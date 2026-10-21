به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از علمای شیعه پاکستان و شخصیت‌های برجسته جامعه هزاره، روز دوشنبه، ۲۷ مهرماه، در دیدار با مولوی فضل‌الحق شاکر، سرکنسول طالبان در شهر کویته، نسبت به افزایش فشارها بر شیعیان افغانستان، به‌ویژه تخلیه اجباری منازل مسکونی، تصرف املاک و تعطیلی مراکز علمی و آموزشی ابراز نگرانی کردند.

در این دیدار، نمایندگان جامعه شیعه با اشاره به اقدامات اخیر طالبان در مناطق هزاره‌نشین افغانستان، خواستار رسیدگی به مشکلات حقوقی و ملکی شهروندان و توقف روند تخلیه اجباری خانه‌ها شدند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست، وضعیت ساکنان شهرک نوآباد در استان غزنی بود؛ منطقه‌ای هزاره‌نشین که طی ماه‌های گذشته با دستور تخلیه منازل مسکونی و اختلافات گسترده بر سر مالکیت زمین‌ها مواجه شده است.

همچنین وضعیت شهرک سبز، معروف به شهرک نبی‌زاده، و موضوع تصرف املاک و واحدهای تجاری شهروندان در منطقه جبرئیل هرات، از دیگر مواردی بود که علمای شیعه در گفت‌وگو با سرکنسول طالبان مطرح کردند.

نمایندگان شیعیان در این نشست همچنین نسبت به تعطیلی یک مدرسه و دانشگاه در افغانستان اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه نهادهای آموزشی شدند.

آنان در پایان این دیدار، یادداشت اعتراضی مکتوبی درباره مشکلات مطرح‌شده به سرکنسول طالبان ارائه کردند.

مولوی فضل‌الحق شاکر نیز در پاسخ به این اعتراض‌ها وعده داد که نگرانی‌ها و مطالبات نمایندگان شیعیان و هزاره‌ها را به مقام‌های طالبان در کابل منتقل خواهد کرد.

با این حال، گزارشی از تعهد مشخص سرکنسول طالبان برای توقف تخلیه منازل یا بازگرداندن املاک مورد اختلاف منتشر نشده است.

تداوم اختلافات ملکی در مناطق هزاره‌نشین

این اعتراض‌ها در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از افزایش اختلافات مالکیت و صدور دستور تخلیه شهرک‌های مسکونی در مناطق شیعه‌نشین افغانستان منتشر شده است.

وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های زمین، حدود هزار و ۸۴۳ جریب از اراضی شهرک نوآباد غزنی را متعلق به حکومت تشخیص داده است.

با این حال، ساکنان این منطقه به تصمیم طالبان اعتراض کرده و آن را تهدیدی علیه مالکیت و امنیت سکونت خانواده‌های هزاره دانسته‌اند.

در مردادماه سال جاری نیز منابع محلی گزارش دادند که مقام‌های طالبان به ساکنان شهرک نوآباد یک هفته مهلت داده‌اند خانه‌های خود را تخلیه کنند و هشدار داده‌اند که در صورت خودداری، تخلیه با استفاده از زور انجام خواهد شد.

هم‌زمان، صدور دستور تخلیه شهرک هزاره‌نشین امید سبز در غرب کابل نیز با اعتراض ساکنان و نمایندگان جامعه شیعه مواجه شد.

شماری از علمای شیعه و شخصیت‌های هزاره پیش‌تر در بیانیه‌ای، اقدامات وزارت دادگستری طالبان درباره این شهرک را تبعیض‌آمیز توصیف کرده و خواستار لغو دستور تخلیه، بررسی مجدد اسناد مالکیت و جلوگیری از برخوردهای نابرابر با شیعیان شده بودند.

در کنار اختلافات ملکی، برخورد طالبان با برخی مراکز مذهبی، فرهنگی و آموزشی شیعیان نیز در ماه‌های گذشته واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است.

تعطیلی یا محدودسازی فعالیت شماری از مراکز وابسته به جامعه شیعه، از جمله حوزه علمیه خاتم‌النبیین و تلویزیون تمدن، از مواردی است که پیش‌تر با اعتراض علما و فعالان مذهبی افغانستان مواجه شده بود.

در چنین شرایطی، اعتراض تازه علمای شیعه در کویته نشان می‌دهد که نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوقی، مذهبی و مالکیت شهروندان هزاره و شیعه افغانستان، از مرزهای این کشور فراتر رفته و به یکی از مطالبات جامعه شیعیان مهاجر نیز تبدیل شده است.

با وجود وعده سرکنسول طالبان برای انتقال این نگرانی‌ها به کابل، هنوز مشخص نیست که مقام‌های این گروه چه اقدامی برای رسیدگی به مطالبات مطرح‌شده انجام خواهند داد.

تداوم اعتراض‌ها درباره تصرف املاک، تخلیه خانه‌ها و تعطیلی مراکز آموزشی شیعیان، در حالی است که طالبان بارها بر رعایت عدالت و حقوق تمامی شهروندان افغانستان تأکید کرده‌اند؛ وعده‌هایی که نحوه اجرای آن‌ها در مناطق هزاره‌نشین همچنان با انتقاد و اعتراض مواجه است.

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