محمدمهدی شریعتمدار: شهید نصرالله یک رهبر نهادساز و عملگرا بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیش‌نشست علمی همایش بین‌المللی علامه شهید سیدحسن نصرالله، با محوریت بازخوانی نقش و جایگاه این شهید والامقام در عرصه بین‌الملل و جهان اسلام، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم برگزار شد.

دکتر محمدمهدی شریعتمدار، مشاور دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و رایزن فرهنگی اسبق ایران در لبنان، در سخنرانی خود در این نشست با اشاره به نقش تاریخ‌ساز شهید نصرالله اظهار داشت: «اگر این گزارش درست باشد که پیشران اجتماعی جریان انقلاب اسلامی ایران، بخش قابل توجهی از آن در خارج از ایران شکل گرفته باشد، نخستین جامعه‌ای که نامزد ایفای چنین نقشی بوده است، جامعه لبنان است و بی‌گمان شهید سید حسن نصرالله در این زمینه نقش بسزایی داشته است.»

وی افزود: «شاید بهتر آن بود که به جای سخن از مدیریت راهبردی شهید نصرالله، از نقش تمدنی و تاریخ‌ساز او صحبت می‌کردیم که بسیار فراتر از مدیریت راهبردی است.»

مدیریت در چارچوب نظام ولایت‌پذیری

شریعتمدار در تشریح مدیریت راهبردی شهید نصرالله تصریح کرد: «مدیریت راهبردی شهید نصرالله در چارچوب یک اصل بسیار مهم معنا پیدا می‌کند و آن، مدیریت در نظام ولایت‌پذیری است؛ آن هم در محیطی که کاملاً خارج از این مفهوم، زندگی سیاسی خود را پیش می‌برد.»

وی با بیان خاطره‌ای از روز سقوط مرسی در مصر گفت: «در روز سقوط مرسی، همراه با برخی دوستان خدمت شهید نصرالله رسیدیم و از ایشان درباره نظرشان درباره این اتفاق پرسیدیم. ایشان با تبسم گفتند: "من خیلی خوشحالم و راضیم از این اتفاق، مگر آنکه از حبیب (امام خامنه‌ای) خبر دیگری برسد." دو سه روز بعد، شهید حاج قاسم سلیمانی به دیدار ایشان رفت و خبری از رهبر معظم انقلاب آورد.»

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: «یکی از ویژگی‌های بارز شهید نصرالله این بود که می‌گفت: "ما مثل شما ایرانی‌ها نیستیم که بگوییم این ارشادی است یا مولوی؛ ما اگر بدانیم چیزی از دل مقام معظم رهبری گذشته است، حتی اگر دستور نداده باشند، بر خودمان فرض می‌دانیم که به آن عمل کنیم."»

شریعتمدار با اشاره به نقش حزب‌الله در نظام سیاسی لبنان اظهار داشت: «حزب‌الله در آغاز تأسیس، گفتمان رسمی‌اش عدم پذیرش نظام سیاسی لبنان بود، اما بعد وارد پارلمان شد، سپس وارد دولت شد و در مرحله آخر، هیچ چیزی در نظام سیاسی لبنان نمی‌توانست بدون موافقت حزب‌الله و مقاومت پیش برود. حزب‌الله به رهبری شهید نصرالله، نوعی مشروعیت دوگانه در چارچوب نظام سیاسی لبنان و در نظام ولایی ایجاد کرد.»

فقه تشکیلات بر اساس فتاوای رهبر انقلاب

وی با اشاره به تدوین «فقه تشکیلات» در حزب‌الله تصریح کرد: «شهید نصرالله دستور داده بودند که فقه تشکیلات بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای تهیه شود. شاید ما در ایران هم چنین چیزی نداشته باشیم. این نشان‌دهنده نهادینه‌سازی مدیریت مبتنی بر تحقیق و پژوهش، و موازنه میان اصول ثابت و متغیر در اندیشه شهید نصرالله است.»

شریعتمدار با اشاره به اقدامات شهید نصرالله در عرصه موسسه‌سازی گفت: «حزب‌الله در کنار مقاومت، دست به تأسیس موسسات بسیار زیادی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی خدماتی زد. در مرحله بعد، موسسات مطالعاتی برای پشتیبانی از این موسسات ایجاد شد. حزب‌الله ناچار شد وارد فرایند سیاست‌گذاری شود و هر واحد در آغاز سال، برنامه سالانه خود را ارائه می‌کرد.»

شهید نصرالله؛ رهبری نهادساز و آینده‌نگر

وی در مقایسه میان دبیران کل حزب‌الله خاطرنشان کرد: « دبیرکل اول حزب‌الله، عنصری انقلابی و ساختارشکن بود، دبیرکل دوم، شهید سید عباس موسوی، عنصری کاریزماتیک با ارتباط عاطفی فوق‌العاده بود، اما شهید نصرالله یک رهبر نهادساز و عملگرا بود که بر اساس آینده‌پژوهی و آینده‌نگری عمل می‌کرد.»

شریعتمدار با اشاره به ویژگی خاص شهید نصرالله در پیگیری مسائل ایران گفت: «ایشان اطلاع دقیق و پیگیری مستمری نسبت به همه مسائل، حتی داخل جمهوری اسلامی داشت.

وی در پایان تأکید کرد: «شهید نصرالله تمام مدیریت راهبردی خود را در چارچوب نظام ولایی و با توجه به ارزش‌های دینی، معنوی و مبانی فقهی پیش می‌برد. این نمونه واقعاً کم‌نظیر است و شاید فقط در بحث امامین راحل و شهید انقلاب بتوانیم این جلوه کامل را ببینیم. مسئله فقط بحث نظری نیست، بلکه عملی و عملیاتی نیز هست و شهید نصرالله توانست این اصول را در محیطی کاملاً ناامن در لبنان به عمل تبدیل کند.»

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