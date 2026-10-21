به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با انتقاد از کنار گذاشته‌شدن افغانستان از نشست‌های مهم منطقه‌ای، تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره مسائل مشترک کشورهای منطقه بدون مشارکت نمایندگان کابل، اجرای این تصمیم‌ها را با دشواری مواجه خواهد کرد.

وی در اظهاراتی هم‌زمان با برگزاری نشست سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان، افغانستان را بخشی جدایی‌ناپذیر از منطقه دانست و خواستار حضور نمایندگان این کشور در نشست‌ها و فرایندهای تصمیم‌گیری منطقه‌ای شد.

سخنگوی طالبان تأکید کرد که کشورهای منطقه باید افغانستان را در موضوعات مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی مشارکت دهند و از این کشور حمایت کنند.

مجاهد همچنین هشدار داد که اتخاذ تصمیم‌های منطقه‌ای بدون حضور نمایندگان افغانستان، می‌تواند روند اجرای توافق‌ها و برنامه‌های مشترک را با مشکلات جدی مواجه کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بیست‌وپنجمین نشست شورای رؤسای دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، روز سه‌شنبه، ۲۸ مهرماه، در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، بدون حضور نماینده‌ای از حکومت طالبان برگزار شد.

در این نشست، مقام‌های ارشد کشورهای عضو از جمله روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه تجارت، تقویت ارتباطات منطقه‌ای و مسائل امنیتی گفت‌وگو کردند.

افغانستان از سال ۲۰۱۲ جایگاه ناظر در سازمان همکاری شانگهای را در اختیار دارد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، حضور نمایندگان حکومت این گروه در نشست‌های سازمان با محدودیت مواجه شده است.

تأکید پاکستان بر تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان

در همین نشست، محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، با اشاره به نقش افغانستان در امنیت منطقه تأکید کرد که توسعه اقتصادی پایدار بدون برقراری صلح و ثبات، به‌ویژه در افغانستان، امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه اسلام‌آباد خواستار افغانستانی باثبات، صلح‌آمیز و برخوردار از روابط سازنده با همسایگان است، تأکید کرد که پاکستان از حکومت طالبان تنها یک انتظار دارد و آن جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان و سایر کشورهاست.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های امنیتی، توسعه مسیرهای تجاری و گسترش ارتباطات اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تأکید کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روابط اسلام‌آباد و طالبان طی ماه‌های گذشته به دلیل افزایش تنش‌های مرزی و اتهام‌های متقابل درباره فعالیت گروه‌های مسلح، به‌شدت تیره شده است.

پاکستان بارها مدعی شده است که اعضای تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای طراحی و اجرای حملات علیه نیروهای امنیتی این کشور استفاده می‌کنند؛ اتهامی که مقام‌های طالبان آن را رد کرده و تأکید دارند اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمی‌دهند.

با این حال، ادامه اختلافات امنیتی و سیاسی دو طرف، روابط تجاری و گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

طالبان در جست‌وجوی جایگاه منطقه‌ای

درخواست تازه سخنگوی طالبان برای مشارکت در نشست‌های منطقه‌ای در حالی مطرح شده که این گروه پس از گذشت بیش از پنج سال از بازگشت به قدرت، همچنان با چالش‌هایی در زمینه گسترش شناسایی بین‌المللی و تثبیت جایگاه دیپلماتیک خود مواجه است.

هرچند طالبان در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای منطقه گسترش دهند، نگرانی درباره فعالیت گروه‌های تروریستی، وضعیت حقوق بشر و سیاست‌های داخلی این گروه همچنان بر روابط کابل با شماری از دولت‌ها تأثیر گذاشته است.

از سوی دیگر، سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای همکاری سیاسی، امنیتی و اقتصادی در منطقه، در تصمیم‌گیری‌های خود درباره افغانستان، بیش از همه بر ضرورت ثبات، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از گسترش تهدیدهای امنیتی تأکید دارد.

در چنین شرایطی، درخواست طالبان برای حضور در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای با این پرسش همراه است که آیا حکومت این گروه می‌تواند نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه را به‌گونه‌ای برطرف کند که زمینه مشارکت گسترده‌تر کابل در سازوکارهای منطقه‌ای فراهم شود؟

نبود نمایندگان طالبان در نشست تازه سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهد که با وجود اهمیت جغرافیایی و راهبردی افغانستان، مسئله جایگاه حکومت کنونی این کشور در ساختارهای همکاری منطقه‌ای همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

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