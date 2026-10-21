حملات تند رقبای انتخاباتی نتانیاهو؛ از تردید در سلامت روانی تا هشدار درباره رهبری بیمار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، در ادامه انتقاد از سیاست‌های نتانیاهو، بار دیگر از اظهارات اخیر وی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی انتقاد کرد.

به نقل از خبرگزاری «سما»، لیبرمن با اشاره به ادعاهای اخیر نتانیاهو درباره ایران تأکید کرد: «دیروز نتانیاهو گفت که ایران در آستانه نابودی ما با بمب‌های هسته‌ای بود؛ من در اینکه نتانیاهو از نظر عقلی، جسمی و شناختی صلاحیت نخست‌وزیری را داشته باشد، مطمئن نیستم.»

از سوی دیگر، گادی ایزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «یاشار»، گفت: «نتانیاهو درباره نابودی برنامه هسته‌ای ایران دروغ می‌گوید؛ هیچ تهدید مستقیم و فوری که نیازمند حمله نظامی به ایران باشد، وجود ندارد.»

در همین ارتباط، یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات رژیم صهیونیستی، نیز نتانیاهو را به تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از گزینه نظامی متهم کرد و نسبت به کشاندن اسرائیل به رویارویی دیگری با انگیزه‌های شخصی هشدار داد.

گولان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، نتانیاهو را رهبری ضعیف و گرفتار در تلاش برای حفظ قدرت توصیف کرد و نوشت: «نتانیاهو رهبری بیمار و ضعیف است که با زور به قدرت چسبیده و حاضر است برای نجات خود، امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد.»

رئیس حزب دموکرات اسرائیل با تأکید بر اینکه نتانیاهو مشروعیتی برای آغاز یک رویارویی نظامی دیگر با اهداف سیاسی و شخصی، آن هم در آستانه انتخابات ندارد، تصریح کرد که جان نظامیان و اسرائیلی‌ها نباید به ابزاری در رقابت سیاسی نخست‌وزیر تبدیل شود.

انتخابات کنست (پارلمان اسرائیل) در شرایطی قرار است پنجم آبان برگزار شود که این رژیم با بحران‌های داخلی، اختلافات سیاسی و افزایش فشارهای بین‌المللی به دلیل تجاوز نظامی به غزه، گسترش غیرقانونی شهرک‌سازی‌ها و خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری مواجه است.

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