به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد دوم کتاب «الامام الصادق و المذاهب الاربعة» به زبان پشتو ترجمه و منتشر شد.

این کتاب، درنگی در نحوه نقش آفرینی سیاسی و اجتماعی امام صادق علیه السلام در عصر خلفای اموی و عباسی است. نویسنده در این کتاب به کاوش در حیات علمی و نظام فکری امام صادق علیه السلام و برخی از راویان احادیث آن حضرت پرداخته است. مطلع مباحث کتاب، تبیین شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی زمان امام صادق علیه السلام در ضمن بررسی مشکلات عمده حکومت و عباسیان در آن عصر می باشد.

چگونگی تاثیر امام صادق علیه السلام بر شاگردان خود و تربیت علمی و معنوی آنان و همچنین معرفی راویانی که از ایشان روایت کرده اند بخش قابل توجهی از مطالب کتاب را به خود اختصاص داده است. توضیحاتی پیرامون مکتب علمی و شاگردان امام محمد باقر علیه السلام و حضور امام صادق علیه السلام در حلقه درسی پدر، معرفی شخصیت علمی مالک بن انس و دقت در مساله جایگاه ممتاز صحابه از مباحث انتهایی این نگاشته می باشد.

جلد دوم کتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعة اثر «اسد حیدر»، از سوی «عبدالرحیم درانی» به پشتو ترجمه شده و در ۳۲۸ صفحه و قطع وزیری منتشر شده است.

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