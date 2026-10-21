اتفاق نظر تهران و مسکو بر سر مهار تنش طالبان و پاکستان؛ نگرانی از گسترش تهدیدهای تروریستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه، ۲۷ مهرماه، در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در تهران اعلام کرد که دو کشور درباره تحولات افغانستان، ضرورت کاهش تنش میان کابل و اسلام‌آباد و مقابله با تهدیدهای تروریستی در منطقه اتفاق نظر دارند.

عراقچی در این نشست گفت: «ما همین‌طور در خصوص مسایل افغانستان وکاهش تنش بین کابل و اسلام اباد و مقابله با تهدیدات هراس‌افگنانه اتفاق نظر داریم.»

وزیر امور خارجه ایران همچنین بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات منطقه‌ای از مسیر دیپلماسی و گفت‌وگو تأکید کرد و راهکارهای سیاسی را برای کاهش تنش‌ها ضروری دانست.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روابط طالبان و پاکستان طی ماه‌های اخیر، در پی افزایش درگیری‌های مرزی و اختلافات امنیتی، با تنش‌های کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است.

نگرانی روسیه از نفوذ گروه‌های تروریستی از افغانستان به پاکستان

هم‌زمان با تأکید تهران و مسکو بر ضرورت کاهش تنش‌ها، آلبرت خورف، سفیر روسیه در پاکستان، نیز نسبت به تداوم اختلافات مرزی، بسته‌ماندن گذرگاه‌های تجاری و گزارش‌های مربوط به نفوذ عناصر تروریستی از افغانستان به خاک پاکستان ابراز نگرانی کرده است.

سفیر روسیه روز دوشنبه، ۲۷ مهرماه، در نشستی در مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام‌آباد، با اشاره به پیامدهای امنیتی و اقتصادی اختلافات طالبان و پاکستان، اعلام کرد که مسکو آمادگی دارد برای کاهش تنش‌ها میان دو طرف نقش‌آفرینی کند.

وی ضمن ابراز نگرانی از تلفات غیرنظامیان در نتیجه اقدامات نظامی پاکستان در افغانستان، تأکید کرد که گزارش‌های مربوط به ورود عناصر تروریستی از خاک افغانستان به پاکستان و تأثیر آن بر امنیت ایالت خیبرپختونخوا نیز موجب نگرانی روسیه شده است.

این دیپلمات روس همچنین هشدار داد که بسته‌ماندن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان، علاوه بر آسیب‌رساندن به اقتصاد دو کشور، تجارت منطقه‌ای و ارتباطات ترانزیتی پاکستان با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی حل اختلافات کابل و اسلام‌آباد را نه‌تنها به سود دو کشور، بلکه در راستای منافع امنیتی و اقتصادی تمامی کشورهای منطقه دانست.

تداوم درگیری‌های مرزی؛ طالبان گزارش‌ها را رد می‌کند

در همین حال، منابع محلی به تلویزیون آمو گفته‌اند که درگیری‌های پراکنده میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی طی روزهای گذشته در بخش‌هایی از استان‌های پکتیا و پکتیکا ادامه داشته است.

با این حال، وزارت دفاع طالبان در پاسخ به این رسانه، وقوع درگیری‌های تازه در این مناطق را رد کرده است.

پاکستان بارها طالبان را به پناه‌دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان و فراهم‌کردن زمینه فعالیت گروه‌های مسلح در خاک افغانستان متهم کرده است.

مقام‌های طالبان در مقابل، این اتهامات را رد کرده و مدعی هستند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه امنیت کشورهای دیگر استفاده شود.

ادامه این اختلافات، علاوه بر تشدید تنش‌های نظامی، به بسته‌شدن گذرگاه‌های مهم مرزی، اختلال در مبادلات تجاری و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت غیرنظامیان در مناطق مرزی دو کشور منجر شده است.

روابط گسترده با طالبان؛ نگرانی مداوم از تهدیدهای امنیتی

ایران و روسیه در سال‌های اخیر روابط سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای با حکومت طالبان برقرار کرده‌اند و بر ضرورت تعامل منطقه‌ای با افغانستان تأکید داشته‌اند.

با این حال، نگرانی درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و پیامدهای احتمالی آن برای امنیت کشورهای همسایه، همچنان از موضوعات مورد توجه تهران و مسکو بوده است.

روسیه پیش‌تر نیز آمادگی خود را برای کمک به حل اختلافات طالبان و پاکستان اعلام کرده و خواستار جلوگیری از گسترش درگیری‌های مرزی شده بود.

تأکید تازه وزیران امور خارجه ایران و روسیه بر مقابله با تروریسم و کاهش تنش‌های کابل و اسلام‌آباد، در حالی مطرح می‌شود که اختلاف بر سر حضور و فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان همچنان حل‌نشده باقی مانده و طالبان نیز اتهامات مربوط به استفاده گروه‌های تروریستی از خاک این کشور را نمی‌پذیرند.

در چنین شرایطی، تداوم تنش‌ها میان طالبان و پاکستان می‌تواند علاوه بر تهدید امنیت مناطق مرزی، روند توسعه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی در منطقه را نیز با چالش‌های بیشتری مواجه کند؛ موضوعی که اکنون به یکی از محورهای مشترک رایزنی‌های دیپلماتیک تهران و مسکو تبدیل شده است.

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