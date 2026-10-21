سومین جایزه ملی روایت پیشرفت کلید خورد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهرا ابوالحسنی، دبیر «جایزه ملی روایت پیشرفت» به تشریح تمایز راهبردی پویش‌های میدانی با بخش‌های مسابقه‌ای پرداخته و نقشه راه مشارکت طیف‌های گوناگون مردمی را تبیین کرده است.

دبیر جایزه ملی روایت پیشرفت، درباره دو رویکرد جدید در سومین دوره از جایزه ملی روایت پیشرفت گفت: در سومین دوره این جایزه، چند رویکرد تقریباً جدید داریم؛ البته برخی از آن در دومین دوره جایزه نیز وجود داشت و در این دوره از جایزه، بسیار پررنگ‌تر شدند. رویکرد اول، بین‌المللی کردن روایت پیشرفت و جایزه ملی روایت پیشرفت است. این موضوع به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) اهمیت پیدا کرده و ظرفیت فوق‌العاده‌ای به وجود آمده که می‌توان از طریق آن، در فضای بین‌المللی درباره ظهور قدرت جهانی ایران و پیشرفت‌هایی که کشورمان به دست آورده، صحبت کرد.

ابوالحسنی، ادامه داد: در این زمان کنونی می‌توان درباره دستاوردهای ایران بیشتر صحبت کرد؛ چراکه با جنگ‌های تحمیلی اخیر شواهدی برای مردم دنیا و بسیاری از نخبگان بین‌المللی مطرح شده که از ایران با عنوان قدرت چهارم جهانی صحبت می‌کنند. اکنون افراد زیادی درباره ایران می‌شنوند و موضوع ایران در اولویت‌های آن‌ها قرار گرفته است. از طرف دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا، افرادی هستند که با توجه به جنگی که اتفاق افتاده، تمایل دارند در کنار طرف حق باشند و کاری برای ایران انجام دهند.

دبیر جایزه ملی روایت پیشرفت، با تأکید بر ضرورت عبور از چارچوب ملی در روایت پیشرفت افزود: در چنین شرایطی، می‌توانیم از آن پوسته ملی خودمان خارج شویم و درباره قدرت ایران، پیشرفت ایران، چشم‌انداز روشن کشور و مسیری که ایران را به این پیشرفت رسانده، صحبت کنیم؛ مسیری که بر مقاومت و خوداتکایی استوار بوده. اکنون می‌توان درباره این موضوعات صحبت کرد و زمینه پذیرش لازم برای آن وجود دارد.

او مردمی‌سازی روایت پیشرفت و افزایش مشارکت مردم در تولید و ترویج این روایت را دومین رویکرد سومین دوره جایزه ملی روایت پیشرفت دانست و بیان کرد: رویکرد دوم جایزه ملی روایت پیشرفت، مردمی کردن آن است. منظور این است که بتوانیم طیف‌های بسیار گسترده‌تری از مردم را به‌عنوان به‌عنوان کنشگر روایت پیشرفت و فعالان این عرصه درگیر کنیم. شاید دو یا سه سال پیش چنین ظرفیتی وجود نداشت؛ اما اکنون، به‌ویژه پس از جنگ‌های تحمیلی اخیر، این ظرفیت به شکل فوق‌العاده‌ای ایجاد شده.

ابوالحسنی، ادامه داد: حتی در فضای داخلی کشور، صحبت کردن از پیشرفت ایران، قدرت ایران و موضوعات مرتبط با آن بسیار بیشتر از گذشته رواج پیدا کرده است. از طرف دیگر، بسیاری از افراد انگیزه و تمایل دارند که در این فضا کاری برای ایران و کشورشان انجام دهند. البته این موضوع را باید در نسبت با صحبت‌هایی در نظر گرفت که رهبر شهید درمورد جنگ شناختی و جهاد تبیین دائماً مطرح می‌کردند. در نهایت، رویکرد دوم این است که بتوانیم روایت پیشرفت را به امری فراگیر و مردمی تبدیل کنیم.

دبیر جایزه ملی روایت پیشرفت، همچنین از اضافه شدن بخش بین‌الملل به سومین دوره این جایزه و راه‌اندازی پویش بین‌المللی خبر داد و گفت: بر اساس این دو رویکرد اصلی، تغییراتی در جایزه سوم به وجود آمده. یکی از این تغییرات، در راستای بین‌المللی کردن روایت پیشرفت است. در این زمینه، ابتدا یک بخش بین‌الملل اضافه کردیم. تلاش می‌کنیم با استفاده از شبکه افرادی که در فضای بین‌المللی انگیزه دارند درباره روایت قدرت ایران و آینده روشن جبهه مقاومت، پویش بین‌المللی راه‌اندازی کنیم.

او درباره طراحی پویش‌هایی با محوریت دانش‌آموزان، دانشجویان و بانوان گفت: در راستای مردمی کردن روایت پیشرفت نیز می‌خواهیم چند پویش داشته باشیم که به شکل‌گیری جریان‌های مردمی کلیدی کمک کنند. برای مثال، می‌خواهیم پویشی در فضای دانش‌آموزی داشته باشیم. چرا که دانش‌آموزان گروهی بسیار کلیدی هستند؛ هم به‌عنوان کنشگر و هم در پیام پایانی رهبر شهید خطاب به جایزه دوم روایت پیشرفت، تأکید شد که باید کاری کنیم تا این روایت‌ها به گوش دانشجویان و دانش‌آموزان برسند و امید در دل آن‌ها تقویت شود. همچنین بانوان، به‌عنوان پرچمداران و پیشروان گفتمان‌سازی پیشرفت، در اولویت ما قرار گرفتند.

ابوالحسنی، به موضوع پیشرفت در سطح حکمرانی به عنوان یکی دیگر از تغییرات این دوره از جایزه اشاره کرد و گفت: این موضوع با توجه به اهمیتی است که حکمرانی در فضای روایت پیشرفت دارد. می‌خواهیم بتوانیم پیشرفت‌هایی را که در عرصه حکمرانی کشور اتفاق می‌افتند و در بسیاری از مواقع کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود، روایت کنیم. در جریان این جنگ نیز زمینه برای بروز و نمایش این پیشرفت‌ها بیشتر فراهم شده است.

دبیر جایزه ملی روایت پیشرفت، با اشاره به اضافه شدن برخی بخش‌های فرعی به این دوره از جایزه بیان کرد: همچنین، بعضی از بخش‌های فرعی نیز اضافه شدند. برای مثال، در حوزه فضای مجازی، بخش فرعی‌ مانند پادکست اضافه شده. همچنین، بخش‌های فرعی مانند داستان کوتاه و متون نیز به بخش کتاب اضافه شده. در مجموع در این دوره 12 بخش خواهیم داشت. بخش کتاب، بخش شعر، آهنگ و نماهنگ، بخش هنرهای تجسمی، بخش سینما و تلویزیون، بخش خبر و مطبوعات، بخش فضای مجازی، بخش صنایع فرهنگی، بخش دانش‌آموزی، بخش دانشجویی، بخش حکمرانی، بخش آموزش و پژوهش و بخش بین‌الملل از جمله بخش‌های سومین دوره جایزه ملی روایت پیشرفت خواهد بود.

او درباره تفاوت میان بخش‌های جایزه و پویش‌ها گفت: پویش با بخش تفاوت دارد و قرار نیست به‌عنوان یک بخش در نظر گرفته شود. هدف از پویش این است که جریانی راه بیندازیم تا بازیگران و فعالان یک عرصه، خودشان درگیر موضوع شوند. برای مثال، دانشجویان وارد میدان شوند، دانش‌آموزان درگیر شوند یا بانوان در این زمینه فعالیت کنند.

ابوالحسنی افزود: در بخش‌های مختلف جایزه، آثاری ارسالی را رصد و ارزیابی می‌کنیم و سپس انتخاب می‌کنیم. اما در پویش‌ها، هدف ما این است که بتوانیم تعداد قابل‌توجهی از افراد و اعضای یک عرصه را درگیر تولید کنیم؛ یعنی آن‌ها را به تولید اثر در آن حوزه ترغیب کنیم و زمینه مشارکت فعالشان را فراهم آوریم.

ابوالحسنی با اشاره به ضرورت گسترش ارتباط بین روایت پیشرفت و سایر زیست‌بوم‌های مرتبط، گفت: یکی دیگر از رویکردهای ما، ایجاد ارتباط و پیوند بین جبهه روایت پیشرفت و زیست‌بوم‌های نزدیک به آن، از جمله زیست‌بوم فرهنگ، هنر و رسانه و همچنین زیست‌بوم صنایع خلاق است. در همین راستا، تلاش می‌کنیم با ایجاد دبیرخانه‌های دائمی و تخصصی در این حوزه‌ها، زمینه ارتباط و تعامل مستمر بیت جبهه روایت پیشرفت و فعالان این زیست‌بوم‌ها را فراهم کنیم.

دبیر جایزه ملی روایت پیشرفت، ادامه داد: هدف ما این است که این ارتباط، هم در سطح کنش‌ها و فعالیت‌های مشترک و هم در سطح تعامل و همکاری بین فعالان این عرصه‌ها شکل بگیرد؛ به‌ شکلی که از یک‌سو، ظرفیت‌های جبهه روایت پیشرفت در این زیست‌بوم‌ها گسترش پیدا کند و از سوی دیگر، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این زیست‌بوم‌ها در تعامل با جبهه روایت پیشرفت، تجمیع و هم‌افزا شوند.

او، در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد می‌تواند به تقویت و گسترش زیست‌بوم روایت پیشرفت، افزایش ظرفیت‌های آن و همچنین پایداری و استمرار ارتباطش با جریان‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و پیشرفت‌محور کشور کمک کند. هدف نهایی ما این است که روایت پیشرفت به جریانی فراگیر، پویا و ماندگار تبدیل شود و بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و صنایع خلاق، ارتباط مؤثرتری با جامعه برقرار کند.

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