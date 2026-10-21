تجلیل از خانواده شهدای روحانی دفاع مقدس دوم و سوم در حرم بانوی کرامت + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین تجلیل از خانواده شهدای روحانی دفاع مقدس دوم و سوم در شبستان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ملکی در این مراسم، شهادت را از والاترین مراتب قرب الهی دانست و با اشاره به اشتیاق انسان‌های مؤمن برای رسیدن به این مقام اظهار داشت: هرچه انسان معرفت بیشتری نسبت به خداوند و مسیر بندگی داشته باشد، جایگاه شهادت را عمیق‌تر درک می‌کند؛ چراکه شهادت، در نگاه اهل ایمان، فرصتی برای ملاقات با پروردگار و رسیدن به مرتبه‌ای بلند از بندگی است.

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وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین و امام حسین علیهماالسلام، بر اهمیت آمادگی برای شهادت در راه خدا تأکید کرد و افزود: انسان‌های بزرگ، هدفی فراتر از زندگی مادی دارند و هنگامی که راه خود را در مسیر رضایت الهی می‌بینند، از فداکاری در این راه دریغ نمی‌کنند. شهدا نیز با انتخاب آگاهانه مسیر حق، الگویی از ایمان، اخلاص و پایبندی به آرمان‌های الهی برای جامعه به یادگار گذاشته‌اند.

قائم‌مقام حوزه‌های علمیه به دشواری فراق شهدا برای خانواده‌های آنان اشاره کرد و گفت: داغ از دست دادن فرزند، همسر یا دیگر اعضای خانواده، اندوهی عمیق و سنگین است؛ اما ایمان و صبر می‌تواند این اندوه را به عاملی برای رشد معنوی و استحکام روح انسان تبدیل کند.

وی به تأثیر معنوی شهادت بر خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: گاهی گذشت زمان، نه‌تنها از عمق دلتنگی خانواده شهید نمی‌کاهد، بلکه انسان را بیش از پیش متوجه بزرگی این فداکاری می‌کند؛ با این حال، صبر و استقامت خانواده‌های شهدا می‌تواند به الگویی الهام‌بخش برای دیگران تبدیل شود.

ملکی با تأکید بر اینکه اندوه فراق شهدا با غصه‌های دنیوی تفاوت دارد، خاطرنشان کرد: این اندوه می‌تواند انسان را به تأمل در هدف آفرینش، معنای بندگی و مسئولیت خود در برابر آرمان‌های شهدا سوق دهد. یاد شهیدان زمانی زنده می‌ماند که جامعه در عمل نیز راه آنان را در مبارزه با ظلم، ایستادگی در مسیر حق و خدمت به مردم ادامه دهد.

خانواده شهدای روحانی دو جنگ تحمیلی اخیر در این مراسم ضمن غبارروبی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین در این مراسم از کتاب «فرهنگنامه شهدای روحانی» مربوط به وقایع اخیر رونمایی شد.

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