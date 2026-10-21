به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از مجموعه ۱۴ جلدی کتاب «مائده فقه آل‌البیت(ع)» اثر آیت‌الله سید کاظم مصطفوی و تجلیل از مقام علمی این استاد حوزه، پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور استادان و طلاب غیرایرانی مجتمع آموزش عالی فقه، در سالن اجتماعات این مجتمع در جامعه‌المصطفی العالمیه در قم برگزار شد.

سه نسل از مجتهدان در تجربه علمی مؤلف

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسینی، معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه، در این مراسم با اشاره به ابعاد علمی و شخصیتی آیت‌الله سید کاظم مصطفوی اظهار کرد: این استاد حوزه، سال‌ها تجربه علمی و عملی خود در خراسان، نجف اشرف و قم و بهره‌گیری از محضر سه نسل از مجتهدان شاخص حوزه، از جمله آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری، آیت‌الله خویی، امام خمینی(ره) و شهید صدر را در قالب این اثر به نمایش گذاشته است.

وی افزود: مجموعه «مائده فقه آل‌البیت(ع)» علاوه بر فقه کلاسیک، موضوعاتی از فقه انقلابی، از جمله فقه حکومتی و فقه نظام را نیز در بر می‌گیرد و حاصل سال‌ها تجربه، تحصیل و فعالیت علمی مؤلف است.

معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه، قلم روان و بیان ساده را از ویژگی‌های آثار آیت‌الله مصطفوی دانست و خاطرنشان کرد: این استاد حوزه در زندگی شخصی نیز ساده‌زیست، زاهد و به دور از هیاهو است و تمرکز خود را بر تبیین معارف اهل‌بیت(ع) در آثار علمی و کرسی‌های تدریس قرار داده است.

«مائده فقه آل‌البیت(ع)»؛ دوره‌ای جامع با مستندات فقهی

در ادامه این مراسم، آیت‌الله سید کاظم مصطفوی، نویسنده مجموعه ۱۴ جلدی «مائده فقه آل‌البیت(ع)»، با معرفی ویژگی‌های این اثر گفت: این مجموعه دوره‌ای کامل از عناوین فقهی را با عباراتی روشن و مستندات متداول حوزوی ارائه می‌کند.

وی با قدردانی از جامعه‌المصطفی العالمیه و معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه در فرایند انتشار این اثر اظهار کرد: با همکاری این مجموعه‌ها، زمینه ارائه این معارف ناب اهل‌بیت(ع) فراهم شد و امیدوارم کتاب حاضر که حاصل تلاش‌های جامعه‌المصطفی در تدوین آن و با قلم بنده است، مورد استفاده عموم طلاب قرار گیرد.

این استاد حوزه با اشاره به ویژگی‌های محتوایی کتاب افزود: به اعتقاد من، هیچ‌یک از عبارات این مجموعه ابهام ندارد و آخرین مستندات به‌روز درباره موضوعات مطرح‌شده در آن ارائه شده است.

آیت‌الله مصطفوی ادامه داد: در این کتاب، ادوار مختلف فقه با محوریت متن «شرایع‌الاسلام» محقق حلی و در کنار آرای دیگر فقهای مشهور ارائه شده است. معتقدم تسلط بر این مجموعه، پس از تحصیل کفایه‌الاصول، می‌تواند طلاب را به مرحله اجتهاد برساند.

فقه؛ بنیان علوم و دعوت‌کننده انسان به معنویت

نویسنده مجموعه «مائده فقه آل‌البیت(ع)» با تبیین جایگاه فقه در منظومه دانش‌ها بیان کرد: فقه دربردارنده همه علوم است و می‌تواند برداشت و حکم خود را در حوزه‌های دیگر نیز عرضه کند.

وی افزود: فقه آل‌البیت(ع)، انسان را به معنویت و عبودیت دعوت می‌کند و فقیه با صرف عمر در مسیر نشر این معارف، در جامعه به جایگاهی ارزشمند دست می‌یابد.

آیت‌الله مصطفوی همچنین با اشاره به مباحث فقهی مرتبط با جهاد گفت: امام خمینی(ره) در باب جهاد، فروعات گسترده‌ای را مطرح کردند و من نیز شرحی بر آن نگاشتم.

وی در پایان با تأکید بر نقش بنیادین فقه در عرصه‌های علمی و تخصصی خاطرنشان کرد: هر عمارتی بنیادی دارد و بنیاد علوم و هر تخصصی، فقه است؛ ازاین‌رو فقیه می‌تواند در عرصه‌هایی همچون سیاست و اقتصاد نیز به چهره‌ای برجسته تبدیل شود.

مراسم رونمایی از مجموعه ۱۴ جلدی «مائده فقه آل‌البیت(ع)» و تجلیل از مقام علمی آیت‌الله سید کاظم مصطفوی با حضور استادان و طلاب غیرایرانی مجتمع آموزش عالی فقه در جامعه‌المصطفی العالمیه برگزار شد.

..............................

پایان پیام