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پنجمین همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت حسینی» برگزار می‌شود

۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۸
کد مطلب: 1880940
پنجمین همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت حسینی» برگزار می‌شود

پنجمین همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت حسینی» با عنوان «نهضت حسینی و رسالت نبوی»  فردا به میزبانی دانشگاه المستنصریه بغداد و به همت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ پنجمین همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت حسینی» با عنوان «نهضت حسینی و رسالت نبوی»  فردا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه المستنصریه بغداد و به همت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین گفت: این همایش علمی در پنج محوربه بررسی پیوند میان اهداف نهضت عاشورا و رسالت پیامبر اسلام (ص) می پردازد که این محورها شامل نهضت حسینی در پرتو رسالت نبوی؛ اربعین و ساخت هویت تمدنی امت اسلامی ؛ اربعین و همبستگی امت اسلامی ؛ اربعین، پیوند رسالت و امامت و، اربعین ، عدالت، مقاومت و جهانی شدن است .

وی افزود: در مجموع ۱۶۵ چکیده مقاله،  و ۱۴۵ مقاله به زبانهای عربی ، انگلیسی و فارسی از ده کشور ایران، عراق، پاکستان، افغانستان،سوریه،انگلیس ، بورکینافاسو،لبنان، نیجریه و بحرین به دبیرخانه همایش  رسیده و پس از بررسی هیات داوران که از کشورهای  ایران و عراق هستند ۸۸ درصد مقالات حد نصاب لازم را بدست آوردند.

احمدی ادامه داد: پیش از برگزاری این همایش بین المللی، شش پیش‌نشست تخصصی در مراکز علمی و دانشگاهی مختلف شامل دانشگاه علامه طباطبایی  دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه قم، دانشگاههای شهید مدرس و  شهید بهشتی و دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی برگزار شده بود.

وی تصریح کرد: این همایش پنجشنبه ۳۰ مهر در دو نوبت صبح و عصر در دانشگاه المستنصریه برگزار می‌شود و ۳۰ مقاله برتر در  سه تا پنل ارایه خواهد شد.

یادآور می‌شود همایش بین‌المللی معرفت و رسالت حسینی هرساله با همکاری دانشگاههای ایران و عراق،  یکسال در ایران و یکسال در عراق برگزار می‌شود.


پنجمین همایش بین المللی معرفت و رسالت حسینی قرار بود اردیبهشت امسال در دانشگاه مستنصریه برگزار شود اما بدلیل حملات رژیم متجاوز آمریکا و اسرائیل به کشورمان به تعویق افتاد و فردا برگزار خواهد شد.

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