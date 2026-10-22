برگزاری محفل هفتگی نوجوانان فاطمی به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز نوجوانان فاطمی آستان مقدس از برگزاری محفل هفتگی نوجوانان فاطمی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها (به روایت ۷۵ روز) خبر داد.

این مراسم روز پنج‌شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۳۰ در حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، صحن جوادالائمه علیه‌السلام، جنب درب ۲۴، مرکز نوجوانان فاطمی برگزار می‌شود.

در این محفل، حجت‌الاسلام رزاقی به سخنرانی و سید جواد موسوی و محمد جواد اسدی به مداحی و مرثیه‌خوانی اهل بیت علیهم‌السلام خواهند پرداخت.

از عموم نوجوانان عزادار و علاقه‌مندان دعوت می‌شود در این محفل معنوی شرکت کنند.

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