یمن از حمله موشکی به اتاق عملیات عربستان در عدن خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که اتاق عملیات عربستان در اردوگاه «بدر» در استان «عدن» را با یک موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند و تأکید کردند که موشک با دقت به هدف اصابت کرده است.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای گفت که این عملیات به اصابت مستقیم انجامیده است.

سریع در بیانیه دیگری، انجام هرگونه عملیات نظامی توسط نیروهای مسلح یمن به سمت عمق خاک عربستان در روز جاری را رد کرد. این اظهارات در واکنش به ادعاهای عربستان درباره رهگیری پهپادهایی در آسمان شهر مدینه مطرح شد.

او گفت: نیروهای مسلح یمن امروز هیچ عملیات نظامی‌ به سمت عمق خاک عربستان انجام نداده‌اند و ادعای دشمن سعودی مبنی بر رهگیری پهپادها در آسمان مدینه، ادعایی دروغین و تهمتی بزرگ علیه ملت ما و نیروهای مسلح شریف و مجاهد آن است.

وی افزود که نادرستی این ادعاها آشکار شده و دیگر هیچ‌یک از مردم جهان عرب و اسلام آن‌ها را باور نمی‌کنند.

عبدالسلام: تجاوز عربستان به اهداف خود نرسیده است

در همین ارتباط، «محمد عبدالسلام» رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت یمن از دعوت «احمد الطیب» شیخ الازهر برای پایان دادن به جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه استقبال کرد.

او تأکید کرد که در شرایط کنونی، درگیری میان یمن و عربستان از پرسروصداترین بحران‌های منطقه است و لازم است حقایق مربوط به تجاوز عربستان علیه ملت یمن از سال ۲۰۱۵ میلادی در برابر افکار عمومی قرار گیرد.

عبدالسلام امروز در پیامی خطاب به شیخ الازهر نوشت که ملت یمن هیچ‌گاه منبع تهدیدی برای عربستان سعودی نبوده و آغازگر جنگ علیه این کشور نیز نبوده است. او توضیح داد اختلافاتی که پیش از ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی در یمن وجود داشت، اختلافاتی داخلی بود و می‌شد آن‌ها را از طریق گفت‌وگو و تفاهم بدون مداخله نظامی خارجی، حل‌وفصل کرد.

وی یادآور شد که حملات نظامی عربستان در روز ۲۶ ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی با حملات هوایی به فرودگاه بین‌المللی شهر صنعاء و یک محله مسکونی مجاور آن تحت عنوان «طوفان قاطعیت»، آغاز شد.

عبدالسلام این مداخله نظامی را فاقد توجیه دانست و گفت که به‌جای مهار بحران داخلی و حل آن از مسیرهای سیاسی به پیچیده‌تر شدن اوضاع و گسترش درگیری‌ها انجامید.

او تأکید کرد که اصول اسلام، عربیت و حسن هم‌جواری ایجاب می‌کرد کشورهای عربی به‌ویژه عربستان برای حل دوستانه اختلافات میان یمنی‌ها تلاش کنند، بدون آنکه جانب یک طرف را علیه طرف دیگر بگیرند.

به گفته او، گفت‌وگو راه درست حل اختلافات است و باید از جنگ و تحمیل واقعیت‌های میدانی از طریق زور فاصله گرفت.

عبدالسلام همچنین گفت که مداخله نظامی عربستان با کشتارها، جنایت‌ها و اعمال محاصره شدید ادامه یافته است. امری که به شهادت ده‌ها هزار شهروند بی‌گناه و مرگ شمار زیادی از مردم در نتیجه پیامدهای محاصره و محرومیت از نیازهای اساسی منجر شده است.

او با بیان اینکه جنگ عربستان به اهداف خود نرسیده، تأکید کرد که پیامدهای انسانی و سیاسی آن همچنان ادامه دارد. به گفته عبدالسلام، عربستان نتوانسته است درگیری را از طریق نظامی به نفع خود خاتمه دهد و از پیامدهای مداخله‌ای که رنج مردم یمن را عمیق‌تر کرده است، رهایی یابد.

وزارت بهداشت یمن: ۵۶۲ کشته و زخمی

«انیس الاصبحی» سخنگوی وزارت بهداشت یمن، اعلام کرد که شمار شهدا و مجروحان به ۵۶۲ نفر رسیده است که از این تعداد، ۱۵۵ نفر شهید و ۴۰۷ نفر زخمی شده‌اند.

به گفته او، استان تعز از نظر شمار شهدا و مجروحان در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن استان صعده در رتبه دوم و استان الجوف در رتبه سوم است. ۳۳ درصد از مجموع قربانیان در استان تعز ثبت شده‌اند.

او گزارش داد که نیروهای عربستان یکشنبه گذشته خانه‌ای را در شهرستان «سحار» در استان صعده هدف قرار دادند. حمله‌ای که به گفته وی، به شهادت ۱۰ شهروند و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر دیگر انجامید که بیشتر آن‌ها زن و کودک بودند.

الاصبحی افزود که نیروهای عربستان روز گذشته ماهیگیرانی را در ساحل ذوباب هدف قرار دادند و در نتیجه این حمله، هشت نفر از آنان، شهید شدند. او این اقدام را تشدید حملاتی دانست که غیرنظامیان و منابع امرار معاش آن‌ها را هدف قرار می‌دهد.

وی همچنین از حمله دیگری در منطقه «النشمه» در شهرستان «المعافر» استان تعز، خبر داد که به گفته او، یک محل سکونت امن را هدف قرار داد و موجب زخمی شدن یک مادر و سه فرزندش شد.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن خاطرنشان کرد که حملات نیروهای عربستان طی دو روز گذشته به شهید و زخمی شدن ۱۱۷ نفر انجامیده است. از این میان، ۲۹ نفر به شهادت رسیده‌اند. او این آمار را نشانه تداوم حملات علیه غیرنظامیان و افزایش موارد نقض حقوق آنان دانست.

الاصبحی درباره آمار شهدا در استان‌های مختلف نیز گفت که در فاصله سوم سپتامبر تا ۱۸ اکتبر، استان تعز ۴۱ شهید، استان صعده ۳۶ شهید، استان الجوف ۲۰ شهید و استان ذمار ۱۸ شهید ثبت کرده است.

او در پایان گفت که تشدید تنش‌ها با بمباران فرودگاه بین‌المللی شهر صنعاء و اقداماتی تحریک‌آمیز آغاز شد که به پایان مرحله آتش‌بس و کاهش تنش انجامید.

به گفته الاصبحی، اصرار طرف سعودی بر ادامه محاصره فرودگاه‌ها و مختل کردن راه‌حل‌های بشردوستانه، باعث شده است که اقدام نیروهای مسلح یمن به انجام وظایف خود به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شود.

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