جلد هفتم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد هفتم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع شرح و تفسیری بر عقیده رجعت به عنوان یکی از اختصاصات تفکر شیعی به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

از نظر نویسنده این کتاب، رجعت امر محالی نبوده و در تقابل با تفکر توحیدی نیز نمی باشد. بلکه تجلی قدرت مطلقه خداوند است که می توان آیات قرآن و روایات فراوانی از اهل بیت علیهم السلام نیز در راستای اثبات آن اقامه کرد.

به بیان وی، در واقع رجعت شاخه ای از اعتقادات مربوط به مهدویت و همانند برخی از نشان های قیامت و نوعی از معاد است که کافران آن را بعید می شمارند. بیان معنا و مرتبه اعتقاد به رجعت، دلایل اثبات رجعت از جمله اثبات امکان و محال نبودن آن، عدم تعارض اعتقاد به رجعت با سایر عقاید اسلامی و اثبات وقوع آن در آینده جامعه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام و بالاخره پاسخی به شبهاتی درباره این مسئله، مراحلی هستند که نویسنده در این کتاب، طی کرده است.