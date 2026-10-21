به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین نشست ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی)، امروز چهارشنبه، 29 مهر 1405 در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در این نشست با بیان اینکه رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران»، جلوه‌ای بی‌بدیل از تجدید عهد مردم ایران اسلامی با آرمان امامین انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بود، گفت: حضور باشکوه گیلانیان در این رزمایش صفحه زرین دیگری از غیرت و مقاومت فرزندان دیار میرزا را در صحیفه تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی به ثبت رساند.

وی با اشاره به اینکه رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران»، صحنه دفاع مردم ولایت‌مدار گیلان از میهن اسلامی و حمایت از نیروهای جان بر کف مسلح بود، تاکید کرد: این رزمایش موجب امید هرچه بیشتر مردم انقلابی و یاس و ناامیدی دشمنان جمهوری اسلامی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری به حضور بیش از ۲۳۰ شب مردم مبعوث‌شده در میادین و خیابان‌های شهرها و روستاها اشاره کرد و افزود: این حماسه‌آفرینی نشانه هوشیاری و آگاهی ملت ایران از نقشه‌های دشمنان خارجی و نفوذی‌های داخلی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه اجتماعات شبانه مردم مبعوث‌شده در میادین و خیابان‌ها به میقاتی مبدل شده است، اظهار کرد: نزدیک به هشت ماه است که ملت جان‌فدای ایران با عبور از همه تعلقات به منظور پاسداری از سنگر نظام اسلامی به صحنه آمده است.

وی با تاکید بر اینکه شب‌های اجتماعات مردمی، شب‌های میقات انقلاب اسلامی است، افزود: گیلانیان ولایت‌مدار هر شب در شهرها و روستاها به صحنه می‌آیند تا میثاق خود با امامین انقلاب اسلامی و بیعت با ولی امر مسلمین امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) را به نمایش بگذارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه جنگ‌طلبی شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و تهدیدهای استکبار جهانی علیه ملت آزاده ایران، اهمیت حضور مردم در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان سال جاری را که ماهیت استکبارستیزی دارد دوچندان کرده است، گفت: اگر نوجوانان و جوانان ما تا دیروز از چرایی شعار «مرگ بر آمریکا» سوال می‌کردند امروز ماهیت پلید و باطن خبیث دولت تروریست آمریکا برای آنان آشکار شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه دولت تروریست آمریکا در دو جنگ ۱۲روزه و رمضان نشان داد که به هیچ یک از قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر پایبند نیست، اظهار کرد: به شهادت رساندن ۱۶۸ دانش‌آموز و فرهنگی مدرسه میناب جلوه‌ای از به سخره‌گرفتن حقوق بشر توسط سران جهنمی استکبار جهانی است.

وی با بیان اینکه مردم مقاوم ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شجاعانه در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا ایستاده‌اند و دستان زیاده‌خواه استکبار را از این کشور قطع کرده‌اند، تصریح کرد: رئیس جمهور ابله آمریکا با فرورفتن در باتلاقی که نتانیاهو برای او فراهم کرده، اکنون برای یافتن راهی جهت خروج به ظاهر پیروزمندانه از منطقه دست و پا می‌زند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه نوجوانان و جوانان گیلانی در ۱۳ آبان پاسخی قاطعانه به یاوه‌گویی‌های ترامپ و نتانیاهو خواهند داد، بیان کرد: حضور گسترده، پرشور و باشکوه مردم غیور و ولایت‌مدار گیلان در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان، حماسه‌ای به یاد ماندنی را در تاریخ استان رقم خواهد زد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تقارن یوم‌الله سیزدهم آبان سال جاری با ایام فاطمیه، تاکید کرد: راهپیمایی و برنامه‌های ستاد بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با صبغه فاطمی برگزار خواهد شد.

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