به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران‌ایر)، اعلام کرد که پروازهای این شرکت در مسیر تهران ـ کابل ـ مشهد ـ تهران از روز جمعه، اول آبان‌ماه، برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، از سر گرفته خواهد شد.

وی در نشست خبری اخیر خود با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مقام‌های هوانوردی افغانستان، گفت که پس از پیگیری‌ها و مذاکرات صورت‌گرفته، ایران‌ایر موفق به دریافت مجوز انجام دو پرواز به کابل شده است.

عبدالحی در این‌باره اظهار داشت: «افغانستان نیز برای انجام پروازهای ایران محدودیت‌هایی اعمال کرده بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، موفق شدیم مجوز دو پرواز به کابل را دریافت کنیم و امیدواریم روند پروازهای تهران ـ کابل و مشهد ـ کابل به‌طور کامل از سر گرفته شود.»

مدیرعامل ایران‌ایر همچنین تأکید کرد که دریافت مجوزهای پروازی از برخی کشورها مستلزم مذاکرات و پیگیری‌های مستمر است و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی کشورهای مقصد، یکی از موانع توسعه شبکه پروازی بین‌المللی این شرکت به شمار می‌رود.

ازسرگیری پروازها در سایه مشکلات اقتصادی صنعت هوانوردی

عبدالحی در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات مالی شرکت‌های هواپیمایی اشاره کرد و افزایش قیمت سوخت، هزینه خدمات فرودگاهی، حقوق کارکنان و مخارج تعمیر و نگهداری هواپیماها را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت هوانوردی دانست.

وی تأکید کرد که افزایش درآمد ناشی از فروش بلیت لزوماً به معنای سودآوری شرکت‌های هواپیمایی نیست؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از این درآمد صرف هزینه‌های عملیاتی و نگهداری ناوگان می‌شود.

مدیرعامل ایران‌ایر همچنین از وجود حدود ۳۰ میلیون دلار مطالبات معوق این شرکت از چند شرکت هواپیمایی خارجی خبر داد و اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و مسدودبودن حساب‌های بانکی، امکان وصول این مطالبات فراهم نشده است.

با وجود این چالش‌ها، ایران‌ایر تلاش می‌کند با دریافت مجوزهای جدید و بازگشت به برخی مسیرهای بین‌المللی، بخشی از ظرفیت عملیاتی خود را احیا کند.

تسهیل رفت‌وآمد میان ایران و افغانستان

ازسرگیری پروازهای ایران‌ایر به کابل در شرایطی صورت می‌گیرد که ارتباطات اقتصادی، تجاری، درمانی و خانوادگی میان شهروندان ایران و افغانستان، تقاضا برای خدمات حمل‌ونقل هوایی میان دو کشور را حفظ کرده است.

هرچند در دوره توقف پروازهای ایران‌ایر، برخی شرکت‌های هواپیمایی دیگر همچنان در مسیر ایران و افغانستان فعالیت داشته‌اند، بازگشت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند گزینه‌های بیشتری در اختیار مسافران قرار دهد.

برقراری مجدد این پروازها به‌ویژه برای شهروندان افغانستان که با اهداف درمانی، تحصیلی، تجاری یا دیدار خانواده به ایران سفر می‌کنند، می‌تواند به تسهیل رفت‌وآمد میان دو کشور کمک کند.

با این حال، جزئیات برنامه منظم پروازها و میزان ظرفیت اختصاص‌یافته به مسیرهای جدید هنوز به‌طور کامل اعلام نشده است.

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