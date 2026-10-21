به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر علوی، رئیس شبکه‌های جهانی ولایت، در تشریح برنامه‌های این مجموعه برای ایام فاطمیه اول و دوم، از تدارک مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه در چهار شبکه فارسی، عربی، آذری و هوسا خبر داد و اظهار داشت: شبکه‌های جهانی ولایت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، کارشناسی و رسانه‌ای خود، تلاش دارند پیام و معارف حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها را در قالب‌هایی متنوع، مستند و متناسب با نیازهای فکری و فرهنگی مخاطبان در کشورهای مختلف ارائه کنند,

وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در فرهنگ اسلامی افزود: امسال سال امت پیروز و مقاوم بود؛ سالی که بانوان فاطمی به تبعیت از سرور زنان عالم در خط مقدم دفاع از ولایت پیشاپیش مردان جانانه ایستادند به تبع شبکه های ولایت نیز فاطمیه امسال را با این رنگ و بوی تازه و شمیم عطر فاطمی گسترده به تصویر خواهند کشید و به تبیین مکتب فاطمی خواهند پرداخت,

رئیس شبکه‌های جهانی ولایت با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه برای انتقال مؤثر معارف دینی تصریح کرد: رویکرد ما در برنامه‌سازی، صرفاً به معرفی مناسبت‌های مذهبی محدود نمی‌شود؛ بلکه تلاش داریم با تکیه بر منابع معتبر اسلامی و بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان و صاحب‌نظران، معارف فاطمی را به محتوایی علمی، قابل‌فهم و اثرگذار برای مخاطبان تبدیل کنیم. در این مسیر، مستند، برنامه‌های کارشناسی و گفت‌وگومحور، موشن‌گرافیک، کلیپ‌های علمی، روایت‌های تصویری و تصویرسازی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله قالب‌هایی هستند که برای انتقال بهتر پیام به کار گرفته می‌شوند,

حجت الاسلام علوی با اشاره به رهنمودهای آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در پیام تبلیغی ایام فاطمیه، بر ضرورت توجه به ابعاد گوناگون شخصیت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و مجازی برای تبیین معارف دینی تأکید کرد و گفت: تبیین مقام علمی، عبادی، اجتماعی و سیاسی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، معرفی سیره آن بانوی بزرگوار به‌عنوان الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی و پاسخ‌گویی به مسائل و نیازهای روز جامعه، از محورهای مهم برنامه‌سازی در شبکه‌های ولایت است,

وی افزود: در همین چارچوب، توجه به سبک زندگی مؤمنانه و عفیفانه، تحکیم بنیان خانواده، تربیت نسل جوان، ارتقای اخلاق فردی و اجتماعی و تبیین نقش زنان در عرصه‌های خانواده و جامعه، در کنار بررسی مباحث اعتقادی و تاریخی، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با شناخت اقتضائات فرهنگی و زبانی مخاطبان هر شبکه، محتوای برنامه‌ها متناسب با نیازهای فکری و فرهنگی آنان ارائه شود.

ویژه‌برنامه «صدیقه شهیده» در چهار شبکه ولایت

رئیس شبکه‌های جهانی ولایت در ادامه به معرفی برخی از تولیدات این مجموعه پرداخت و گفت: ویژه‌برنامه «صدیقه شهیده» از هر چهار شبکه ولایت روی آنتن خواهد رفت. این برنامه با محوریت سبک زندگی فاطمی، تبیین فضائل و مناقب حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و بهره‌گیری از حضور خانواده‌های شهدا، مهمانان ویژه از ایران و جبهه مقاومت، کارشناسان مذهبی، شاعران آیینی و مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام، در کنار آیتم‌های متنوع میدانی تولید شده است,

وی با بیان اینکه این برنامه تلاش دارد جلوه‌هایی از سیره فاطمی را در زندگی امروز مخاطبان بازنمایی کند، افزود: معرفی الگوهای عملی برگرفته از فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام، تبیین روحیه ایثار و فداکاری و پیوند میان معارف دینی و تجربه‌های واقعی زندگی، از ظرفیت‌هایی است که در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است,

علوی همچنین از تولید میزگرد تخصصی «گفتمان فاطمی» در شبکه فارسی خبر داد و اظهار داشت: این برنامه با حضور شخصیت‌های علمی در سه حوزه قرآن، حدیث و نهج‌البلاغه تولید شده است و در هر قسمت، موضوعات مرتبط با معارف فاطمی از منظر حوزه تخصصی کارشناسان بررسی می‌شود تا زمینه گفت‌وگویی علمی و مستند درباره ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها فراهم شود.

پاسخ‌گویی تخصصی به شبهات در شبکه‌های چندزبانه ولایت

رئیس شبکه‌های جهانی ولایت در تشریح دیگر تولیدات این مجموعه گفت: برنامه «مکتب فاطمی» از شبکه فارسی، «چشمه معرفت» از شبکه آذری، «کاروان بهشت» از شبکه هوسا و «الحقیقة و الشبهات» از شبکه عربی، با رویکرد تبیین معارف فاطمی و پاسخ‌گویی تخصصی به شبهات اعتقادی و تاریخی، در جدول برنامه‌های این ایام قرار گرفته‌اند,

وی افزود: این برنامه‌ها با استفاده از منابع معتبر اسلامی، از جمله منابع اهل سنت، به بررسی و بازخوانی حوادث تاریخی، زمینه‌های شکل‌گیری رویدادهای پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و شخصیت‌های مرتبط با حوادث فاطمیه می‌پردازند. هدف آن است که مخاطبان ضمن آشنایی دقیق‌تر با مبانی و مستندات تاریخی، پاسخ پرسش‌های خود را در فضایی علمی و مستدل دریافت کنند,

حجت الاسلام علوی با اشاره به اهمیت شناخت نیازهای فکری مخاطبان در برنامه‌سازی معارفی خاطرنشان کرد: پاسخ‌گویی به شبهات، زمانی می‌تواند اثربخش باشد که مبتنی بر شناخت دقیق پرسش‌ها، استناد به منابع معتبر و استفاده از زبان و قالب مناسب برای مخاطب باشد. ازاین‌رو، در تولیدات شبکه‌های ولایت تلاش شده است میان استحکام علمی محتوا و جذابیت رسانه‌ای آن پیوند برقرار شود.

بازنمایی الگوی زن فاطمی در زندگی امروز

رئیس شبکه‌های جهانی ولایت در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های مرتبط با جایگاه زن و سبک زندگی فاطمی اشاره کرد و گفت: برنامه «بانوان فاطمی» از شبکه فارسی، «برترین بانوی عالم» از شبکه آذری و «فداکاری زهرا» از شبکه هوسا، با الهام از سیره حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، به معرفی بانوانی از ایران، عراق، لبنان و سوریه می‌پردازند که در عرصه‌های خانواده، ایثار، خدمت به نیازمندان و پشتیبانی از مقاومت نقش‌آفرینی کرده‌اند,

وی ادامه داد: این مجموعه‌ها ضمن بازخوانی تجربه‌های بانوان در عرصه‌های مختلف زندگی، موضوعاتی همچون جایگاه زن در نهضت اسلامی، مسئولیت اجتماعی، فداکاری در خانواده و صبر در برابر مصیبت‌ها را بررسی می‌کنند و می‌کوشند پیوند میان الگوی فاطمی و مسائل زندگی امروز را به تصویر بکشند,

ایشان با تأکید بر اهمیت توجه رسانه به مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: تبیین زیست مؤمنانه و عفیفانه، تقویت بنیان خانواده، تربیت صحیح فرزندان و ارتقای اخلاق اجتماعی، از موضوعاتی است که در برنامه‌های فاطمیه مورد توجه قرار گرفته است چرا که رسانه می‌تواند با ارائه الگوهای معتبر و پاسخ‌گویی به پرسش‌های روز، در انتقال ارزش‌های دینی به نسل جوان و تقویت شناخت جامعه از سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام نقش‌آفرینی کند.

روایت‌های مستند و کوتاه برای پاسخ به شبهات تاریخی

رئیس شبکه‌های جهانی ولایت در معرفی دیگر تولیدات مستند این ایام گفت: مجموعه‌های کوتاه «قیل و قال» و «باور ماندگار» از شبکه فارسی، در قالب نریشن، کلیپ، روایت تصویری و ارائه اسناد تاریخی، به بررسی برخی ادعاها و شبهات مرتبط با شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها می‌پردازند. همچنین تولیدات صوتی و انواع پادکست با همین رویکرد برای بهره‌برداری مخاطبان پیش‌بینی شده است,

وی افزود: برنامه «الحقائق و الوثائق» از شبکه عربی نیز با رویکرد پاسخ‌گویی مستند به شبهات، به بررسی موضوعات تاریخی مرتبط با شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و تحلیل برخی حوادث و عملکرد شخصیت‌های دوره پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، با استناد به منابع معتبر اسلامی و به‌ویژه منابع اهل سنت، اختصاص دارد,

حجت الاسلام علوی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از مستندات تاریخی، ارائه شواهد معتبر و استفاده از قالب‌های کوتاه و قابل‌انتشار در رسانه‌های دیجیتال، امکان دسترسی مخاطبان به محتوای مستند را افزایش می‌دهد و زمینه پاسخ‌گویی دقیق‌تر به پرسش‌ها و شبهات را فراهم می‌سازد.

«ریحانه»؛ تبیین سبک زندگی فاطمی

رئیس شبکه‌های جهانی ولایت در ادامه به برنامه «ریحانه» از شبکه فارسی اشاره کرد و گفت: این برنامه با هدف روشنگری، رفع ابهامات و پاسخ‌گویی مستند به پرسش‌های رایج پیرامون سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها تولید می‌شود و موضوعاتی همچون زن و خانواده، تربیت فرزند، روابط خانوادگی، عفاف و حجاب و مسئولیت‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد,

وی تأکید کرد: توجه به مسائل واقعی خانواده و جامعه و ارائه راهکارهای برگرفته از آموزه‌های دینی، از ضرورت‌های برنامه‌سازی در حوزه سبک زندگی است. در این زمینه، سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها می‌تواند به‌عنوان الگویی جامع در ابعاد اخلاقی، عبادی، خانوادگی و اجتماعی معرفی شود.

تولیدات اختصاصی شبکه آذری و هوسا

حجت الاسلام علوی با اشاره به برنامه‌های اختصاصی شبکه آذری ولایت اظهار داشت: مجموعه‌هایی همچون «خطبه حضرت فاطمه(س) برای زنان مدینه»، «خطبه فدک» و «منبر فاطمیه» از جمله تولیدات این شبکه برای ایام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها هستند که با هدف تبیین معارف و آموزه‌های فاطمی برای مخاطبان آذری‌زبان ارائه می‌شوند,

وی همچنین درباره تولیدات شبکه هوسا الولایه گفت: روضه‌خوانی و برنامه‌های نغمات آیینی با حضور مداحان نیجریه‌ای و بهره‌گیری از تصویرسازی‌های اختصاصی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این شبکه است که با توجه به ویژگی‌های زبانی و فرهنگی مخاطبان، به انتقال و تقویت شناخت آنان از آموزه‌های زندگی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها کمک می‌کند.

میان‌برنامه‌های فاطمی و پخش زنده از شبکه آذری

رئیس شبکه‌های جهانی ولایت در تشریح میان‌برنامه‌های آماده پخش این ایام گفت: آثاری همچون «شرح خطبه فدک»، «ترجمه خطبه فدک»، «احادیث حضرت زهرا(س) با ترجمه»، «حدیث کساء»، «زیارت‌نامه حضرت زهرا(س)» و «روضه و مراثی فاطمی» برای پخش از شبکه‌های این مجموعه آماده شده است,

وی افزود: ویژه‌برنامه زنده «درس‌هایی از زندگی حضرت زهرا(س)» نیز در ایام شهادت آن بانوی بزرگوار از شبکه آذری ولایت به‌صورت زنده پخش خواهد شد,

ایشان با اشاره به تنوع قالب‌های برنامه‌سازی در شبکه‌های ولایت خاطرنشان کرد: در کنار برنامه‌های اصلی و تخصصی، میان‌برنامه‌ها و تولیدات کوتاه نیز نقش مهمی در استمرار پیام فاطمی در جدول پخش دارند و امکان بهره‌گیری از فرصت‌های مختلف رسانه‌ای برای یادآوری و تبیین معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام را فراهم می‌کنند.

بهره‌گیری از ظرفیت رسانه برای گسترش فرهنگ فاطمی

رئیس شبکه‌های جهانی ولایت در پایان، هدف از تولید و پخش این مجموعه برنامه‌ها را گسترش فرهنگ فاطمی، تبیین ابعاد معرفتی، اخلاقی، تاریخی و اجتماعی شخصیت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و تعمیق محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام در میان مسلمانان جهان عنوان کرد,

وی افزود: شبکه‌های جهانی ولایت در چارچوب رسالت معارفی خود، تلاش دارند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی حوزه‌های علمیه، کارشناسان دینی و قالب‌های نوین رسانه‌ای، معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام را در دسترس مخاطبان فارسی‌زبان، عرب‌زبان، آذری‌زبان و هوسا زبانان قرار دهند. توجه به اقتضائات فرهنگی مخاطبان، پاسخ‌گویی به پرسش‌های روز و پیوند میان محتوای علمی و شیوه‌های مؤثر انتقال پیام، از اصول مورد توجه در این مسیر است,

حجت الاسلام علوی تأکید کرد: در شرایطی که عرصه رسانه و فضای مجازی به یکی از میدان‌های مهم مواجهه فکری و فرهنگی تبدیل شده است، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت رسانه برای تبیین معارف دینی، تقویت بنیان‌های اخلاقی و خانوادگی، ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مستند به شبهات، ضرورتی انکارناپذیر است. بر همین اساس، شبکه‌های ولایت می‌کوشند با تولید محتوای معتبر، متنوع و متناسب با نیاز مخاطبان، سهم خود را در معرفی حقیقت سیره فاطمی و گسترش معارف نورانی اهل‌بیت علیهم‌السلام در سطح بین‌المللی ایفا کنند.

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