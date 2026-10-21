شیخ احمد النجدی: شهید نصرالله شیعیان لبنان را از حلقه ضعف به قله قدرت رساند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیش‌نشست علمی همایش بین‌المللی علامه شهید سیدحسن نصرالله، با محوریت بازخوانی نقش و جایگاه این شهید والامقام در عرصه بین‌الملل و جهان اسلام، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام شیخ احمد النجدی، نماینده حزب‌الله لبنان در قم، در سخنرانی خود در این نشست، با اشاره به ویژگی‌های برجسته شهید نصرالله اظهار داشت: «دشمن صهیونیستی تصور می‌کرد با ترور رهبر مقاومت، این جریان را به زانو درمی‌آورد و با محاسبات مادی خود گمان می‌کرد که مقاومت پس از شهادت سید حسن نصرالله تضعیف می‌شود، اما پس از گذشت دو سال، همه جهان دیدند که مقاومت نه‌تنها متوقف نشد، بلکه در آغاز یک مسیر جدید قرار گرفت.»

وی با اشاره به محور اصلی این نشست، یعنی «تجلیات الولاء والطاعة»، تصریح کرد: «ولایت‌پذیری شهید نصرالله یک مبدأ عقیدتی بود که در قالب فکر، سازمان‌دهی، نظریه‌پردازی و عمل ترجمه شد. او با روحیه جهادی و عقیدتی خود، از حوزه علمیه به میدان نبرد آمد و همواره بر این اصل تأکید داشت که ما در حزب، فقیرِ ولایت فقیه هستیم.»

شیخ النجدی در ادامه با مقایسه میان نظام‌های غربی و نظام ولایت فقیه افزود: «در کشورهای غربی، مسئولان ممکن است برخی امور دنیوی را متکفل شوند، اما نظام ولایت فقیه، سعادت دنیا و آخرت را تضمین می‌کند. در نظام ولایت فقیه، مسئولی که در جایگاه خود قرار می‌گیرد، متخلق به اخلاق و ارزش‌هاست، در حالی که در مقابل، رهبران غربی و آمریکایی مانند ترامپ و نتانیاهو، فاقد اخلاق و ارزش‌های انسانی هستند.»

نماینده حزب‌الله در قم، با اشاره به موضع‌گیری شهید نصرالله در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا گفت: «شهید نصرالله خطاب به مستکبران می‌گفت: "شما بندگان آمریکا و اسرائیل هستید، اما ما سروران و سیادت‌یافتگان در نزد ولایت هستیم" و با همین روحیه، ضعف پوشالی دشمن را برای همه روشن کرد.»

نقش شهید نصرالله در تبدیل شیعیان به قطب قدرت

وی با اشاره به تحولات جامعه شیعه لبنان خاطرنشان کرد: «جامعه شیعه لبنان پیش از شهید نصرالله در نقطه ضعف قرار داشت، اما این شهید بزرگوار با تربیت جهادی، علمی، فرهنگی و بصیرت‌افزایی از طریق مساجد، مجامع و مجالس عزای امام حسین (ع)، شیعیان را از حلقه ضعف به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل کرد.»

شیخ النجدی با تأکید بر تربیت ولایی و اخلاص شهید نصرالله تصریح کرد: «او با این تربیت ولایی، پل ارتباطی میان جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام بود و با ارائه براهین و حجت‌های روشن، ابعاد بین‌المللی و عظمت نظام ولایت فقیه را برای همه مسلمانان و غیرمسلمانان تبیین کرد.»

نماینده حزب‌الله در قم در ادامه با اشاره به شهادت سید حسن نصرالله گفت: «این جنایت یک عملیات تروریستی تمام‌عیار بود. دشمن با استفاده از ده‌ها تن مواد منفجره، این انسان بزرگ و جهادگر را در یک منطقه مسکونی به شهادت رساند.»

وی در پایان سخنان خود با خطاب قرار دادن دشمنان و در رأس آن‌ها ترامپ، اظهار داشت: «ای مردم! اگر از دشمن بپرسید، دشمن شما را می‌کشد، خانه‌هایتان را ویران می‌کند. جواب ما همان جواب حضرت زینب (س) در کربلاست که وقتی گفتند حسین کشته شد، فرمود: "اینها قومی هستند که قاتل بر آنها مسلط شده است و ما به پیشگاه خداوند شکایت می‌کنیم." ما به تو ای ترامپ می‌گوییم، ما با ایمان و عزمی برگرفته از عزم پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) در برابر شما ایستاده‌ایم و وعده صادق پیروزی حق و ظهور مولانا صاحب‌الزمان (عج) را باور داریم.»

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