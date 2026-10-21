به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد سیدمجتبی نورمفیدی در دیدار با جمعی از مسئولان و خیرین مدرسه‌ساز، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ساخت و بازسازی مدارس، بر اهمیت استمرار فعالیت‌های خیرخواهانه، توجه به نیازهای نسل آینده و نقش خدمت‌رسانی در رشد معنوی انسان تأکید کرد.

در این دیدار،دکتر خان‌محمدی،معاون عمرانی وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، گزارشی از روند ساخت مدارس، اقدامات انجام‌شده برای بازسازی فضاهای آموزشی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر و پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا ارائه کرد.

وی با اشاره به حضور مسئولان در مناطق آسیب‌دیده در روزهای نخست جنگ، گفت تلاش برای بازسازی مدارس و فراهم‌کردن زمینه بازگشت دانش‌آموزان به محیط آموزشی،از همان روزهای ابتدایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به روند احداث مدرسه امام خمینی(ره)در خمین اظهار داشت: اولین مدرسه از مدارس تخریب شده توسط دشمن متجاوز در سطح کشور که احداث آن آغاز شد.اولین مدرسه از مدارس یاد شده که اسکلت آن به پایان رسیده است و اولین مدرسه از مدارس یاد شده که به بهره برداری می رسد.

این مدرسه نخستین مرکز آموزشی در کشور است که عملیات احداث آن پس از جنگ تحمیلی اخیر آغاز شده است. این پروژه به همت حضرت آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان گلستان،بنیان‌گذاری شده و هم‌اکنون مراحل پایانی ساخت را سپری می‌کند.

دکتر خان‌محمدی با اشاره به پیگیری پروژه‌های ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی در دیگر مناطق کشور بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌ها با رعایت الزامات فنی و برنامه زمان‌بندی تأکید کرد.وی همچنین ابراز امیدواری کرد که بخش مهمی از عملیات سازه‌ای پروژه‌ مدرسه میناب و خمین مطابق برنامه زمان‌بندی،تا دهه فجر تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.

معاون عمرانی وزیر آموزش ‌و پرورش، حمایت‌ها و پیگیری‌های آیت‌الله سیدمجتبی نورمفیدی و همراهی خیرین را در پیشبرد این پروژه‌ها مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد که طرح‌های در دست اجرا با تداوم این حمایت‌ها به بهره‌برداری برسند.

مدرسه‌سازی؛مصداقی از مجاهدت‌های خاموش

آیت‌الله نورمفیدی در ادامه،ضمن قدردانی از مسئولان و خیرین حاضر، به‌ویژه مهندس مظهری،مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی،از انگیزه و جدیت در پیگیری امور مدرسه‌سازی تقدیر کرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های خیرخواهانه در عرصه مدرسه‌سازی غالباً به دور از هیاهو و جلوه‌گری انجام می‌شود، اظهار داشت:فعالان این عرصه با وجود دشواری‌های فراوان، همچنان با انگیزه، نشاط و تحرک بالا به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهند؛امری که خود نعمتی الهی است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با تأکید بر اهمیت مدرسه‌سازی در آینده کشور، ابراز امیدواری کرد که با فراهم‌شدن امکانات و زمینه‌های مناسب آموزشی،نسلی عالم،متعهد و کوشا برای آینده ایران تربیت شود.

خدمت به مردم؛زمینه‌ساز رشد معنوی انسان

آیت‌الله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود،استمرار فعالیت‌های خیرخواهانه را توفیقی الهی دانست و با تأکید بر اینکه انسان تا زمانی که حیات دارد، فرصت انجام کار خیر و عمل صالح را در اختیار دارد، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت عمر برای خدمت بیشتر به مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه شریفه«رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ»از سوره مؤمنون، یادآور شد که انسان در واپسین لحظات زندگی،ارزش اعمال صالح و فرصت‌هایی را که برای انجام کار خیر در اختیار داشته است،بهتر درک می‌کند؛ ازاین‌رو،نباید فرصت خدمت‌رسانی را از دست داد.

این استاد حوزه علمیه با تبیین ارتباط میان خدمت اجتماعی و رشد معنوی انسان تصریح کرد که کار برای رضای خداوند و خدمت به مردم،بخشی از مسیر تکامل روحی و معنوی انسان است و نمی‌توان معنویت را صرفاً در کناره‌گیری از جامعه و دوری از میدان عمل جست‌وجو کرد.

وی همچنین با اشاره به آیه شریفه «وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ»تأکید کرد که خدمت به مردم و تلاش در عرصه‌های اجتماعی،افزون بر آثار و برکات اجتماعی، زمینه‌ساز رشد معنوی و تعالی روحی انسان است و ثمره این مجاهدت،پیش از هر چیز،به خود انسان بازمی‌گردد.

نورمفیدی با تأکید بر ضرورت توجه به اخلاص در فعالیت‌های خیرخواهانه، خاطرنشان کرد که انسان باید در کنار تلاش برای انجام کارهای ارزشمند، انگیزه‌های خود را نیز مورد توجه قرار دهد و سهم رضایت الهی را در فعالیت‌هایش پررنگ‌تر کند.

وی در ادامه، با اشاره به دشواری‌های فعالیت‌های خیرخواهانه، اظهار داشت که نباید انتظار داشت هر اقدام ارزشمندی همواره با تحسین و تشویق دیگران همراه باشد؛ چراکه ناملایمات، بخشی از زندگی و فعالیت اجتماعی است و هرگز در این مسیر نباید دلسرد شد.

استاد نورمفیدی در پایان این بخش از سخنان خود، برای خیرین و دست‌اندرکاران طرح‌های مدرسه‌سازی آرزوی توفیق کرد و ابراز امیدواری نمود که تلاش‌های آنان به تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و بهره‌مندی دانش‌آموزان از فضاهای آموزشی مناسب منجر شود.

این دیدار با تأکید بر استمرار همکاری‌ها، تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و تقویت مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی به پایان رسید.

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