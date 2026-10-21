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جلد هفتم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵
کد مطلب: 1880822
جلد هفتم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد هفتم مجموعه «فی رحاب اهل البیت علیهم‌السلام» به زبان انگلیسی، ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد هفتم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع شرح و تفسیری بر عقیده رجعت به عنوان یکی از اختصاصات تفکر شیعی به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

از نظر نویسنده این کتاب، رجعت امر محالی نبوده و در تقابل با تفکر توحیدی نیز نمی باشد. بلکه تجلی قدرت مطلقه خداوند است که می توان آیات قرآن و روایات فراوانی از اهل بیت علیهم السلام نیز در راستای اثبات آن اقامه کرد.

به بیان وی، در واقع رجعت شاخه ای از اعتقادات مربوط به مهدویت و همانند برخی از نشان های قیامت و نوعی از معاد است که کافران آن را بعید می شمارند. بیان معنا و مرتبه اعتقاد به رجعت، دلایل اثبات رجعت از جمله اثبات امکان و محال نبودن آن، عدم تعارض اعتقاد به رجعت با سایر عقاید اسلامی و اثبات وقوع آن در آینده جامعه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام و بالاخره پاسخی به شبهاتی درباره این مسئله، مراحلی هستند که نویسنده در این کتاب، طی کرده است.

جلد هفتم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

جلد هفتم مجموعه فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت عبدالکریم البهبهانی گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن، علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در ۲۹ صفحه در قطع رقعی منتشر شده است.

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