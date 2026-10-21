جلد هفتم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد هفتم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع شرح و تفسیری بر عقیده رجعت به عنوان یکی از اختصاصات تفکر شیعی به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.
از نظر نویسنده این کتاب، رجعت امر محالی نبوده و در تقابل با تفکر توحیدی نیز نمی باشد. بلکه تجلی قدرت مطلقه خداوند است که می توان آیات قرآن و روایات فراوانی از اهل بیت علیهم السلام نیز در راستای اثبات آن اقامه کرد.
به بیان وی، در واقع رجعت شاخه ای از اعتقادات مربوط به مهدویت و همانند برخی از نشان های قیامت و نوعی از معاد است که کافران آن را بعید می شمارند. بیان معنا و مرتبه اعتقاد به رجعت، دلایل اثبات رجعت از جمله اثبات امکان و محال نبودن آن، عدم تعارض اعتقاد به رجعت با سایر عقاید اسلامی و اثبات وقوع آن در آینده جامعه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام و بالاخره پاسخی به شبهاتی درباره این مسئله، مراحلی هستند که نویسنده در این کتاب، طی کرده است.
جلد هفتم مجموعه فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت عبدالکریم البهبهانی گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن، علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در ۲۹ صفحه در قطع رقعی منتشر شده است.
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