به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه، ۲۹ مهرماه، با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر در افغانستان هشدار داد که تحت حاکمیت طالبان، دفاع از حقوق اساسی شهروندان می‌تواند به بهای از دست رفتن آزادی، امنیت و حتی جان فعالان مدنی تمام شود.

وی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در کمیته سوم هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طالبان را به سرکوب سازمان‌یافته مدافعان حقوق بشر، به‌ویژه زنان معترض، از طریق بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و تهدید اعضای خانواده آنان متهم کرد.

فایق تأکید کرد که زنان معترض و فعالان حقوق بشر در بازداشتگاه‌های طالبان با خطر آزار و اذیت جنسی، تهدید به خشونت جنسی و سوءاستفاده جنسی مواجه هستند؛ اقداماتی که به گفته وی، علاوه بر آسیب‌های جسمی و روانی، با هدف ایجاد ترس و جلوگیری از ادامه فعالیت‌های اعتراضی صورت می‌گیرد.

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنین هشدار داد که ترس از انتقام‌جویی طالبان و نگرانی از پیامدهای اجتماعی افشای خشونت‌های جنسی، بسیاری از قربانیان را از گزارش موارد نقض حقوق بشر و پیگیری قضایی بازمی‌دارد.

به گفته وی، فضای تهدید و ارعاب موجب شده است شماری از قربانیان، به‌ویژه زنان، حتی پس از آزادی از بازداشت نیز نتوانند درباره تجربیات خود سخن بگویند یا برای احقاق حقوقشان اقدام کنند.

فایق در ادامه تأکید کرد که سرکوب فعالان حقوق بشر در افغانستان تنها متوجه افرادی نیست که به‌صورت مستقیم علیه طالبان اعتراض می‌کنند، بلکه شهروندانی را نیز در بر می‌گیرد که برای آموزش دختران دادخواهی می‌کنند، از قربانیان خشونت حمایت می‌کنند یا موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی می‌کنند.

وی افزود که تهدید خانواده‌های مدافعان حقوق بشر، آسیب‌پذیری آنان را افزایش داده و به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای دیگر شهروندان تبدیل شده است.

این دیپلمات افغانستانی در اظهارات دیگری نیز خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره موارد آزار و اذیت زنان مدافع حقوق بشر، حفاظت از قربانیان و پاسخ‌گو کردن عاملان نقض حقوق آنان شد.

فایق همچنین بر ضرورت حمایت عملی جامعه جهانی از فعالان حقوق بشر افغانستان، از جمله فراهم‌کردن مسیرهای امن پناهندگی، حمایت حقوقی و خدمات روان‌شناختی برای افراد در معرض خطر تأکید کرد.

وی هشدار داد که خروج از افغانستان لزوماً به معنای پایان تهدیدها نیست و کشورهای عضو سازمان ملل باید برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر، اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

تداوم سرکوب زنان و فعالان مدنی زیر سایه حکومت طالبان

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، زنان و دختران افغانستان با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی مواجه شده‌اند.

در همین مدت، گزارش‌های متعددی از بازداشت زنان معترض، تهدید فعالان مدنی و اعمال فشار بر خانواده‌های آنان از سوی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های مستقل منتشر شده است.

فایق پیش‌تر نیز در سخنرانی هفتم اکتبر خود در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سیاست‌های طالبان را عامل نهادینه‌شدن تبعیض و سرکوب در افغانستان دانسته و تأکید کرده بود که محدودیت‌های این گروه تنها به زنان و دختران محدود نیست، بلکه خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله هزاره‌ها و شیعیان، را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی در آن سخنرانی خواستار تقویت سازوکارهای بین‌المللی پاسخ‌گویی و مشروط‌شدن تعامل با طالبان به پیشرفت‌های ملموس و قابل راستی‌آزمایی در زمینه حقوق بشر شده بود.

هشدار تازه فایق بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، هنگامی که حتی مطالبه حق آموزش، اعتراض مسالمت‌آمیز و مستندسازی خشونت می‌تواند با بازداشت و تهدید همراه شود، چه تضمینی برای حفاظت از حقوق شهروندان و پاسخ‌گویی عاملان نقض این حقوق وجود دارد؟

با گذشت بیش از پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت مدافعان حقوق بشر همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه نهادهای بین‌المللی است؛ مسئله‌ای که به گفته نماینده افغانستان در سازمان ملل، بدون حمایت عملی از قربانیان، تحقیقات مستقل و پایان‌دادن به مصونیت عاملان از مجازات، همچنان حل‌نشده باقی خواهد ماند.

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