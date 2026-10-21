به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیش‌نشست علمی همایش بین‌المللی علامه شهید سیدحسن نصرالله، با محوریت بازخوانی نقش و جایگاه این شهید والامقام در عرصه بین‌الملل و جهان اسلام، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن زمانی، مشاور مدیر حوزه‌های علمیه، در سخنرانی خود در این نشست اظهار داشت: «من توفیق آشنایی و آخرین دیدار با شهید نصرالله را پیش از شهادت ایشان داشتم. در بررسی تعامل علمی حوزه علمیه قم و لبنان با حزب‌الله، برای شخصیت ایشان واژه "مکتب" را انتخاب کردم.»

وی افزود: «در تاریخ اسلام شخصیت‌های بزرگی داشته‌ایم، اما امام خامنه‌ای واژه "مکتب" را فقط برای دو نفر به کار بردند: شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سید حسن نصرالله. این تعبیر رهبر انقلاب، مبالغه نبود، بلکه دقیق و بر اساس معیار بود.»

وی در تشریح معیارهای این انتخاب تصریح کرد: «برای اینکه یک شخصیت به عنوان مکتب شناخته شود، باید دو بعد ارزشی در او در قله باشد و ممیزات او نسبت به دیگر شخصیت‌های ارزشمند جامعه برجسته باشد. ما همه بزرگان و مراجع را دستشان را می‌بوسیم، اما اسلام‌شناسی امام راحل و امام شهید، ممیزاتی نسبت به بقیه داشت که باید به جامعه معرفی شود تا نسل معاصر از ابعاد شخصیتی آن‌ها الهام بگیرد.»

نشانه‌های ایمان و مجاهدت شهید نصرالله

مشاور مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به رکن اول شخصیت شهید نصرالله، یعنی قوت ایمان او گفت: «همه ما ایمان داریم، اما ایمان شهید نصرالله نشانه‌هایی داشت. نشانه اول این بود که تمام ۳۲ سال عمر خود را یکجا و بی‌وقفه در راه جهاد گذاشت. نشانه دوم، شب‌زنده‌داری و عبادت دائمی او بود. ایشان در سخنان خود گفته بود که برای نزدیک شدن به خدا، به محبت اولیای الهی توسل می‌جوید و امیدوار است این محبت، مایه نجات او باشد.»

وی با اشاره به رکن دوم شخصیت شهید نصرالله یعنی اعتقاد به اطاعت مطلق از ولایت فقیه خاطرنشان کرد: «جلوه‌های اعتقاد به ولایت فقیه در شهید نصرالله شباهت زیادی به رهبر عزیز انقلاب داشت. من در یکی از سخنرانی‌ها دیدم که ایشان فرمودند: "من سرباز مطیع رهبر انقلاب هستم." تمام جوانان حزب‌الله لبنان فدای یک تار موی امام خامنه‌ای هستند.»

فدا کردن همه چیز برای رهبر زمان

حجت‌الاسلام زمانی با مقایسه واقعه کربلا و دوران معاصر تصریح کرد: «نکته جالب این است که در شب عاشورا، شهید سید حسن نصرالله فرمودند: اگر شما از شهدای کربلا هستید که خودشان را یکجا فدای امام حسین (ع) کردند، امروز "حسین زمان" رهبر انقلاب است و ما نیز در تبعیت از ایشان، باید همچون یاران کربلا باشیم. ایشان حتی نتیجه گرفتند که ما نه تنها در عمل، بلکه در تبعیت و اطاعت نیز باید از شهدای کربلا الگو بگیریم.»

این استاد حوزه در ادامه خاطره‌ای از سیره شهید نصرالله نقل کرد و گفت: «یک بار در جریان یک پیروزی، بعد از دو روز ایشان آمدند و فرمودند: "استغفار کنید، چون ما نباید خوشحال می‌شدیم." ایشان با این سخن می‌خواست بگوید که ما در برابر رهبری و تکلیف الهی، باید فروتنی بیشتری نشان می‌دادیم و از خوشحالی خود استغفار می‌کردند.»

مشاور مدیر حوزه‌های علمیه در پایان با اشاره به دعای شهید نصرالله برای طول عمر رهبر انقلاب اظهار داشت: «شهید نصرالله در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده بود: "من هر روز از خدا درخواست می‌کنم که بقیه عمر من و خانواده‌ام را یکجا بردارد و به عمر رهبر عزیز انقلاب اضافه کند." اما این نهایت عشق و ارادت او به رهبر انقلاب بود.»

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