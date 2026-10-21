استقبال یمن از دعوت الأزهر برای پایان دادن به جنگ‌ در منطقه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن، از فراخوان شیخ احمد الطیب، شیخ الازهر مصر، برای توقف جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه و تشکیل کمیته فوری میانجی‌گری از شخصیت‌های مورد اعتماد کشورهای عربی و اسلامی استقبال کرد و آن را دعوتی «مسئولانه و حکیمانه» خواند.

هم‌زمان، اتحادیه علمای یمن نیز با حمایت از این ابتکار اعلام کرد که صنعاء آمادگی دارد میزبان کمیته پیشنهادی الازهر باشد تا زمینه گفت‌وگو و نزدیک‌شدن دیدگاه‌ها میان طرف‌های یمنی فراهم شود.

طبق گزارش شبکه المسیره و خبرگزاری رسمی سبأ یمن، شیخ احمد الطیب روز ۱۸ اکتبر خواستار توقف فوری و فراگیر جنگ‌ها، پایان‌دادن به اختلافات و تشکیل کمیته‌ای از شخصیت‌های مورد اعتماد جهان عرب و اسلام برای میانجی‌گری و کاهش تنش‌ها شد.

محمد عبدالسلام ضمن استقبال از این فراخوان، بر ضرورت پایان‌دادن به جنگ و درگیری تأکید کرد.

اتحادیه علمای یمن نیز با اعلام آمادگی برای همکاری با کمیته پیشنهادی، بر ضرورت گفت‌وگوی صادقانه و حفظ وحدت امت اسلامی تأکید کرد و با اشاره به ادامه حملات و اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین، لبنان و سوریه، خواستار توجه جدی به تهدیدهای این رژیم علیه منطقه شد.

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