به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیش‌نشست علمی همایش بین‌المللی علامه شهید سیدحسن نصرالله، با محوریت بازخوانی نقش و جایگاه این شهید والامقام در عرصه بین‌الملل و جهان اسلام، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم برگزار شد.

آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و سخنران ویژه این آیین با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرا (س)، مهم‌ترین دغدغه آن حضرت را شناساندن امام به جامعه و برقراری ارتباط با ایشان دانست و با استناد به تعبیر «مثل الامام مثل الکعبه» تصریح کرد: همان‌گونه که باید به سمت کعبه رفت و طواف کرد و هرگز کعبه را به سمت خود فرا نخواند، نسبت به امام نیز باید همین‌گونه باشد.

وی با اشاره به سه نتیجه مهم ارتباط با امام تصریح کرد: «معرفت امام، محبت به امام و اطاعت از امام، سه نتیجه مهم برای جامعه در بر دارد؛ نخست اینکه جهل را از جامعه رفع می‌کند، دوم جهالت را برطرف می‌سازد و سوم جاهلیت را از بین می‌برد. نظام ولایت فقیه نیز جلوه و الگویی از نظام امامت است و تنها راه برون‌رفت از جاهلیت محسوب می‌شود، خصوصاً امروزه که با جاهلیت مدرن سروکار داریم و مبارزه با آن سخت‌تر از جاهلیت کهنه است.»

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با تأکید بر ضرورت تئوریزه کردن بحث مقاومت در حوزه‌های علمیه گفت: «امروزه باید بحث مقاومت را در کنار رحمت به عنوان اسلام رحمانی مطرح کنیم؛ مقاومت عین رحمت است و اگر مقاومت باشد، این رحمت الهی در جامعه بشری منتشر خواهد شد. اسلام باید با همه ابعادش معرفی شود؛ هم "اشداء علی الکفار" و هم "کفر به طاغوت" باید در کنار هم دیده شوند. در قرآن کریم حدود ۴۰۰ آیه در بحث مقاومت و جهاد به صورت جدی وارد شده است.

لایه‌های حکمرانی مقاومت در تجربه شهید نصرالله

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اینکه فقه مقاومت در تجربه شهید نصرالله یک فناوری حکمرانی بود که هدفش صرفاً پیروزی نظامی نبود، به تشریح لایه‌های آن پرداخت و گفت: «لایه نخست، لایه هنجاری است؛ نگاه فقهی شهید نصرالله بر اساس نفی سبیل، عزت جامعه اسلامی، صیانت از خون، وفای به عهد و تقدم اهم بنا شده بود که او را به یکی از مدیران بزرگ راهبردی در حوزه مقاومت تبدیل کرد.»

وی افزود: «لایه دوم، لایه راهبردی بود؛ شهید نصرالله مجموعه مقاومت را به یک بازدارنده فعال تبدیل کرد. اولویت دادن به مسئله فلسطین نیز از همین منظر بود و دشمن اولویت اول خود را براندازی نظام قرار داده بود. شهید نصرالله با مدیریت وحدت ساحات و حفظ انسجام داخلی میان طوایف مختلف لبنان، این میدان را به بهترین شکل تربیت کرد.»

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به لایه سازمانی مدیریت شهید نصرالله خاطرنشان کرد: «شهید نصرالله تصمیمات حوزه مقاومت را شورایی کرد و به کادرسازی فرماندهان، انضباط امنیتی و تقسیم کار توجه ویژه داشت. در لایه اجتماعی، مقاومت در زندگی مردم معنا پیدا می‌کرد و با خدمات، عدالت‌محوری، اعتمادسازی و زیست مؤمنانه با مردم همراه بود. همین ویژگی‌ها او را به شخصیتی محبوب در دنیای اسلام تبدیل کرد و رهبر معظم انقلاب او را به عنوان "سید قهرمان عرب" معرفی کردند.»

صداقت شهید نصرالله و اعتماد دشمن به کلمات او

وی با اشاره به بُعد ارتباطی و شناختی شخصیت شهید نصرالله تصریح کرد: «صداقت شهید نصرالله به گونه‌ای بود که حتی دشمنان نیز نسبت به کلمات او حساب بیشتری باز می‌کردند حتی بیشتر از روسای خودشان و این موضوع را در سخنرانی‌های خود ذکر کرده‌اند. مجموعه این لایه‌ها، مقاومت را به یک حکمرانی تبدیل می‌کند که می‌تواند زمینه‌ساز رسیدن به تمدن اسلامی باشد.»

آیت‌الله رمضانی در پایان تأکید کرد: «امروز ضرورت دارد که حوزه‌های علمیه بحث تئوری مقاومت را به عنوان یکی از مباحث مهم فقه معاصر مطرح کنند. متأسفانه بخش عمده‌ای از مباحث فقهی به عبادات و فقه فردی اختصاص یافته است، در حالی که فقه الاجتماع و فقه المقاومه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. درس‌های خارج در این حوزه‌ها باید بیشتر نمود پیدا کند تا بتوانیم روایت درستی از جامعیت فقه اسلامی به جهان ارائه دهیم.»

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