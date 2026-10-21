به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فاصله چند روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و انتخابات پارلمانی رژیثم صهیونیستی، تحولات میدانی و سیاسی با سرعت در حال افزایش است.

وب‌سایت اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی گزارش داد که ده‌ها جنگنده این رژیم روز دوشنبه پروازی انجام دادند که تا مرزهای ایران ادامه یافت.

مسیر پروازی مشابه حمله به ایران

به گفته این مقام‌ها، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مسیری را بر فراز سوریه و عراق طی کردند که با مسیر احتمالی حمله به ایران مطابقت داشت.

این مقام‌ها به اکسیوس گفتند: تل‌آویو به واشنگتن اطلاع داد که این عملیات، یک رزمایش با هدف نمایش قدرت و بازداشتن ایران از حمله به اسرائیل بوده است.

آن‌ها افزودند که رژیم صهیونیستی می‌دانست سامانه‌های پدافند هوایی ایران این پرواز را شناسایی خواهند کرد. به گفته این مقام‌ها، این احتمال وجود دارد که رژیم صهیونیستی امیدوار بوده باشد ایران جنگنده‌ها را هدف قرار دهد تا زمینه و توجیهی برای انجام حملات علیه ایران فراهم شود.

نگرانی از تأثیر جنگ بر انتخابات رژیم صهیونیستی

بر اساس گزارش اکسیوس، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی به همتای آمریکایی خود گفته است که ازسرگیری جنگ در شرایط کنونی ممکن است برگزاری انتخابات رژیم صهیونیستی را به تعویق بیندازد.

در همین زمینه، یک مقام رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رئیس ستاد کل ارتش این رژیم، هیچ اقدام نظامی غیرموجهی را که بتواند انتخابات را به خطر بیندازد، نخواهد پذیرفت.

نتانیاهو به دنبال ازسرگیری حملات گسترده علیه ایران

روزنامه فایننشال تایمز نیز امروز گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌شدت در تلاش است حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد.

این در حالی است که یک مقام کاخ سفید تأکید کرده است «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، با شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌ها پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که قرار است سوم نوامبر آینده برگزار شود، مخالف است.

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