدنی بزرگی برای اثبات نقش التیام‌بخش، روایت امید، انسجام اجتماعی، معنا بخشی فرهنگی، میدان داری و توجه به شرایط فعلی کشورو همچنین امیدآفرین و پیونددهنده فرهنگ و هنر در جامعه هستند.



در بخش دیگری از این نشست، ضرورت ایجاد تغییر ریل جدی از رویکردهای سنتی به راهبردهای پویا مورد تأکید قرار گرفت. در این راستا، گذار از برنامه‌محوری منفعل و همایش‌های کلیشه‌ای به جریان‌سازی زنده هویتی و تعاملی به عنوان رویکرد اصلی مراکز فرهنگی معرفی شد. همچنین بازنمایی مکتب شهادت با تمرکز بر امتداد خط سرخ شهدا و زیست مردمی فرماندهان شهید، توسعه فعالیت های شاخص و مردم‌داری واقعی با محوریت حلقه‌های میانی، تشکل‌های مردمی و هیئات نوآور به عنوان تسهیل‌گر امور، و تمرکز مطلق بر نسل جوان و نوجوان با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر بازی‌وارسازی و استارتاپ‌های فرهنگی به عنوان ارکان تحول‌آفرین برنامه‌های پیش‌رو تشریح شد.

بخش مهمی از این نشست به آسیب‌شناسی موانع درونی، انضباط سازمانی و تفویض اختیار به مدیران مناطق اختصاص داشت.

رئیس سازمان ضمن تأکید بر شکستن فرآیندهای فرسایشی و بوروکراسی زائد ستادی برای تسریع در روند «ایده تا اجرا»، اعلام کرد که تخصیص منابع مالی در نیمه دوم سال بر مبنای اثربخشی واقعی و شاخص‌های کیفی جذب مخاطب صورت خواهد گرفت و تعهدات پشتیبانی با هدف حفظ امنیت روانی همکاران و هنرمندان شفاف‌سازی شده است. همچنین لزوم هم‌افزایی میان ستاد و مراکز تخصصی و پایان دادن به بخشی‌نگری مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه این نشست، معاونان سازمان گزارش‌های تخصصی حوزه‌های خود را ارائه دادند و جمعی از رؤسای فرهنگسراها و خانه‌های تخصصی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را پیرامون تقویت اعتبارات محله‌ای و اجرای طرح‌های نوآورانه مطرح کردند تا این نشست با عهد مشترک مدیران برای شکستن بن‌بست‌های اداری و احیای روح فرهنگی پایتخت به کار خود پایان دهد.

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