ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی یادداشت تفاهم دفاعی «بدر» را امضا کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی در دوحه یادداشت تفاهم چندجانبه‌ای با عنوان «بدر» را امضا کردند. هدف از این توافق، گسترش همکاری‌های دفاعی و تقویت توانمندی‌های نظامی چهار کشور است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، توافق‌نامه یادشده از همکاری در زمینه آموزش‌ها و رزمایش‌های نظامی، پژوهش و توسعه و تلاش‌های مشترک برای ارتقای صنایع دفاعی کشورهای امضاکننده حمایت می‌کند.

وزارت دفاع ترکیه افزود که یادداشت تفاهم «بدر» با هدف تشویق همکاری در تولید تجهیزات نظامی و تقویت ظرفیت‌های دفاعی چهار کشور به امضا رسیده است.

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