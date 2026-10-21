مفتی جعفری لبنان: دولت از تبعیت کورکورانه از واشنگتن دست بردارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، با هشدار درباره پیامدهای سیاسی و امنیتی تبعیت کورکورانه از آمریکا، تأکید کرد که امنیت داخلی این کشور بخشی از امنیت حاکمیتی آن است و نباید به ابزاری در دست یک جریان سیاسی برای سوق دادن لبنان به سوی بحران تبدیل شود.

قبلان در بیانیه‌ای با اشاره به حساسیت پرونده‌های داخلی لبنان، به‌ویژه موضوع صلح و ثبات داخلی، اظهار کرد: برخی باید بدانند که لبنان ملک شخصی کسی نیست و هیچ‌کس حق ندارد با پرونده‌های حساس این کشور، به‌ویژه امنیت داخلی، بر اساس توافق امنیتی با واشنگتن و تل‌آویو برخورد کند.

وی افزود: امنیت داخلی بخشی از امنیت حاکمیتی لبنان است و نمی‌توان آن را به کالایی در دست یک جریان تبدیل کرد که کشور را به سوی پرتگاه می‌برد.

به گفته وی، قوه مجریه از مسئولیت‌های دفاعی و حاکمیتی خود فاصله گرفته و منافع این مسئولیت‌ها را به بازی مخرب بین‌المللی و داخلی گره زده است؛ اقدامی که تلاشی برای جبران ناکامی در عرصه حاکمیت از طریق ضربه زدن به امنیت داخلی لبنان به شمار می‌رود.

مفتی جعفری لبنان همچنین با تأکید بر جایگاه مقاومت در معادلات امنیتی این کشور گفت: مقاومت و سلاح آن، از این منظر، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی و دفاع حاکمیتی لبنان هستند و تعرض به آن، تعرض به عمق حاکمیت و امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود.

قبلان خواستار حفاظت از امنیت داخلی لبنان در برابر ماجراجویی برخی افراد و اطاعت کورکورانه از واشنگتن شد و افزود: برخی افراد تندرو تصور می‌کنند می‌توانند تاریخ را به شکلی مطلوب و قابل فروش بنویسند؛ در حالی که در واقع، تاریخ خودکشی لبنان را رقم می‌زنند.

وی در ادامه از نیروهای سیاسی خواست هرچه سریع‌تر نقش ملی خود را ایفا کنند و نسبت به پیامدهای هرگونه درگیری داخلی هشدار داد.

به گفته او، شعله‌ور شدن آتش اختلافات داخلی، تمام لبنان را تهدید خواهد کرد؛ به‌ویژه آنکه آتش بحران‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حال گسترش است و می‌تواند سراسر خاورمیانه را دربرگیرد.

قبلان شرایط کنونی منطقه را به‌شدت پیچیده و حل‌وفصل آن را دشوار ارزیابی کرد و تأکید کرد که قوه مجریه لبنان باید از ایفای نقش به عنوان ابزاری کور در دست واشنگتن دست بردارد تا کشور را در آتش بحران نسوزاند.

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