به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در بیانیه‌ای با تأکید بر وحدت و برادری امت اسلامی، خواستار پرهیز از اختلافات و تلاش مشترک کشورهای اسلامی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تحقق صلح پایدار شد.

وی در ادامه، با ابراز نگرانی عمیق از تشدید تنش‌ها و گسترش فضای جنگی در منطقه، بر ضرورت تقویت وحدت جهان اسلام، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک و تلاش مشترک کشورهای اسلامی برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان با اشاره به پیوندهای اعتقادی و برادری میان مسلمانان اظهار داشت: امت اسلامی همچون پیکری واحد است و پیروان حضرت محمد مصطفی(ص)، خاتم پیامبران الهی، با یکدیگر برادرند. از این‌رو، پایان دادن به شرایط بحرانی کنونی و تقویت جایگاه امت اسلامی، مسئولیتی مشترک بر عهده کشورهای اسلامی و شخصیت‌های مسئول است.

وی همچنین تأکید کرد که پاکستان باید بار دیگر با ایفای نقشی فعال و سازنده، در مسیر حل‌وفصل اختلافات، کاهش تنش‌ها و برقراری صلح پایدار در منطقه گام بردارد.

ابتکارات صلح رهبر انقلاب و شیخ الازهر امیدبخش است

سید ساجد علی نقوی در ادامه، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و مواضع رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، و شیخ الازهر مصر، دکتر احمد الطیب، ابتکارات و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی آنان در زمینه صلح، میانجی‌گری و مصالحه را امیدبخش و سازنده توصیف کرد.

وی افزود: این مواضع می‌تواند راه‌گشای تقویت ثبات منطقه‌ای، کاهش تنش‌ها، مقابله با چالش‌های اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه توسعه و همکاری میان کشورهای منطقه باشد؛ با این حال، تحقق اهداف یادشده مستلزم اتخاذ تصمیم‌های جدی و انجام اقدامات عملی و فوری است.

وی با اشاره به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‌گری و نیز مواضع شیخ الازهر مصر در حمایت از تشکیل فوری کمیته‌ای برای میانجی‌گری و مصالحه، بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: تشکیل چنین کمیته‌ای با حضور شخصیت‌های مخلص، دوراندیش، خردمند و صلح‌طلب می‌تواند زمینه گفت‌وگو میان طرف‌های درگیر را فراهم سازد و گامی مؤثر در جهت کاهش اختلافات و دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز باشد.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان با استناد به پیام جاودانه قرآن کریم درباره ضرورت تمسک به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه، بر اهمیت حفظ وحدت و همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد و اظهار داشت: امت اسلامی باید با کنار گذاشتن اختلافات و پرهیز از دامن زدن به مناقشات، زمینه گسترش برادری، تفاهم و احترام متقابل را فراهم کند؛ زیرا دستیابی به عزت، پیشرفت و اقتدار جهان اسلام در گرو تقویت وحدت میان مسلمانان و همکاری صادقانه کشورهای اسلامی است.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی، کشورهای اسلامی بیش از هر زمان دیگری به همگرایی، گفت‌وگو و اتخاذ رویکردهای مسئولانه نیاز دارند تا بتوانند با عبور از اختلافات، در برابر چالش‌های مشترک موضعی هماهنگ اتخاذ کنند.

سید ساجد علی نقوی با تأکید بر ضرورت پیش‌قدم شدن پاکستان در تلاش‌های صلح‌طلبانه، تصریح کرد: پاکستان به‌عنوان کشوری مهم در جهان اسلام و برخوردار از توانمندی هسته‌ای، ظرفیت آن را دارد که در کاهش تنش‌ها، تسهیل مذاکرات و تقویت ثبات منطقه‌ای نقشی مؤثر ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دیپلماتیک و امکان جلب اعتماد طرف‌های مختلف به پاکستان، خاطرنشان کرد: این کشور باید با اتخاذ رویکردی فعال و مسئولانه، تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها، فراهم‌سازی زمینه مذاکره و دستیابی به راه‌حل‌های مورد توافق طرفین افزایش دهد.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان با یادآوری نقش‌آفرینی‌های گذشته این کشور در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای، بر ضرورت احیای این رویکرد سازنده تأکید کرد و خواستار ایفای مسئولیت جدی‌تر پاکستان در زمینه میانجی‌گری و برقراری صلح شد.

وی افزود: دستاوردهای چنین تلاش‌هایی تنها به کاهش درگیری‌ها و تقویت امنیت منطقه محدود نخواهد شد، بلکه می‌تواند از پیامدهای منفی تنش‌ها بر اقتصاد کشورهای منطقه بکاهد، زمینه همکاری‌های متقابل را گسترش دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه و پیشرفت فراهم آورد.

سید ساجد علی نقوی در پایان، با تأکید بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای مهار بحران کنونی، خواستار پرهیز از اظهارات تنش‌زا و مواضع تحریک‌آمیز شد و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان و جلوگیری از تشدید اختلافات را ضروری دانست.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، باید به‌جای دامن زدن به مناقشات، بر وحدت، تفاهم متقابل، گفت‌وگو و راهکارهای دیپلماتیک تمرکز کرد. همکاری کشورهای اسلامی، تقویت اعتماد متقابل و حمایت از ابتکارات صلح‌طلبانه می‌تواند زمینه عبور از بحران‌های موجود را فراهم کند و مسیر دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه را هموار سازد.

................

پایان پیام/