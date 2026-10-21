به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیش‌نشست علمی همایش بین‌المللی علامه شهید سیدحسن نصرالله، با محوریت بازخوانی نقش و جایگاه این شهید والامقام در عرصه بین‌الملل و جهان اسلام، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم برگزار شد.

آیت‌الله شیخ حسین المعتوق عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و استاد دروس خارج حوزه، در سخنرانی خود در این نشست، با اشاره به سیره علمی و عملی شهید نصرالله اظهار داشت: «شهید نصرالله در کنار مبارزات سیاسی و نظامی، هرگز جلسات علمی و حوزوی خود را ترک نکرد. حافظه او در مباحث فقهی، حدیثی و فلسفی در بالاترین سطح بود و در مباحثه و پیگیری ابحاث علمی، نظریات متعددی داشت.»

وی با تأکید بر ارتباط استثنایی شهید نصرالله با رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای، گفت: «شهید نصرالله ایمان استثنایی به شخصیت الهی و ربانی امام خامنه‌ای داشت. او بیش از ۵۰۰ درس خارج فقه، از جمله دروس کتاب جهاد را مستقیماً از امام خامنه‌ای شنیده و به آنها اشراف کامل داشت.»

آیت‌الله معتوق با اشاره به سه شخصیت تأثیرگذار بر شکل‌گیری فکری شهید نصرالله خاطرنشان کرد: «شخصیت اول، شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر بود که شهید نصرالله هر روز بعد از نماز مغرب در محضر ایشان حاضر می‌شد. شخصیت دوم، امام خمینی (ره) بود که شهید نصرالله از مکتب فقهی و سیاسی ایشان بسیار تأثیر پذیرفت و شخصیت سوم، رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای بود که شهید نصرالله در وجود ایشان ذوب شده بود.»

وی در خصوص راهبرد اصلی شهید نصرالله تصریح کرد: «شهید نصرالله بر این باور بود که اساس و اولویت اول در هر پیروزی، اطاعت از ولی فقیه است. او در کنفرانسی در سال ۲۰۰۰ میلادی در ایران، به طور عمدی دست امام خامنه‌ای را بوسید تا به همه مردم بفهماند که راز تمام پیروزی‌ها، تبعیت از امام خامنه‌ای است و ایشان منشأ تمام برکات هستند.»

آیت‌الله معتوق در پایان با تأکید بر نگاه تمدنی شهید نصرالله افزود: «شهید نصرالله لبنان را از یک وضعیت به وضعیت تمدنی دیگری منتقل کرد و توانست با فکر و فرهنگ و عقیده‌ای که از امام خمینی و امام خامنه‌ای آموخته بود، یک تمدن متکامل بنا کند و امت را به واقعیت تمدنی متفاوتی برساند. او در همه امور، از جمله در جهاد با دشمن صهیونیستی، تنها به تکلیف الهی و رضای خداوند می‌اندیشید.»

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