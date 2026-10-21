به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، با تأکید بر اینکه لغو قانون تحریم اسرائیل مصوب سال ۱۹۵۵ در پارلمان این کشور به تصویب نخواهد رسید، هشدار داد که ثبات و حفاظت از لبنان مسئولیتی همگانی است و همه طرف‌ها باید از اقداماتی که تنش‌ها و شکاف‌های داخلی را افزایش می‌دهد، خودداری کنند.

بری با اشاره به نشانه‌های تنش با ماهیت فرقه‌ای در لبنان، این پرسش را مطرح کرد که آیا پذیرفتنی است شهروندی لبنانی صرفاً به دلیل تعلق فرقه‌ای خود از خرید ملک در منطقه‌ای دیگر از این کشور منع شود؟

رئیس پارلمان لبنان همچنین در واکنش به فشارهای آمریکا برای لغو قانون تحریم اسرائیل و تلاش‌های برخی نمایندگان در این زمینه، تأکید کرد که این تلاش‌ها در پارلمان به نتیجه نخواهد رسید.

بری در پاسخ به پرسش روزنامه الاخبار درباره فشارهای آمریکا و تحرکات برخی نمایندگان برای لغو این قانون گفت: کسانی که تصور می‌کنند اوضاع رها و بی‌ضابطه است و کشور از کنترل خارج شده، اشتباه می‌کنند؛ لبنان هنوز از کنترل خارج نشده است.

وی با لحنی کنایه‌آمیز افزود: با بی‌صبری تمام منتظرم کسی طرح قانونی در این زمینه ارائه کند.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده است که میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت، هفته گذشته در پاسخ به پرسشی درباره موافقت نبیه بری با لغو قانون جرم‌انگاری ارتباط با اسرائیل گفته بود: همیشه نبیه بری را پیش می‌کشید؛ مگر نبیه بری به‌تنهایی تصمیم می‌گیرد؟ باید این موضوع را تمام کنیم!

بری در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر مسئولیت مشترک همه طرف‌ها در حفظ ثبات لبنان، خواستار توقف اقداماتی شد که می‌تواند تنش‌ها را تشدید و شکاف‌های داخلی را عمیق‌تر کند.

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