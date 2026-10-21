رعایت حقوق دیگران از شروط قبولی اعمال عبادی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی سه شنبه شب حرم مطهر بانوی کرامت، با تبیین تفاوت صحت و قبولی اعمال، اخلاص، ایمان، رعایت حقوق دیگران، کسب روزی حلال و پایبندی به ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام را از مهم‌ترین عوامل پذیرش اعمال نزد خداوند دانست.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به آیات قرآن کریم درباره سرانجام انسان‌ها اظهار داشت: گاهی عملی از نظر ظاهری و شرعی صحیح انجام می‌شود، اما به دلیل نداشتن شرایط لازم، مورد قبول خداوند قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین، مؤمن نباید تنها به انجام اعمال عبادی و کارهای نیک توجه کند، بلکه باید در پی فراهم کردن زمینه پذیرش آن‌ها نیز باشد.

وی با اشاره به دعای حضرت ابراهیم علیه‌السلام پس از ساخت خانه کعبه، افزود: آن حضرت همراه با حضرت اسماعیل علیه‌السلام بنای خانه خدا را بالا برد، اما پس از این کار بزرگ از خداوند خواست که عملشان را بپذیرد و عرضه داشت: «رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ»؛ این دعا نشان می‌دهد که حتی انجام‌دهندگان بزرگ‌ترین کارهای عبادی نیز باید نگران قبولی عمل خود باشند و پذیرش آن را از خداوند بخواهند.

رفیعی با بیان اینکه اخلاص، نقش اساسی در ارزش معنوی اعمال دارد، به ماجرای هابیل و قابیل اشاره کرد و گفت: هر دو برای تقرب به خداوند چیزی تقدیم کردند، اما قرآن کریم از پذیرفته شدن عمل یکی از آن‌ها سخن می‌گوید. تفاوت در ظاهر عمل نبود، بلکه تقوا و انگیزه انسان در پذیرش آن اهمیت دارد. اگر کسی کار خیری را برای خودنمایی یا رقابت با دیگران انجام دهد، ممکن است از آثار معنوی آن محروم بماند.

وی در ادامه، ماجرای مسجد ضرار را نمونه‌ای از تفاوت میان ظاهر عمل و هدف واقعی آن دانست و تصریح کرد: ساخت مسجد به‌خودی‌خود کاری ارزشمند است، اما اگر با هدف ایجاد تفرقه و ضربه زدن به جامعه دینی انجام شود، ظاهر مذهبی آن نمی‌تواند انگیزه نادرست را توجیه کند. ازاین‌رو، در کنار شکل و ظاهر اعمال، نیت و هدف انجام‌دهنده نیز اهمیت فراوانی دارد.

ایمان و نماز؛ دو شرط مهم قبولی اعمال

سخنران حرم مطهر با اشاره به آیاتی از سوره آل‌عمران درباره کسانی که پس از ایمان آوردن راه کفر را در پیش می‌گیرند، خاطرنشان کرد: عاقبت انسان و پایداری او بر ایمان اهمیت ویژه‌ای دارد. انسان باید همواره از خداوند بخواهد که قلبش را پس از هدایت دچار انحراف نکند و بتواند تا پایان عمر در مسیر ایمان باقی بماند.

وی ایمان را از شرایط اساسی قبولی اعمال برشمرد و افزود: کارهای خیر و خدمات انسانی ارزشمندند، اما در نگاه دینی، ایمان و جهت‌گیری الهی نیز در بهره‌مندی اخروی از اعمال نقش دارند. همچنین باید میان پرسشگری و داشتن شبهه از یک‌سو و موضع‌گیری آگاهانه و تبلیغی علیه دین از سوی دیگر تفاوت قائل شد؛ زیرا هر پرسش و اشکالی به معنای خروج از دین نیست.

رفیعی در تبیین اهمیت نماز نیز گفت: نماز جایگاهی محوری در عبادات دارد و در روایات بر ارتباط پذیرش آن با دیگر اعمال تأکید شده است. نمی‌توان به انجام برخی کارهای خیر، شرکت در مراسم مذهبی یا کمک به نیازمندان بسنده کرد و از نماز غفلت داشت؛ همان‌گونه که برای سفر به مدارک ضروری نیاز است، در مسیر بندگی نیز باید به واجبات اصلی توجه کرد.

روزی حلال و رعایت حقوق مردم

وی کسب درآمد حلال را از دیگر عوامل مهم پذیرش اعمال دانست و با تأکید بر ضرورت پرهیز از اموال حرام اظهار داشت: کار خیر باید با مال حلال انجام شود و نمی‌توان با اموالی که از راه نادرست به دست آمده‌اند، برای خود پاداش معنوی در نظر گرفت. رعایت حق مردم، امانت‌داری و انجام درست مسئولیت‌های شغلی نیز از مصادیق همین اصل است.

این استاد حوزه با اشاره به اهمیت پرداخت حقوق مالی واجب، از جمله خمس و زکات، خاطرنشان کرد: انسان باید نسبت به تکالیف مالی خود آگاه باشد و حقوقی را که بر عهده دارد ادا کند. همچنین کم‌کاری در ساعات اداری، ثبت خلاف واقع ساعت حضور و استفاده نادرست از امکانات عمومی، با مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق دیگران سازگار نیست.

اخلاق، خانواده و ولایت اهل‌بیت(علیهم‌السلام)

رفیعی رعایت موازین اخلاقی را از دیگر زمینه‌های قبولی اعمال دانست و گفت: غیبت، بدگمانی و آسیب زدن به دیگران می‌تواند آثار معنوی رفتارهای انسان را تحت تأثیر قرار دهد. مؤمن باید در کنار عبادت و کار خیر، مراقب زبان، رفتار و حقوق اطرافیان خود نیز باشد.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در آموزه‌های دینی افزود: احترام متقابل، رعایت حقوق همسر و فرزندان و پایبندی به مسئولیت‌های خانوادگی از موضوعات مهمی است که در روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. البته این حقوق باید در چارچوب احکام شرعی فهمیده شود و هیچ‌کس نمی‌تواند دیگری را به انجام گناه یا ترک واجب وادار کند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در بخش پایانی سخنان خود، ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام و شناخت امام زمان (عج) را از مهم‌ترین مبانی اعتقادی در مسیر بندگی معرفی کرد و با اشاره به روایات مربوط به شناخت امام زمان(عج)، بر ضرورت پیوند اعتقادی و عملی با خاندان پیامبر(ص) تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رفیعی در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، بر بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی این ایام تأکید کرد و یادآور شد که عمل صالح زمانی می‌تواند انسان را به قرب الهی نزدیک کند که در کنار صحت ظاهری، با ایمان، اخلاص، رعایت حقوق مردم و پایبندی به آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام همراه باشد.