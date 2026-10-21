تقویت قدرت اقتصادی و سیاسی و حمایت مردمی در شرایط کنونی کشور ضروری است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی پیش از ظهر امروز در دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به ایام میلاد حضرت زینب(س) و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: حضرت زهرا(س) در کنار جایگاه والای معنوی و دینی خود، از ظرفیت اقتصادی فدک نیز برخوردار بودند و این ظرفیت می‌توانست در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های پیامبر اکرم(ص) به کار گرفته شود.

وی با اشاره به ماجرای فدک و تحولات پس از رحلت پیامبر(ص) افزود: از نگاه تاریخی و اعتقادی شیعه، کنارگذاشتن اهل‌بیت(ع) از جایگاه سیاسی و گرفتن فدک از حضرت زهرا(س)، بخشی از روندی بود که مانع تحقق اهداف موردنظر ایشان شد.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به شرایط جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: برای پیشبرد اهداف کشور، برخورداری از قدرت سیاسی، توان اقتصادی و حمایت مردم اهمیت اساسی دارد و باید برای تقویت هر سه ظرفیت برنامه‌ریزی کرد.

کشاورزی؛ یکی از عرصه‌های مهم تقویت اقتصاد کشور

وی با تأکید بر جایگاه اقتصاد در پیشرفت کشور بیان کرد: اقتصاد عرصه‌های گوناگونی دارد و کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار آن است؛ ازاین‌رو، مجموعه جهاد کشاورزی مسئولیت مهمی در تقویت این حوزه و رفع موانع پیش روی فعالان آن بر عهده دارد.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای خارجی خاطرنشان کرد: دشمنان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی برای تضعیف کشور تلاش کرده‌اند؛ بنابراین، مسئولان باید با برنامه‌ریزی، استفاده از ظرفیت متخصصان و تقویت توان داخلی، زمینه پیشرفت و افزایش قدرت اقتصادی کشور را فراهم کنند.

وی همچنین بر اهمیت حمایت مردمی تأکید کرد و گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و فشارهای رسانه‌ای،مردم همچنان در صحنه حضور دارند و برای حمایت از کشور و آرمان‌های خود تلاش می‌کنند. این همراهی و احساس مسئولیت اجتماعی، ظرفیتی ارزشمند است که باید قدر دانسته شود.

امید به آینده و زمینه‌سازی برای ظهور امام زمان(عج)

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به اعتقاد شیعیان به ظهور حضرت مهدی(عج) اظهار داشت: امید به آینده و تلاش برای فراهم‌کردن زمینه ظهور امام زمان(عج)، از سرمایه‌های معنوی جامعه اسلامی است و این باور می‌تواند انگیزه‌ای برای مسئولیت‌پذیری بیشتر و خدمت به مردم باشد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از حضور خودجوش مردم در فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از کشور افزود: گاهی افراد بدون آنکه در پی دیده‌شدن یا دریافت تشویق باشند، برای انجام مسئولیت خود به میدان می‌آیند؛ چنین رفتارهایی نشان‌دهنده اهمیت باورهای دینی و انگیزه‌های درونی در شکل‌گیری مشارکت اجتماعی است.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر ضرورت استفاده از این ظرفیت‌ها تصریح کرد: مسئولان و متخصصان باید با همت و تلاش بیشتر، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند تا ظرفیت‌های کشور، به‌ویژه در بخش کشاورزی، بهتر به کار گرفته شود.

وی خدمت به مردم را محدود به ساعات اداری و وظایف رسمی ندانست و خاطرنشان کرد: مسئولان باید فرصت خدمت را غنیمت بشمارند و برای انجام کارهای ماندگار تلاش کنند.

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