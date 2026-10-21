دین و سیاست در افغانستان؛ واکاوی یک قرن اسلام سیاسی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «دین و سیاست در افغانستان؛ تحلیل گفتمانی از اسلام سیاسی» نوشته علی‌جان سعیدی، پژوهشی درباره پیوند دین و سیاست و نقش اندیشه‌های اسلام‌گرایانه در تحولات سیاسی افغانستان است که در سال ۱۴۰۵ از سوی نشر نورالامین در ۳۰۸ صفحه منتشر شده است.

اسلام سیاسی از جریان‌های تأثیرگذار در تاریخ معاصر افغانستان بوده است؛ جریانی که با تأکید بر نقش دین در حکومت‌داری و اداره جامعه، در دوره‌های مختلف تاریخی شکل‌ها و رویکردهای متفاوتی به خود گرفته است. شناخت این جریان، بدون بررسی زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فکری شکل‌گیری آن و تحولات جنبش‌های اسلامی، امکان‌پذیر نیست.

این کتاب با تمرکز بر مفهوم اسلام سیاسی و تحولات جنبش‌های اسلام‌گرا در افغانستان طی یک قرن گذشته، موضوع رابطه دین و قدرت سیاسی را در کانون توجه قرار می‌دهد. بررسی این موضوع می‌تواند به شناخت بهتر زمینه‌های فکری و تاریخی جریان‌های اسلامی و نقش آن‌ها در شکل‌گیری معادلات سیاسی افغانستان کمک کند.

«دین و سیاست در افغانستان» برای پژوهشگران تاریخ معاصر افغانستان، دانشجویان علوم سیاسی و مطالعات اسلامی و علاقه‌مندان به شناخت ریشه‌های فکری و سیاسی جنبش‌های اسلامی، اثری قابل توجه در حوزه مطالعات افغانستان به شمار می‌رود.

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