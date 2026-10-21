کمبود دارو در بامیان؛ بیماران توان خرید داروهای گران را ندارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از ساکنان استان بامیان می‌گویند بیشتر داروهای مورد نیاز بیماران در مراکز درمانی دولتی این استان به‌سختی پیدا می‌شود و بیماران ناچارند داروهای خود را با هزینه‌های سنگین از داروخانه‌های خارج از بیمارستان تهیه کنند.

زمان حسینی، از ساکنان شهرستان یکاولنگ در استان بامیان، به خبرنگار ابنا گفت که خواهرش به بیماری کلیوی مبتلاست و بارها برای درمان و تهیه دارو به کابل مراجعه کرده است.

او افزود که برخی داروهای ضروری در مراکز درمانی خصوصی بامیان یافت می‌شود، اما بسیاری از مردم به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی توان خرید آن‌ها را ندارند. به گفته حسینی، در چنین شرایطی، مراکز درمانی دولتی باید فعال‌تر شوند و داروهای مورد نیاز بیماران را با قیمت مناسب در اختیار آنان قرار دهند.

این شهروند بامیانی همچنین گفت که مراکز درمانی شهرستان‌ها با مشکلات دیگری نیز مواجه‌اند و بسیاری از آن‌ها امکاناتی مانند خدمات اورژانس ندارند. در نتیجه، بیماران برای انتقال به مراکز درمانی ناچارند از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند و هزینه آن را بپردازند.

کاهش واردات دارو از پاکستان

در همین حال، برخی پزشکان کمبود دارو در افغانستان را به کاهش واردات از پاکستان مرتبط می‌دانند. به گفته آنان، پیش‌تر بخش قابل‌توجهی از داروهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می‌شد، اما در پی افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان، واردات از این کشور به‌شدت کاهش یافته است.

یکی از پزشکان یک بیمارستان خصوصی در کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت سیاست‌های حکومت طالبان نیز در این زمینه تأثیرگذار بوده است. به گفته او، ممنوعیت واردات برخی داروها به افغانستان موجب کمبود در بازار و افزایش قیمت‌ها شده است.

کمبود دارو و افزایش قیمت آن در کابل نیز احساس می‌شود و این مشکل در مناطق دورافتاده، به دلیل محدودیت دسترسی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها، می‌تواند ابعاد گسترده‌تری داشته باشد.

این وضعیت بسیاری از خانواده‌های افغان را با مشکلات جدی مواجه کرده و حتی برخی از آنان را برای درمان بیماران خود به کشورهای دیگر، از جمله ایران و هند، سوق داده است.

این پزشک ضمن تأیید شکایت مردم از کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها، تأکید کرد که حل این مشکل به مداخله و مدیریت مسئولان حکومتی نیاز دارد تا دسترسی مردم به داروهای ضروری آسان‌تر شود.

تأکید وزیر بهداشت طالبان بر کاهش قیمت دارو

در همین حال، نورجلال جلالی، وزیر بهداشت حکومت طالبان، روز سه‌شنبه ۲۸ مهر در نشستی در کابل بر کاهش قیمت دارو و جلوگیری از ارائه خودسرانه خدمات درمانی تأکید کرد.

او اصلاحات در بیمارستان‌های خصوصی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی را از اولویت‌های اساسی وزارت بهداشت دانست؛ با این حال، در سخنان خود به دلایل افزایش قیمت داروها در افغانستان اشاره‌ای نکرد.

گفتنی است پس از توقف مبادلات تجاری میان افغانستان و پاکستان، بازار افغانستان با کاهش واردات برخی کالاهای اساسی، از جمله دارو، مواجه شده است.

مقام‌های حکومت طالبان طی یک سال گذشته تلاش کرده‌اند با گسترش روابط تجاری با هند، بخشی از این کمبودها را جبران کنند، اما این اقدامات تاکنون نتوانسته است مشکل کمبود دارو را به‌طور کامل برطرف کند.

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