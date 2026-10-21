به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد علی اصغر کاویانی از تشکیل جلسه انجمن داستان‌نویسان کانون نویسندگان قم با حضور یکی از آزادگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس خبر داد و گفت: آقای «رضا عادلی» که از یادگاران پرافتخار هشت سال دفاع مقدس است، میهمان این هفته نویسندگان توانمند انجمن داستان‌نویسان کانون نویسندگان قم بود.

وی افزود: آقای عادلی و همرزمانش بیش از دو سال پس از تبادل اسرای جنگ تحمیلی دشمن بعثی علیه ایران، هنوز آزاد نشده بودند و هیچ‌کس از سرنوشت آنان خبر نداشت.

استاد کاویانی ادامه داد: آقای عادلی وقتی با تمام ناباوری‌ها و تردیدها به میهن برگشت، متوجه شد که برای او در قطعه شهدای خوانسار، قبری به‌عنوان شهید مفقودالجسد تعبیه کرده بودند. وی افزود: شنیدن همین ماجرای سرشار از اندوه، هیجان، غم و شادی، موجب شد تا نویسندگان انجمن خواهان جلسه و صحبت حضوری با مادر این شهید زنده هم باشند.

استاد کاویانی خاطرنشان کرد: جلسه این هفته انجمن داستان‌نویسان کانون نویسندگان قم به‌منظور همراهی با پانزدهمین فراخوان جشنواره ادبی یوسف برگزار شد تا نویسندگان توانمند انجمن، شنونده حرف‌های ناب و خاطرات آزاده، جانباز و رزمنده هشت سال دفاع مقدس، جناب آقای رضا عادلی باشند و امید است حاصل این جلسه، خلق ایده و آثاری ویژه شود.

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